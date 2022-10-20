Джорджа Мелони стала первой в итальянской истории женщиной на посту премьера страны

19:05 21.10.2022 Новое итальянское правительство будет приведено к присяге 22 октября

Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони стала первой в итальянской истории женщиной на посту премьера страны. Новое итальянское правительство будет приведено к присяге 22 октября.



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(итал. Giorgia Meloni; род. 15 января 1977, Рим, Италия) - итальянский политик, министр по делам молодежи в четвертом правительстве Сильвио Берлускони (2008-2011). Лидер партии "Братья Италии" (с 2014 года) и Партии европейских консерваторов и реформистов (с 2020 года).



родилась в Риме 15 января 1977 года. Дочь Франческо Мелони, юриста родом с Сардинии, и Анны Параторе, родом с Сицилии. В возрасте трех лет переселилась вместе с сестрой и матерью в бедный квартал Гарбателла после того, как, согласно ее собственным воспоминаниям, вместе со своей сестрой случайно устроила поджог в прежнем доме. Отец к тому времени ушел из семьи (отправился на Канары на парусной яхте "Cavallo pazzo", то есть "Бешеная лошадь"). С двенадцатилетнего возраста Джорджа с отцом не общается[1].



Политическая карьера

Получила среднее специальное образование в области лингвистики в институте имени Америго Веспуччи. В возрасте 15 лет создала студенческое объединение "Предки" (Gli Antenati), которое считало своей задачей борьбу с проектом школьной реформы, задуманной министром образования Руссо-Ерволино. В 1996 году возглавила организацию "Студенческое действие" (Azione Studentesca), в 1998 году избрана от Национального альянса в cовет провинции Рим и состояла в Комиссии по делам культуры, школы и молодежной политики до 2003 года. В 2001 году лидер Национального альянса Джанфранко Фини назначил Мелони координатором Национального руководящего комитета молодежной организации партии "Молодежное действие" (Azione Giovani). В 2004 году на национальном съезде этой организации в Витербо возглавила ее. 8 мая 2008 года стала министром без портфеля по делам молодежи в четвертом правительстве Берлускони (в возрасте 31 года оказалась самым молодым министром в истории Итальянской Республики). Позднее также возглавила молодежную организацию Народа свободы "Молодая Италия" (Giovane Italia).



В Палате депутатов XV созыва в 2006-2008 годах Мелони состояла во фракции Национального альянса, а в Палате XVI созыва в 2008-2011 годах - Народа свободы[3]. В Палате депутатов XV созыва с 4 мая 2006 по 28 апреля 2008 года являлась заместителем председателя палаты, с 29 июня 2006 года по 28 апреля 2008 года возглавляла Комитет по делам связи и зарубежной информации (Comitato per la comunicazione e l’informazione esterna) и Комиссию по присвоению статуса биржи фонду Карло Финци (Commissione per il conferimento delle borse di studio della fondazione "carlo finzi").



В 2011 году издательство Sperling & Kupfer выпустило в свет книгу Джорджи Мелони Noi crediamo. Viaggio nella meglio gioventù d’Italia ("Мы верим. Путешествие к лучшим молодым людям Италии").



"Братья Италии"



Крозетто, Мелони и Ла Русса на совместной пресс-конференции в связи с учреждением "Братьев Италии".

В июне 2012 года Джорджа Мелони вышла из Народа свободы и в декабре того же года вместе с Иньяцио Ла Русса и Гвидо Крозетто основала партию "Братья Италии - Национальный правый центр".



После парламентских выборов 2013 года Мелони вновь прошла в нижнюю палату парламента, где с 19 марта 2013 года входила в Смешанную фракцию, а 3 апреля 2013 года перешла во фракцию "Братья Италии - Национальный альянс".



8 марта 2014 года Мелони избрана председателем партии "Братья Италии".



Весной 2014 года пресса стала называть имя Джорджи Мелони в числе возможных преемников Сильвио Берлускони как лидера правоцентристских сил Италии, а осенью того же года появились сообщения об итогах некоторых опросов общественного мнения, согласно которым Мелони оказывалась на втором месте после действующего премьер-министра Маттео Ренци в рейтинге доверия.



4 ноября 2015 года объявила об учреждении движения Terra nostra - Italiani con Giorgia Meloni (Наша земля - итальянцы с Джорджей Мелони), призванного объединить все правоцентристские силы.



Выборы мэра Рима (2016 год)

17 марта 2016 года Джорджа Мелони объявила о намерении принять участие в выборах мэра Рима при поддержке Лиги Севера Маттео Сальвини. Своим решением она политически расколола лагерь правоцентристов, поскольку "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони к этому моменту уже выдвинула кандидатуру Гвидо Бертолазо.



5 июня 2016 года потерпела поражение в первом туре выборов с результатом 20,64 % голосов и осталась третьей, уступив заместителю председателя Палаты депутатов Италии Роберто Джакетти (24,87 %) и кандидату Движения пяти звезд Вирджинии Раджи (35,25 %).



Парламентские выборы 2018 года и дальнейшие события

4 марта 2018 года "Братья Италии" пошли на парламентские выборы в составе правоцентристской коалиции, набравшей относительное большинство голосов избирателей. Из-за возникновения "подвешенного" парламента формирование нового правительства затянулось, и наиболее вероятной стала коалиция Движения пяти звезд исключительно с Лигой Севера, без участия других правоцентристских сил. 27 мая президент Маттарелла отказался утвердить согласованный между партиями состав кабинета из-за участия в нем евроскептика Паоло Савона и предложил формирование "технического" правительства экономисту Карло Коттарелли, после чего Мелони первой среди политиков в ситуации невиданного для страны конфликта ветвей власти потребовала импичмента главы государства.



24 февраля 2022 года в 7 часов 40 минут, когда главной новостью было начавшееся ночью вторжение российских войск на Украину, Мелони опубликовала в своем Твиттере пост с выражением возмущения по поводу решения об участии французского министра в ближайшем заседании итальянского правительства и назвала Квиринальский договор о сотрудничестве между Францией и Италией, на основании которого это стало возможно, "абсурдным" и "принятым без обсуждения в парламенте". Лишь после 9.00 она разместила пост в Facebook, назвав действия президента Путина "неприемлемыми" и заявив:

Европа возвращается в прошлое, которое мы надеялись не пережить заново. Это время выбора стороны. Запад и международное сообщество едины в принятии любых мер, необходимых для поддержки Киева и соблюдения международного права.



Парламентские выборы 2022 года

На завершающем этапе подготовки к досрочным парламентским выборам 2022 года Мелони заявила, что в случае формирования правительства "Братьями Италии" политика в отношении России останется прежней, но министры правительства Драги в новый кабинет не войдут.



По итогам выборов, состоявшихся 25 сентября 2022 года, Мелони была переизбрана в Палату депутатов от одномандатного 3-го округа Абруццо (город Л’Акуила) с результатом 51,5 %. Правоцентристская коалиция в составе "Братьев Италии", "Вперед, Италия!", Лиги Севера и блока "Мы умеренные / Лупи - Тоти - Бруньяро - СЦ" набрала 43,8 % голосов на выборах в Палату депутатов (при этом доля "Братьев Италии" составила 26 %), что обеспечило ей абсолютное большинство в нижней палате парламента (235 мест из 400), а также 44 % на выборах в Сенат (112 мест из 200).



Личная жизнь

30 января 2016 года во время манифестации в Большом цирке противников легализации усыновления однополыми парами Family Day Джорджа Мелони публично объявила о беременности от своего бойфренда - телеведущего канала TGcom24 Андреа Джамбруно (Andrea Giambruno). 16 сентября 2016 года у нее родилась дочь Джиневра.



8 сентября 2019 года Мелони сообщила в интервью "Corriere della Sera", что в течение нескольких месяцев ее преследовал некий мужчина, утверждавший, что он - отец дочери Мелони, и она похитила ее у него. Подозреваемый был задержан и к нему применена мера пресечения в форме домашнего ареста Источник - ЦентрАзия

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