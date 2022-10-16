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В Оренбурге пройдет Школа молодых этнологов России и КазахстанаВ Оренбурге пройдет Школа молодых этнологов России и Казахстана
14:08 17.10.2022

Как жить в дружбе народов: в Оренбурге пройдет Школа молодых этнологов России и Казахстана

Ее слушателями станут будущие исследователи межнациональных отношений - студенты из приграничных регионов двух стран, а лекторами - ведущие специалисты крупнейших научных центров: Института этнологии и антропологии РАН, Института востоковедения РАН, Российского этнографического музея, Кунсткамеры, Казахского национального университета, МГУ и др.

Так, фундаментальную вводную лекцию об этнологии как науке, изучающей взаимодействие культур и народов, прочитает ученый с мировым именем, академик Российской академии наук, лауреат Госпремии РФ за создание системы мониторинга и раннего предупреждения межэтнических конфликтов, бывший министр по делам национальностей РФ Валерий Тишков (г. Москва, Россия). Крупнейший современный исследователь песенного фольклора тюркских и славянских народов Южного Урала Фарида Галиева (г. Уфа, Россия) проведет увлекательный мастер-класс о том, как организуются полевые экспедиции для сбора и записи этнографических материалов у хранителей устных традиций в отдаленных деревнях. Богатство русской народной культуры в региональном разрезе проиллюстрирует уникальными экспонатами Российского этнографического музея его специалист Изабелла Шангина, а глубокую самобытность казахской культуры в предметах одежды, хозяйства и быта из коллекций Кунсткамеры РАН раскроет ее сотрудница Инга Стасевич (г. Санкт-Петербург, Россия). Методам оценки текущих межнациональных отношений посредством опросов, регулярных замеров общественного самочувствия обучит юных исследователей маститый социолог Татьяна Титова (г. Казань, Россия). Слушателей также ждут лекции об этногенезе (складывании народов) и их взаимодействии, особенностях и тенденциях межнациональных браков, казахской диаспоре в России и русской диаспоре в Казахстане, ритуальных практиках и этнополитических институтах от авторитетных ученых двух стран: Аманжола Калыша (г. Алматы, Казахстан), Елены Лариной и Игоря Савина (г. Москва, Россия), Рахыма Бекназарова и Гульбану Избасаровой (г. Актобе, Казахстан), Мурата Сдыкова (г. Уральск, Казахстан).

В целом лекции и мастер-классы охватят более 60 студентов-историков из 5 вузов Казахстана и России: Казахского национального университета им. аль-Фараби (г. Алматы), Актюбинского университета им. К. Жубанова (г. Актобе), Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова (г. Уральск), Оренбургского государственного университета и Оренбургского государственного педагогического университета (г. Оренбург). Проведение Школы будет способствовать налаживанию практического сотрудничества между научными школами Казахстана и России для совместной подготовки молодых кадров этнологов, формированию у студенческой молодежи знаний о богатейшей культуре народов сопредельных государств, укреплению межнационального взаимопонимания и дружбы.

Организаторами уникальной образовательной площадки в очно-дистанционном формате выступают АНО "Содружество народов Евразии" и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета во главе с известным российским этнологом Веналием Амелиным (г. Оренбург, Россия).

Время проведения Школы в г. Оренбурге: 19-21 октября 2022 г., с 11.00.

Место проведения в г. Оренбурге: ул. Советская, 20, конференц-зал Оренбургской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской (3-й этаж).

старший научный сотрудник
НИИ истории и этнографии Южного Урала
Оренбургского государственного университета,
кандидат исторических наук
Денисов Д. Н.

Источник - ЦентрАзия
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