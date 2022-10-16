Ерлан Акбаров возглавил геологию Казахстана

11:15 18.10.2022

Приказом по Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан утвержден в должности



АКБАРОВ Ерлан Есеналиевич

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[25.04.1975 - ..]

родился 25 апреля 1975 года в Южно-Казахстанской области. Казах.



Окончил Казахский политехнический университет им. В.И. Ленина, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Карагандинский технический университет.



Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором "ОзенМунайгаз" в г. Жанаозен.

С 2002 по 2005 гг. работал в инженером-геологом в АО "Казбургаз" в г. Тараз.

В разные годы трудился в частных компаниях.

С января 2018 по апрель 2019 гг. - заместитель руководителя РГУ "Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК "Южказнедра" в г. Алматы.

С апреля 2019 - руководитель РГУ "Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК "Южказнедра" в г. Алматы.

С июня 2020 по июнь 2021 года - заместитель председателя правления АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология".

С июля 2021 - окт. 2022 - работал в частном секторе.



с 16.10.2022 - председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан