Как спасают тюленей в Казахстане, рассказали на заседании Тегеранской конвенции

15:36 22.10.2022

Результаты работы Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя - единственного на Северном Каспии учреждения, оказывающего ветеринарную помощь эндемику Каспия, представили руководителям секретариата Тегеранской конвенции.



Шестое заседание секретариата рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря прошло 22 октября в Азербайджане (Баку).



Секретариат конвенции в качестве наблюдателей пригласил Асель Тасмагамбетову, основателя Центрального-Азиатского института экологических исследований (ЦАИЭИ) и Адылхана Товасарова, директора Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя (Центр).



Асель Тасмагамбетова и Адылхан Товасаров представили результаты работы Центра Арнольду Крейлхуберу, Заместителю директора Отдела права, Программы ООН по окружающей среде и Махиру Алиеву, региональному координатору ЮНЕП (Временный Секретариат Тегеранской конвенции).



На данный момент Центр ведет в сотрудничестве с университетом KAUST, разрабатывает портативные, эластичные, многофункциональные сенсоры из графена для носимой электроники, "искусственной кожи" и мониторинга морской жизни.



ЦАИЭИ занимается изучением популяции каспийского тюленя с 2015 года, за это время под руководством эколога Асель Тасмагамбетовой было организовано 6 международных экспедиций, данные которых стали поводом для включения животного в 2020 году в Красную книгу Казахстана.



ЦАИЭИ на постоянной основе занимается анализом проб воды, донных отложений Каспийского моря, а также ведет работу по изучению среды обитания эндемика, а в 2019 году на базе ЦАИЭИ открылся Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя.



За 3 года работы Центр оказал ветеринарное лечение и вернул в естественную среду обитания более 40 краснокнижных животных.



В ходе заседания секретариата Тегеранской конвенции обсуждались организационные вопросы, которые позволят вывести работу по защите морской среды Каспийского моря на новый уровень.



Для справки:



Тегеранская Конвенция - принята в 2003 году и является первым юридически обязывающим региональным соглашением, подписанным всеми пятью прикаспийскими странами (Азербайджан, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан). Она содержит общие требования к охране окружающей среды Каспийского края и предусматривает создание необходимых для этого институциональных механизмов.



Екатерина Раскидная