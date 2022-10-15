Старейшую кыргызстанскую республиканскую газету "Эрикн тоо" возглавил малоизвестный Наралы Асанбаев. Кто это?

11:17 17.10.2022

АСАНБАЕВ Наралы

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В 2013 году он был заместителем редактора газеты "Жаны Ордо".



главный редактор Респ. газеты "Эркин Тоо" (10.2022 -



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Наралы Асанбаев назначен главным редактором газеты "Эркин Тоо".

В 2013 году он был заместителем редактора газеты "Жаны Ордо".



Прежний главный редактор издания Бахпурбек Аленов освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Он проработал с октября 2020 года.