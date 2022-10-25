Как создавался Советский Узбекистан (история), - Хуснут Мухсумадьен

00:22 26.10.2022 КАК СОЗДАВАЛСЯ СОВЕТСКИЙ УЗБЕКИСТАН

(27 октября 1924 г. образовалась Узбекская ССР)



13 декабря 1923 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) получило письмо, подписанное 30 видными "киргизскими [казахскими] работниками" Туркестанской ССР.

Наиболее крупными из них были Т.Рыскулов (председатель Совнаркома Туркестанской ССР), С.Ходжанов (зампред ТуркЦИК, нарком земледелия), С.Асфендияров (нарком здравоохранения), А.Сергазиев (нарком просвещения, а до этого - нарком внутренних дел Туркреспублики, председатель Самаркандского облисполкома) и Б.Аралбаев (нарком внутренних дел).

Суть письма состояла из жалоб на узбекское господство над другими группами и доминирование в социально-экономических реалиях Туркестана и необходимости устранения этого положения.

В тот же день Средазбюро ЦК РКП(б), рассмотрев это письмо, сочло опасной попытку группы кирработников осветить наступление городского капитала на деревню в рамках начатой новой экономической политики (НЭП) страны "как узбекское наступление на киргизскую часть населения, могущей привести к национальной розни".



18 декабря 1923 г. в Ташкенте председатель Совнаркома Туркестанской ССР Т.Рыскулов направил Сталину разъяснения некоторых моментов письма группы кирработников в Средазбюро ЦК РКП(б) от 13 декабря 1923 г.

В то же время нарком просвещения Туркреспублики А.Сергазиев обратился к кандидату в члены Политбюро, секретарю ЦК РКП(б), председателю Средазбюро ЦК КРП(б) Я.Э.Рудзутаку с предложением урегулировать возникшие киргизо-узбекские противоречия путем разделения Туркестана на две республики: узбекскую и киргизскую. При этом он считал необходимым произвести "разделение немедленное, пока разбираемый в кругу ответственных работников киргизско-узбекский вопрос не вошел в толщу населения и не вызвал там тяжелых последствий вплоть до резни".



28 декабря 1923 г. в Москву в ЦК РКП(б) поступило письмо Средазбюро ЦК РКП(б) об обращении кирработников Туркестана о киргизо-узбекских противоречиях от 13 декабря 1923 г.



В январе 1924 г. в Ташкенте кара-киргизы (кыргызы) - делегаты XII съезда Со¬ветов Туркестанской ССР, воспользовавшись конфликтом между руководящими работниками (киргизами [казахами] и узбеками) Туркестана по национальным вопросам, прошедшим в декабре 1923 года, обратились в ЦК РКП(б) и Национальный Совет ЦИК СССР, требуя решить и их национальный вопрос.



9 января 1924 г. в Ташкенте XII съезд Всетуркестанский съезд Советов (1-8 января 1924 г.). почти полностью обновил руководство Туркестанской республики.

Съезд освободил Т.Рыскулова от должности председателем Совнаркома Туркреспублики.

Председателем Совнаркома Туркестанской республики назначен узбек Шарустам Исламов, заместитель председателя Совнаркома Туркреспублики.

Председателем ТуркЦИК был избран туркмен Надарбай Айтаков, заместитель председателя ТуркЦИК. Бывший председатель ТуркЦИК И.Хидыралиев назначался полпредом ТуркЦИК и СНК Туркреспублики при Пра¬вительстве РСФСР в Москве.

Пер¬вым за¬мес¬ти¬телем пред¬се¬дате¬ля ТуркЦИК избран киргиз Султанбек Хо¬жано¬в, чле¬н Исполбю¬ро ЦК КП Тур¬кестана, за¬мес¬ти¬тель пред¬се¬дате¬ля ТуркЦИК.

Немного позже (в феврале 1923 г.) было обновлено и руководство ЦК Компартии Туркестана.



15 января 1924 г. в Хорезме вспыхнуло антисоветское восстание (15 января – 8 апреля 1924 г.).

Причиной его явились решения IУ курултая, которые лишили буржуазию и духовенство не только избирательных, но и гражданских прав и одновременно резко увеличили налоги на дехкан, которое вдвое превысили ханские ставки.

Буржуазия и духовенство Хорезма обратились за помощью к своему бывшему врагу - Джунаид-хану, который находился в Персии в эмиграции с 1921 г. и выступил в их поддержку.



18 января 1924 г. в Москве завершила работу ХIII конференция РКП(б) (16-18 января 1924 г.).

Власть в стране окончательно переходила к И.В.Сталину, он был молод – месяц назад ему исполнилось 46 лет.



19 января 1924 г. в Москве открылся XI Всероссийский съезд Советов (19-29 января 1924 г.).



21 января 1924 г. под Москвой, в п.Горках умер председатель Совета народных комиссаров СССР В.И.Ленин.



22 января 1924 г. в Москве И.В.Сталин в телеграмме ЦК Бухарской компартии извещает о смерти В.И.Ленина, призывает поддерживать ленинскую линию закрепления союза рабочих и крестьян и теснее сплотиться вокруг Советской власти.



26 января 1924 г. в Москве открылся II съезд Советов СССР (26 января-2 февраля 1924 г.).

В увековечение памяти Ленина съезд вынес постановления о переименовании г. Петрограда в г. Ленинград, о сооружении мавзолея Ленину на Красной площади в Москве и памятников в столицах союзных республик, а также в городах Ленинграде и Ташкенте.



26 января 1924 г. в Москве находившая здесь полномочная миссия Хорезмской республики обратилась в Политбюро ЦК РКП(б) с просьбой в срочном порядке поставить на обсуждение хорезмский вопрос и определить отношение к политической линии нового состава ЦК ХКП.



27 января 1924 г. в Ташкенте заместитель председателя Средазбюро ЦК РКП(б) О.Я.Карклин в своем секретном письме кандидату в члены Политбюро и секретарю ЦК РКП(б) письме Я.Э.Рудзутаку о ситуации в Туркестане пишет: "…ознакомился с туркестанскими делами, выяснилось, что среди туркменских работников /также партийных/ развивается сильная тенденция добиваться выделения туркмен Туркестана и Бухары в автономную единицу, связанную непосредственно с РСФСР... Тов. Атабаев настаивает, чтобы вопрос об автономии туркмен был поставлен в Ср. Аз. Бюро…".



28 января 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) (А.Рахимбаев) совместно с Исполбюро ЦК КПТ рассмотрело заявление кара-киргизов (кыргызов) о признании их народа самостоятельной нацией и государственности наравне с другими национальностями Туркестана и приняло решение "не отклоняться от первоначального ленинского плана от 13 июня 1920 г. о создания трех [автономных] республик на основе разделения Туркестана на Узбекию, Киргизию и Туркмению".



31 января 1924 г. в Москве П съезд Советов СССР (26 января - 2 февраля 1924 г.) утвердил первую Конституцию СССР.



31 января 1923 г. Москва приходит к окончательному решению о необходимости размежевания Средней Азии по национальным признакам.

Толчком этого стали и "киргизо-узбекские противоречия, поднятые кирработниками Туркестана в декабре 1923 г., и предложение наркома просвещения Туркреспублики А.Сергазиева в ЦК РКП(б) о разделении Туркестана на узбекскую и киргизскую [казахскую] республики, а также заявление кара-киргизов [кыргызов] - делегатов XII съезда Со¬ветов Туркестанской ССР в ЦК РКП(б) и ЦИК СССР о признании их народа самостоятельной нацией.

В связи с этим Оргбюро ЦК РКП(б) поручило кандидату в члены Политбюро и секретарю ЦК РКП(б), председателю Средазбюро ЦК РКП(б) Я.Э.Рудзутаку "во время своей поездки в Туркестан созвать совещание ответственных работников Бухары, Хорезма (если возможно) и Туркестана – с тем, чтобы подвергнуть предварительной разработке вопрос о возможности и целесообразности государственного размежевания Киргизской, Узбекской и Туркменской областей и пр. по национальному принципу"*.



2 февраля 1924 г. в Москве кандидат в член Политбюро, секретарь ЦК РКП(б) и председатель Средазбюро ЦК РКП(б) Я.Э.Рудзутак был назначен народным комиссаром путей сообщения СССР.



4 февраля 1924 г. в Хорезме силами 2-й стрелковой дивизии Туркфронта (комдив И.С.Кутяков) началось подавление антисоветского восстания (15 января – 8 апреля 1924 г



Во второй половине февраля 1924 г. в Ст.Бухаре член Средазбюро ЦК РКП(б), [второй] секретарь ЦК КП Туркестана Абдулла Рахимбаев по просьбе местных товарищей на собрании "активных работников" Бухарской республики, сделал доклад "о киргизо-узбекских противоречиях" и намечающимся национально-государственном размежевании Туркестана.



23 февраля 1924 г. в Москве, по информации ответработника ЦК РКП(б) т. Плак.., при участии Туркестанской делегации и т.Рудзутака был решен ("ликвидирован") вопрос "о киргизо-узбекских противоречиях", поставленных письмом кирруководителей Туркестана в Средазбюро ЦК РКП, и направленный в ЦК РКП 28 декабря 1923 г.

Решение его предполагалось в рамках первоначального ленинского плана создания в Туркестане трех само¬стоятельных [автономных] республик: Узбекской республики, Туркменской республики и Киргизской республики (состоящей из Семиреченской и Сырдарьинской областей), но не входящую в Киргизскую АССР.



25 февраля 1924 г. к вопросу национально-государственного размежевания Туркестана неожиданно присоединилась Бухарская республика.

В этот день в Ст.Бухаре этот вопрос в рамках всей Средней Азии рассмотрел расширенный пленум ЦК Бухарской компартии. Этот вопрос становился крайне актуальным, т.к. в 1922 г. Бухарская и Хорезмская республики остались вне созданного. Союза ССР и требовалась какая-то форма их присоединения к нему.

C докладом "Национальные признаки размежевания (выделения) советских республик Средней Азии" на нем выступил член Средазбюро ЦК РКП(б), председатель Совета назиров Бухарской Республики Файзулла Ходжаев.

Учитывая замечания Сталина на июньском совещании 1923 г. в Москве, что "Бухарская республика просто так не войдет в СССР", Файзулла Ходжаев выдвинул идею о восстановлении Узбекского государства путем присоединения к Бухарской республике Туркестанской ССР.

Его тезисы "по созданию в Средней Азии национально-однородных республик" открывались таким заявлением: "Народ узбеков, ранее сплоченный в особое государство Тимура и его преемников, распался в позднейшие столетия на отдельные части…".

Пленум постановил: "Признать, что вопрос о разделении территории Советской Средней Азии на ряд республик по национальному признаку вполне назрел и постановка его вполне своевременна" и создал комиссию в составе Файзуллы Ходжаева, Абдукадыра Мухиддинова и др. "для окончательной их проработки и составления обращения в ЦК РКП(б) и к Средазбюро ЦК РКП(б)".



26 февраля 1924 г. в Ташкенте ответственным секретарем ЦК Компартии Туркестана стал И.М.Варейкис, ответ.секретарь Киевского губкома партии.

*вместо Ф.Ю. Светлова, который назначался редактором общесоюзной газеты "Экономическая жизнь", г. Москва



10 марта 1924 г. в Ташкенте объединенное совещание Исполбюро ЦК КП Туркестана, Президиума ТуркЦИКа с ответственными работниками Ташкента и членами Средазбюро ЦК РКП(б) обсудило вопрос "О национальном, территориальном размежевании Туркестана", по итогам которого развернулась широкая дискуссия.

Докладчик – член Средазбюро ЦК РКП(б), [второй] секретарь ЦК КП Туркестана А.Рахимбаев, в соответствии с первоначальным ленинским планом (1920г.) создания трех [автономных] республик, предложил организовать самостоятельные Узбекскую республику, Туркменскую республику и Киргизскую/туркестанскую/ республику, состоящую из Джетысуйской [Семиреченской] и Сырдарьинской областей, но не входящую в Киргизскую АССР.

Однако в этом вопросе полного единодушия у партийных работников не было. Секретарь Джетысуйского обкома партии Ишеналы Арабаев выразил несогласие с по¬добным территориальным делением и поднял вопрос о создании автономии каракиргизов. Пер¬вый за¬мес-титель пред¬се¬дате¬ля ТуркЦИК С.Ходжанов утверждал, что Туркестан невозможно размежевать на отдельные республики. Заместитель председателя Госплана СССР, председатель Средазэкономсовета М.А.Паскуцкий предлагал объединить Туркестан, Бухару и Хорезм в Среднеазиатскую федерацию и присоединить к ней Киргизскую АССР.

В результате совещание не приняло определенного решения и направило материалы в Исполбюро ЦК КПТ для дальнейшей проработки.



10 марта 1924 г. в Ст.Бухаре заседание Исполбюро ЦК БКП вторично заслушало тезисы т. Ф.Ходжаева "О размежевании Советской Средней Азии на ряд республик по национальному признаку" и вынесло для представления в Средазбюро ЦК РКП(б) нижеследующее постановление:

"Основные положения по вопросу создания Узбекистана":

1. Народности Средней Азии размежевываются и объединяются на начале национального единства, создав особые советские республики: узбеков и туркмен и влив часть киргизского населения в ныне существующую Кирреспублику. Народности таджиков образуют из Матчи, Кара-тегина и Гарма автономную таджикскую область в составе Узбекистана-Бухары.

2. Узбекистан объединяет узбеков Бухары, за исключением Амударьинского левобережья, Фергану, Сыр-Дарьинскую область, исключая киргизские части, Самаркандскую область, Хорезм, кроме полос, населенных туркменами и киргизами.

3. В основу построения Узбекской республики принимается Бухара, в столице которой созывается Объединительный Съезд Советского Узбекистана и решением на нем вопроса о возможном перенесении центра в Самарканд.

4. Узбекистан особым договором сохраняет элементы и признак независимости и присоединяется пятым членом к СССР.

5. Туркменская республика объединяет всех туркмен Бухары, Хорезма и Туркестана, самостоятельно определяя отношения свои к РСФСР и к СССР.



В середине марта 1924 г. в Хиве собрание партийного и советского актива Хорезма, обсудив доклад члена Средазбюро ЦК РКП(б) А.Рахимбаева о размежевании среднеазиатских республик, постановило, что "Хорезмская республика размежевывается по национальному признаку и соответствующие районы входят во вновь образуемые республики Средней Азии (Узбекскую, Туркменскую и проч.) в случае, если таковые выделяются".

Однако, спустя некоторое время после этого собрания, Исполбюро ЦК Хорезмской компартии изменило свою точку зрения.



21 марта 1924 г. в Ташкенте заместитель председателя Средазбюро ЦК РКП(б) О.Я.Карклин в своем письме т.Сталину и т.Рудзутаку просил сообщить мнение ЦК РКП по некоторым отдельным вопросам, касающимся размежевания Средне-Азиатских республик и, в первую очередь, "как отнестись к предложению бухарских товарищей /речь идет о постановлении Исполбюро ЦК БКП от 10-го Марта/…

В ответ он получил следующую шифровку за подписью т. Рудзутака:

"Предлагаю не спешить с вопросом о пределах Туркестана, подлежащего тотальному изучению и выяснению на местах, после чего ЦК РКП будет иметь возможность принять то или иное решение".



24 марта 1924 г. в Ташкенте пленум ЦК Компартии(б) Туркестана, рассмотрев вопрос о национально-территориальном размежевании, принял решение:

2. ЦК считает целесообразным размежевать Туркреспублику на три основные национальные [автономные] Республики /Узбекскую, Киргизскую и Туркменскую/, одновременно выделив в самостоятельные автономные области каракиргизской (кыргызской) и таджикской нации…

3. Допуская возможность присоединения бухарских узбек к Туркестанской Узбекской автономной Республике, ЦК считает, однако, нужным передать этот вопрос для окончательной формулировки в комиссию ЦК.



26 марта 1924 г. в Хиве вновь, в четвертый раз, было переформировано руководство Хорезмской республики. Председателем ЦИК Хорезмской республики стал мулла Султан-кары Джуманиязов, назир юстиции Хорезмской республики. Одновременно было восстановлено правительство Хорезмской республики - Совет народных назиров ХССР. Его председателем был назначен Бекчан Назаров, заведующий Туркменским отделом ХорЦИК.



27 марта 1924 г. ответственный секретарь ЦК КП(б) Туркестана И.М.Варейкис в своем письме И.В.Сталину о политической ситуации в Туркестане пишет:

"…. Национальные взаимоотношения здесь чрезвычайно остры по той простой причине, что происходит постоянная борьба между узбеками и киргизами за право на господствующую нацию… [и] господствующее положение в государстве. Этим обусловливается то особое единодушие, которое проявили узбеки и киргизы, и туркмены по вопросу о национальном размежевании. Обиженными чувствуют себя кара-киргизы, интересы которых, несомненно, узурпируются. ЦК созывало совещание ответственных работников, где был поставлен вопрос о национальном размежевании…

В результате выявились две точки зрения:1) киргизы за размежевание на автономные области единой Туркестанской республики, 2) узбеки, туркмены, каракиргизы, отчасти бухарцы (узбеки) - за республиканское размежевание…".



28 марта 1924 г. Средазбюро ЦК РКП(б) приняло постановление "признать размежевание по национально территориальному признаку в масштабе Средне-Азиатских республик своевременным и целесообразным".

Однако С.Ходжанов и С.Асфендиаров при поддержке К.Атабаева, предложили сохранить единство Туркестана, в среднеазиатском масштабе образовать Советскую Федерацию в составе РСФСР. Она должна была состоять из 3 или 5 национальных автономных областей по количеству "основных этносов" Туркреспублики.



31 марта 1924 г. в Хиву для оказания помощи ЦК ХКП и правительству Хорезмской республики по устранению последствий антисоветского мятежа (январь-апрель 1924 г.) прибыла комиссия ЦК РКП(б) во главе заместителем наркома по делам национальностей РСФСР Г.И.Бройдо.



4 апреля 1924 г. в Хиве II Всехорезмская партийная конференция (на правах съезда) (1-4.04.1924) избрала новый состав ЦК Хорезмской компартии. Ответственным секретарем ЦК был вновь избран К.Адинаев, [вторым] секретарем - приехавший в составе комиссии Бройдо – И.Хансуваров.

В тот же день в Хиве сессия ХорЦИК приняла следующую резолюцию по национальному вопросу, предложенную Г.И.Бройдо:

1. Организовать автономные Туркменскую и Киргизо-Каракалпакскую области…

7. К очередной сессии президиума ЦИКа подготовить проект реорганизации Хорезмской Республики в Федеративную.



5 апреля 1924 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б), заслушав доклад члена Средазбюро ЦК РКП(б) А.Рахимбаева "О Туркестане, Бухаре и Хорезме (об образовании национальных республик)", рассмотрело в предварительном порядке предложения о размежевании Средней Азии.

Оно отложило решение этого вопроса на конец мая, обязав делегации Туркестана, Бухары и Хорезма привезти к XIII съезду РКП материалы по данному опросу.



8 апреля 1924 г. в Хорезме было подавлено антисоветское восстание (15 января – 8 апреля 1924 г.) во главе с Джунаид-ханом.



13 апреля 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б), заслушав очередной отчетный доклад ЦК Бухарской компартии, в котором ответ.секретарь ЦК БКП А.Мавлянбеков и председатель правительства Бухарской республики Файзулла Ходжаев изложили точку зрения ЦК БКП о национальном размежевании среднеазиатских республик, постановило:

"Постановку вопроса ЦК БКП о национально-территориальном размежевании Средне-Аз. республик одобрить".



19 апреля 1924 г. в Ташкенте Исполбюро ЦК Компартии(б) Туркестана, в соответствии с постановлением Политбюро ЦК РКП(б) от 5 апреля 1924 г., поручило комиссии по национальному вопросу доработать вопрос о национально - территориального размежевания Средней Азии.



28 апреля 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) совместно с Исполбюро ЦК Компартии Туркестана и участием представителей Киргизской АССР рассмотрело вопрос о национальном размежевании в Средней Азии.

По обсуждаемому вопросу была предоставлена возможность высказать свое мнение представителям всех республик, которыми были высказаны предложения и проекты, исключающие общее понимание и приемлемое решение

Первым – от имени ЦК Компартии Туркестана выступил Абдулло Рахимбаев. Он решительно осудил идею о создании Среднеазиатской федерации. "На заседании Политбюро, – говорил Рахимбаев, – где я доложил об этом вопросе, Сталин поддержал мнение о необходимости создания Узбекской и Туркменской республик с непосредственным вхождением их в СССР.".

Файзулло Ходжаев поднял вопрос о таджиках. Освещая историю обсуждения вопроса о национально-территориальном размежевании в БСР, он сказал: "Что же касается таджиков, то относительно них имеются два варианта – что они должны войти в нашу республику, как самостоятельная часть, или также получить полную независимость; по этому вопросу мы не имеем мнения самих таджиков" (выделено и подчеркнуто нами – х.м.).

Ответственный секретарь ЦК Хорезмской компартии К. Адинаев и член бюро ЦК ХКП, нарком внутренних дел ХССР М.К.Абдусалямов, выступили против размежевания Хорезмской республики и сохранения ее как самостоятельного государства.

Представитель каракиргизов (киргизов) - секретарь Семиреченского обкома партии Ишеналы Арабаев подчеркнул, что после создания своей автономии каракиргизы вольны самостоятельно решать вопрос о ее вхождении в состав какой-либо федерации или республики.

Однако представители ЦК Компартии Туркестана и Киргизского обкома партии (Киргизская АССР, г. Оренбург), при поддержке руководства Средазбюро ЦК РКП(б), настояли на варианте двух советских республик - Узбекской и Туркменской, автономных областей - Таджикской, Каракиргизской и Каракалпакской и передаче двух "коренных" областей Туркреспублики - Сырдарьинской и Джетысуйской (Семиреченской) - к Киргизской республике.

Средазбюро ЦК РКП(б) приняло постановление "О национально-территориальном размежевании среднеазиатских республик". В нем говорилось:

"I. Признать размежевание по национально-территориальному признаку в масштабе Средне-Азиатских республик своевременным и целесообразным.

Все вопросы, связанные с размежеванием Средне-Азиатских республик передать для предварительной проработки в Комиссию (Временная Территориальная комиссия).

Комиссии закончить работу к 10 мая и внести свои предложения в Средазбюро...".



4 мая 1924 г. в Ташкенте открылся последний УШ съезд Компартии(б) Туркестана (4-9 мая 1924г.).



5 мая 1924 г. в Ташкенте на первом своем заседании Временная Территориальная комиссия Средазбюро ЦК РКП(б) в целях дальнейшей разработки вопросов о национально-территориальном размежевании Средней Азии решила создать три подкомиссии: узбекскую, киргизскую и туркменскую.

В состав узбекской подкомиссии от таджиков был включен Чинар Имамов, первый заместитель председателя ЦКК КПТ и комиссара Рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ) Туркестанской ССР.



В мае 1924 г. в Хиве IV сессия ХорЦИК приняла решение о преобразовании Хорезмской республики в федеративную республику и создании в ее составе Туркменской (Ташаузской) и Киргизско-Каракалпакской (Ходжейлинской) автономных областей, Ново-Ургенчской области и Хивинского района (на правах области).



8 мая 1924 г. в Средазбюро ЦК РКП(б) поступило письмо ЦК Хорезмской компартии, где подчеркивалось, что разделение Хорезмской республики нецелесообразно, и она не будет участвовать в национально-территориальном размежевании Средней Азии.



10 мая 1924 г. в Ташкенте состоялся I пленум ЦК Компартии (б) Туркестана. избранного последним УШ съездом Компартии Туркестана (4-9 мая 1924г.).

Пленум избрал ответственным [первым] секретарем ЦК Компартии Туркестана латыша И.М.Варейкиса; [вторым] секретарем] ЦК КПТ был избран Абдулла Рахимбаев, секретарем ЦК КПТ киргиз (казах) С.Д.Асфендиаров.



11 мая 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) приняло следующее постановление:

1/ Признать необходимым произвести размежевание по национально-территориальному признаку ныне существующих Средне-Азиатских Республик /БНСР, ТССР и ХССР/, не образуя федерации из вновь выделяемых национально-территориальных объединений.

2/ Организовать Узбекскую и Туркменскую республики на правах независимых ССР с непосредственным вхождением в СССР, Таджикскую автономную область в пределах Узбекской Республики; Кара-Киргизскую автономную область, оставив открытым вопрос о том, в состав какой республики последняя входит.

3/ Включить киргиз населяющих Туркреспублику в ныне существующую Кирреспублику…

6/ Ташкент оставить в пределах проэктируемой Узбекской Республики.



В мае 1924 г. в Москве, по приезде среднеазиатской делегации на XIII съезд РКП(б), по предложению Рудзутака была образована комиссия Средазбюро ЦК РКП(б) для выработки проекта постановления Политбюро ЦК РКП(б) о размежевании Среднеазиатских Республик.



23-31 мая 1924 г. в Москве прошел XIII съезд РКП(б), первый съезд Российской коммунистической партии (большевиков) после смерти В.И.Ленина.



2 июня 1924 г. в Москве состоялся организационный Пленум ЦК РКП(б).

Пленум ЦК вновь избрал И.В.Сталина генеральным секретарем ЦК РКП(б).



2 июня 1924 г. в Москве на имя кандидата в члены Политбюро ЦК РКП, председателя Средазбюро ЦК РКП(б) Я.Э.Рудзутака получена из Хорезма следующая телеграмма.

"ЦК ХКП категорически высказался против разделения Хорезма... Для защиты точки зрения ЦК уполномочивается т.т. Бройдо, Абдуселямов, Ирманов, Карабайбалтаев и Якубов. ЦК ХКП просит при решении Хорезмского вопроса считаться с их мнением, как представителей Хорезмской компартии и Хорезмского правительства".



2 июня 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) направило на рассмотрение Политбюро ЦК РКП(б) проект постановления Политбюро по национальному размежеванию республик Средней Азии (Туркестана, Бухары, Хорезма), представленный ее Комиссией, образованной 28 апреля.



4 июня 1924 г. в Москве заместитель наркома национальных дел РСФСР Г.И.Бройдо в своей записке в ЦК РКП(б) по вопросу о национально-территориальном размежевании Средней Азии пишет о целесообразности образования "…Узбекистана в пределах Туркестана и объединение его с Бухарской республикой под названием Бухарско-Узбекская ССР с Таджикской автономной республикой".



4 июня 1924 г. в Москве Оргбюро ЦК РКП(б) рассмотрело вопрос "О национальном размежевании Средне-Азиатских Республик" и постановило:

а) предложение Средазбюро ЦК принять за основу.

б) принять предложение т. Сталина о том, чтобы вопросы о вхождении Хорезма в Узбекскую республику оставить открытыми и чтобы была удовлетворена просьба Хорезмских туркмен об их включении в состав Туркменск. республики.

в) вопрос в целом внести на утверждение Политбюро.



9 июня 1924 г. в Хиве Исполбюро ЦК ХКП подтвердило точку зрения первого секретаря ЦК ХКП К.Адинаева, что Хорезмская республика не будет участвовать в размежевании.

Одновременно Исполбюро ЦК ХКП потребовало присоединения к Хорезму Амударьинской области Туркреспублики.



12 июня 1924 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б) поддержало предложения Средазбюро ЦК РКП(б) и утвердило постановление Оргбюро ЦК РКП(б) от 4 июня 1924 г. "О национальном размежевании республик Средней Азии" (с поправками).

Постановление Политбюро ЦК РКП(б)

О национальном размежевании республик Средней Азии (Туркестана, Бухары, Хорезма)



1. Принять предложение Центрального Комитета и Совнаркомов Бухары и Туркестана в следующем виде:

а) Выделить туркменские части Туркестана, Бухары и Хорезма и образовать их них независимую Туркменскую республику.

б) Выделить из Бухары и Туркестана узбекские части, образовав независимую Узбекскую республику.

в) Хорезмскую республику, с выделением туркмен, оставить в нынешнем виде.

2. Киргизские районы Туркестана объединить с КССР.

3. Выделить автономную область каракиргиз, с непосредственным вхождением в РСФСР.

4. Выделить в составе Узбекской республики автономную область таджиков.

5. На предстоящем съезде Советов Союза ССР должен быть заключен договор между Союзом ССР и независимыми республиками Туркменской и Узбекской о вхождении их в союз. Вопрос о названии Узбекской республики оставить открытым, предоставив представителям Бухары и узбеков решить этот вопрос на своем съезде.

….

12. Гор. Ташкент должен быть отнесен к Узбекской республике.



12 июня 1924 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б) утвердило председателем Центральной территориальной комиссии по национально-государственному размежеванию Средней Азии И.А.Зеленского, члена Оргбюро ЦК РКП(б), секретаря ЦК РКП(б), ответ.секретаря Московского губкома РКП(б).



15 июня 1924 г. Москва, после появившихся территориальных претензий Хорезма к Туркестану, решила присоединить ее тоже к процессу размежевания Средней Азии.

В этот день К.Адинаев был снят со своей должности ответственного секретаря ЦК ХКП и ЦК возглавил И.А.Хансуваров, бывший до этого там [вторым] секретарем.



22 июня 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) направило ответственному секретарю ЦК ХКП тов. И.А.Хансуварову и ответственному секретарю ЦК БКП тов. Мавлянбекову информационное письмо об утверждении Политбюро ЦК РКП(б) предложений о размежевании Средне-Азиатских Республик /Туркестанской, Бухарской и Хорезмской/.



26 июня 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б), в соответствии с постановлением Политбюро ЦК РКП(б) от 12 июня 1924 г., в целях подготовки "партийного и советского общественного мнения" к размежеванию решило провести в августе широкую кампанию, в первую очередь среди членов партии, разработав для этого соответствующие тезисы.



29-30 июня 1924 г. в Ташкенте состоялся II пленум ЦК КП(б) Туркестана.

На нем заместитель председателя Средазбюро ЦК РКП(б) О.Я.Карклин сделал краткое информационное сообщение о постановлении Политбюро ЦК РКП(б) по вопросу о размежевании.

Постановление Политбюро пленумом ЦК единогласно одобрено.



12 июля 1924 г. в Ташкенте Исполбюро ЦК Компартии Туркестана постановлением запретило членам партии выезжать в кишлаки и аулы… проводить любую работу, связанную с вопросами национального размежевания, не по заданиям партийных комитетов….



15 июля 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) приняло тезисы по подготовке и проведению национально-территориального размежевания среднеазиатских республик в октябре 1924 г.

Одновременно Средазбюро ЦК РКП(б) создало Временные национальные бюро по созданию вновь образуемых национальных республик (Узбекской и Туркменской). Кроме того создало Особую комиссию (Центральная территориальная комиссия) для определения границ территории вновь образуемых республик и автономных областей. В состав ее был включен и председатель ЦИК Киргизской АССР Сейткали Мендешев.



23 июля 1924 г. в Ташкент из Москвы выехал председатель Центральной территориальной комиссии по национально-государственному размежеванию Средней Азии, член Оргбюро, секретарь ЦК РКП(б) И.А.Зеленский.



26 июля 1924 г. в Хиве Исполбюро ЦК Хорезмской компартии, заслушав сообщение заместителя председателя Средазбюро ЦК РКП(б) О.Я. Карклина о постановлении Политбюро ЦК РКП(б) по размежевании Ср. Аз. Республик, решило просить ЦК РКП пересмотреть вопрос об оставлении Хорезма без туркмен в нынешнем виде и признало необходимым проведение размежевания Хорезмской республики по национальному признаку.



31 июля 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) предложило всем партийным организациям Средней Азии при проведении агиткампании по размежеванию как устной, так и печатной, "строго руководствоваться интернациональным, коммунистическим моментом и не допускать националистического уклона по какому бы то ни было вопросу".



3 августа 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) был утвержден новый состав Центральной территориальной комиссии для определения границ территории вновь образуемых республик и автономных областей во главе с Д.И. Манжарой, наркомом рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) Туркестанской республики.

В нее вошли: от узбеков – Файзулла Ходжаев, А.Рахимбаев, Р.Исламов, от киргизов (казахов) – С.Ходжанов, С.А.Мендешев, С.Ескараев*, от туркмен – Н.Айтаков, К.Атабаев, Х.Сахатмуратов, от каракиргизов (кыргызов) – Ю.Абдурахманов**, И.Айдарбеков***, Д.Зульфибаев****, а также от Хорезмской республики и от европейцев (русского населения) – Д.И.Манжара и И.К.Лукьянов*****.

*председатель Сырдарьинского облисполкома

**член Президиума – ответ.секретарь ТуркЦИКа.

***председатель Джетысуйского (Семиреченского) облисполкома,

****заместитель председателя исполкома Ошского уезда

*****председатель Новогородского (европейского) райисполкома г. Ташкента



5 августа 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП (б) постановило:

а) постановление Исполбюро ЦК ХКП о присоединении узбекской части Хорезма к Узбекской республике принять;

б) просить ЦК РКП (б) внести изменения в постановление Политбюро от 12 июня 1924 г.



14 августа 1924 г., г. Москва.

Шифротелеграмма И.В.Сталина И. В. в Ташкент И.А.Зеленскому.

о присоединении Хорезма

ТАШКЕНТ СРЕДАЗБЮРО ЦК ЗЕЛЕНСКОМУ

Копия Рудзутаку

Прошу извинения за поздний ответ, согласованный с предбюро Рудзутаком:

3. присоединение Хорезма может быть принято лишь в случае несомненного желания Хорезмских масс, никакого давления не должно быть, не следует торопиться с этим вопросом…

5. столица Узбекской республики должна быть в Самарканде, Ташкент неприемлем как столица

СЕКРЕТАРЬ ЦК И. Сталин

14/VIII–24 г. 12 часов.



16 августа 1924 г. в Ташкенте состоялось первое заседание Центральной территориальной комиссии по размежеванию среднеазиатских республик.



16 августа 1924 г. в Ташкенте в составе Узбекского Временного национального бюро были созданы Таджикская и Каракалпакская подкомиссии.



20 августа 1924 г. в Москве Пленум ЦК РКП(б) назначил И.А.Зеленского исполняющим обязанности председателя Средазбюро ЦК РКП(б), освободив его от обязанностей члена Оргбюро и секретаря ЦК РКП(б).

В Средней Азии, по данным председателя Средазбюро ЦК ВКП(б) И. Зеленского, в то время проживало около 8,9 млн.чел. Из них узбеки составляли 2,74 млн.человек; киргизы (казахи) - 1,12 млн.чел.; туркмены - 451 тыс.чел.; русские (включая другие европейские народы) - 550 тыс. человек; каракалпаки - свыше 112 тыс. человек.



20 августа 1924 г. в Ташкенте Узбекское бюро по национальному размежеванию утвердило представленный Таджикской подкомиссией "проект о границах Таджикской автономной области".



21 августа 1924 г. в Ташкенте Центральная территориальная комиссия по национальному размежеванию Средазбюро ЦК РКП(б),

заслушав сообщение председателя ХорЦИК Султан-Кары Джуманиязова о желании Хорезмской республики участвовать в национальном размежевании Средней Азии, удовлетворила ее просьбу;

приняла решение о выделении каракалпакского населения Хорезмской республики и Амударьинской области Туркестанской ССР в Каракалпакскую автономную область;

приняла постановление "О Таджикской автономной области и ее границах", согласованное с Узбекским бюро по национальному размежеванию.



26 августа 1924 г. в Оренбурге пленум Киргизского обкома РКП(б) принял решение о политической необходимости пересмотра правового положения Киргизской АССР наравне с создаваемыми соседними среднеазиатскими республиками: Узбекской и Туркменской и объявление Киргизской АССР независимой [союзной] Республикой, непосредственно входящей в СССР.



31 августа 1924г. Средазбюро ЦК РКП(б) приняло постановление "О запрещении обсуждения не решенных партией проблем среди беспартийной массы".



5 сентября 1924 г. в Турткуле партийная конференция Амударьинской области Туркестанской республики, приняла решение о создании Каракалпакской автономной области, а в Хиве - Исполбюро ЦК ХКП вынесло решение передать в ее состав Киргизско-Каракалпакскую область (центр - г.Ходжейли) Хорезмской республики.



6 сентября 1924 г. в Ташкенте Центральная территориальная комиссия по национальному размежеванию Средазбюро ЦК РКП(б) завершила свою работу.



9 сентября 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) постановило: просить Политбюро ЦК РКП(б) вынести решение по размежеванию Хорезма и сообщить Средазбюро.



14 сентября 1924 г. в Ташкенте пленум ЦК Компартии(б) Туркестана одобрил решение Центральной территориальной комиссии по национальному размежеванию Средазбюро ЦК РКП(б) и утвердил план практических мероприятий по его реализации.



В сентябре 1924 г. в Ташкенте председатель ЦИК Восточной Бухары Нусратулло Максум, после ознакомления с протоколами Центральной территориальной комиссии по национальному размежеванию Средазбюро ЦК РКП(б), обратился с письмом в ЦК РКП(б) на имя Сталина.

Он считал, что "постановление о вхождении Таджикистана, как автономной области, нарушает национальные права таджиков на самоопределение" и просил "…предоставить Таджикистану полную возможность организоваться совершенно свободно на тех же принципах, как Туркменистан и Узбекистан…".



16 сентября 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) приняло решение о сроках созыва партийных конференций и съездов Советов в образующихся в результате размежевания советских республиках.

Для руководства подготовительной работой по созыву съездов Советов были созданы ревкомы.

Председателем Ревкома создаваемой Узбекской ССР был назначен Файзулла Ходжаев, председатель Совнаркома Бухарской республики.

Председателем Ревкома создаваемой Туркменской ССР назначался Надирбай Айтаков, председатель ЦИК Туркестанской республики.



17 сентября 1924 г. в Ташкенте 3-я чрезвычайная сессия ЦИК Туркестанской ССР приняла историческое решение "О размежевании".

Исходя из признания принципа самоопределения народов, "во исполнение всеобщей воли рабочих и дехканских масс", она предоставляла право узбекскому, туркменскому, таджикскому, киргизскому и каракиргизскому народам выйти из состава Туркестанской ССР и образовать независимые и автономные государственные единицы.

Тем самым фактически Туркестан выходил из состава РСФСР и самоликвидировался, а его народы образовали свои государства: узбекское и туркменское, к которым затем присоединялись аналогичные образования Бухары и Хорезма.

ЦИК Туркестанской ССР принял также решение о созыве учредительных съездов Советов образующихся советских республик и поручил президиуму ЦИК создать организационные комитеты для их созыва.



17 сентября 1924 г. в Хиве председателем ЦИК Хорезмской республики* назначался Надирбай Айтаков, председатель ЦИК Туркестанской республики.

*вместо Султан-Кари Джуманиязова



17 сентября 1924 г. в г. Турткуле (Туркестанская ССР) пленум Амударьинского облисполкома учредил Ревком Каракалпакской автономной области.

18 сентября 1924 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б), по предложению и.о.председателя Средазбюро ЦК КП(б) Зеленского:

- утвердило проект национального территориального деления Средне-Азиатских республик;

- согласилось с предложением ЦК Хорезмской компартии и Средазбюро о национальном размежевании Хорезмской республики и признало необходимым образование Каракалпакской автономной области в составе Киргизской АССР.



19 сентября 1924 г. в Ст.Бухаре V Всебухарский курултай Советов (19-20 сентября 1924 г.) принял решение о переименовании БНСР в Бухарскую Советскую Социалистическую Республику и заявил о своем желании войти в состав СССР.



20 сентября 1924 г. в Ст.Бухаре V Всебухарский курултай Советов (19-20 сентября 1924 г.) принял решение "О национально-государственном объединении народов Средней Азии"*.

В решении провозглашалось, что Курултай Советов торжественно объявляет "верховную волю народов Бухары - узбеков и таджиков о создании ими совместно с узбеками Туркестана и Хорезма Узбекской Социалистической Советской Республики, частью которой является автономная область таджиков", а также согласие на вхождение туркмен Бухары в состав Туркменской ССР.



25 сентября 1924 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б), заслушав доклад и.о.председателя Средазбюро ЦК РКП(б) И.А. Зеленского о проекте национально-территориального деления Средней Азии и предложение о национальном размежевании Хорезмской ССР, Туркестанской ССР и Бухарской ССР, в принципе одобрило проект Средазбюро ЦК РКП (б) о границах республик и поручило Оргбюро создать комиссию под председательством В.В.Куйбышева, председателя ЦКК РКП(б), наркома РКИ СССР, для уточнения данного вопроса.



30 сентября 1924 г. в Оренбурге 3-я сессия ЦИК Киргизской АССР (29-30 сентября 1924 г.) "с величайшим удовлетворением подтвердив объединение киргизской территории Туркестана с Киргизской АССР", постановила: Киргизская АССР в новых границах, как по территории, так и по численности населения, должна, наравне с другими Средне-Азиатскими национальными республиками, войти в состав СССР на договорных началах.



30 сентября 1924 г. в Хиве V Всехорезмский курултай (съезд) Советов (29 сентября - 2 октября 1924 г.) постановил: "предоставить право выйти из состава Хорезмской ССР и войти: узбекам - в состав вновь образуемой Узбекской ССР, туркменам - в состав вновь образуемой Туркменской ССР и киргизам, каракалпакам - в состав вновь образуемой Каракалпакской автономной области".

Одновременно курултай признал необходимым условием вхождение вновь образуемых Узбекской и Туркменской ССР в Союз Советских Социалистических Республик.

Считать Хорезмскую ССР с настоящего момента ликвидированной".



4 октября 1924 г. в Ташкенте Узбекское бюро по национальному размежеванию (председатель – Ш.Исламов) приняло решение поднять статус создаваемой Таджикской автономной области до автономной республики в составе Узбекской ССР. Также включить в состав Таджикской автономной республики Пенджикентский и Ура-Тюбинский районы Самаркандской области Туркестанской ССР.

5 октября 1924 г. Таджикская подкомиссия Узбекского бюро по национальному размежеванию обратилась в Политбюро ЦК РКП(б) по вопросу об административно-территориальном подчинении Памира к Таджикистану, образовав там автономную область и присоединив ее к Таджикистану.

6 октября 1924 г. в Москве делегации Киргизской АССР и киргизских областей Туркестана во главе с председателем ЦИК Киргизской АССР С.Мендешевым и первым заместителем председателя ЦИК Туркестанской ССР С.Ходжановым подали в ЦК РКП записку "О Киргизии, в связи с национальным размежеванием Средней Азии".

В ней они, ссылаясь на решения пленума Киргизского обкома РКП(б) от 26 августа 1924 г., просили пересмотра правового положения Киргизской АССР наравне с соседними среднеазиатскими республиками и объявление Киргизской АССР независимой Республикой, непосредственно входящей в СССР.



7 октября 1924 г. Средазбюро ЦК РКП(б) приняло решение: "считать, что г. Ташкент должен быть отнесен к Узбекской Республике".



9 октября 1924 г. в Москве Комиссия ЦК РКП(б) по национально-государственному размежеванию Средней Азии под председательством председателя ЦКК РКП(б) и наркома РКИ СССР В.В.Куйбышева:

утвердила решение Средазбюро ЦК РКП(б) [от 7 октября 1924 г.] об отнесении Ташкента к Узбекской ССР;

предложила ввести Киргизскую (Казахскую) АССР в состав Союза ССР как союзную республику;

образовать не Таджикскую автономную область, а Таджикскую автономную республику, как это предлагалось Узбекским бюро по национальному размежеванию.



11 октября 1924 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б), рассмотрев предложения Комиссии ЦК РКП(б) под председательством В.В.Куйбышева относительно границ создаваемых среднеазиатских республик, постановило:

….

4) Не возражая в принципе против вхождения Киргизской (Казахской) республики на договорных началах в СССР, считать необходимым отложить практическое проведение этого решения впредь до выяснения опыта работы Кирреспублики на новых началах и в новых границах и предложить Киробкому провести через советские органы Кирреспублики соответствующее постановление.



13 октября 1924 г. в Москве Оргбюро ЦК РКП(б) утвердило секретариат Временного бюро Узбекской компартии до созыва партсъезда в составе: т.т. Исламова и Рахимбаева.



14 октября 1924 г. в Москве II сессия ВЦИК РСФСР XI созыва, рассмотрев доклад председателя Совнаркома Туркестанской ССР Ш.Исламова "О размежевании границ между Средне-Азиатскими советскими республиками и о реорганизации Туркестанской ССР на отдельные автономные единицы по национальным признакам", утвердила постановление III сессии ЦИК Туркестанской ССР "О размежевании", выделив ее из состава РСФСР и предоставив право узбекам, туркменам, таджикам, киргизам, казахам и каракалпакам выйти из состава Туркестанской республики и образовать национальные республики и области*.



14 октября 1924 г. в Москве II сессия ВЦИК РСФСР, рассмотрев доклад председателя Совнаркома Туркестанской ССР Ш.Исламова, утвердила постановление III сессии ЦИК Туркестанской ССР "О размежевании", предоставив право узбекам, туркменам, таджикам, киргизам, казахам и каракалпакам выйти из состава Туркестанской республики и образовать национальные республики и области.



16 октября 1924 г. Политбюро ЦК РКП приняло решение считать целесообразным первый узбекский партийный съезд созвать в Бухаре.



21 октября 1924 г. в Москве Президиум ВЦИК принял постановление о создании Ревкомов Узбекской ССР и Туркменской ССР.



23 октября 1924 г. в Москве Политбюро ЦК РКП (п.7,32):

….

7) согласилось с предложением таджикских товарищей о вхождении всего Памира в состав Таджикской республики Узбекистана в виду особой области с облисполкомом….

32) утвердило:

- Туркменский ревком в составе т.т. Айтакова (председатель), председателя ТуркЦИК и ХорЦИК, Бекчана Назарова (заместитель председателя), председателя Совета назиров Хорезмской ССР, Артыка Рахманова (заместитель председателя), ответ.секретаря Чарджуйского обкома Бухарской компартии.



26 октября 1924 г. в Москве пленум ЦК РКП(б) обсудил вопрос "О национально-территориальном размежевании Среднеазиатских республик".

Выступивший по данному вопросу с сообщением кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б), председатель Средазбюро ЦК РКП(б), нарком путей сообщений СССР Я.Э.Рудзутак всесторонне обосновал исторические условия и закономерности осуществления размежевания Туркестана, Бухары и Хорезма.



27 октября 1924 г. в Москве II сессия ЦИК СССР 2-го созыва, заслушав доклад председателя Совнаркома Бухарской республики Ф.Ходжаева "О размежевании советских республики в Средней Азии и о вхождении в Союз ССР Узбекской ССР и Туркменской ССР", с которым он выступил от их имени, приняла нижеследующее постановление:

"Заслушав доклад:

1) о постановлении 5 Всебухарского Курултая и ЦИК Народной Хорезмской Республики, выразивших волю населения Бухары и Хорезма "Об объединении их с единоплеменниками, населяющими Туркестанскую ССР, и о вхождении вновь образуемых государств на договорных началах в качестве союзных республик в Союз ССР", и

2) о постановлении ЦИК Туркестанской ССР и ВЦИК РСФСР о разделении Туркестанской ССР по принципу самоопределения национальностей на республики: Узбекскую ССР с Автономной Таджикской ССР, Туркменскую ССР, Каракиргизскую автономную область, входящую в состав РСФСР, и о присоединении Киргизской части Туркестана к Киргизской АССР, входящей в состав РСФСР,

ЦИК Союза ССР подтверждает, что свободное волеизъявление трудового народа является высшим законом, и поручает Президиуму ЦИК Союза ССР осуществить оформление вновь образующихся республик в Средней Азии согласно решению съездов советов этих республик".



27 октября 1924 г. в Ташкенте председатель Совнаркома Туркестанской ССР Шарустам Исламов был назначен секретарем Временного Оргбюро Компартии (б) Узбекистана.

Председатель ТуркЦИК и ХорЦИК Н.Айтаков назначался председателем Революционного комитета Туркменской ССР.



27 октября 1924 г. в Хиве председателем ЦИК Хорезмской республики* вновь был назначен Султан-Кари Джуманиязов.

*вместо Надирбая Айтакова, назначенного председателем Ревкома Туркменской ССР



30 октября 1924 г. Политбюро ЦК РКП(б) назначило председателем Средазбюро ЦК РКП(б) И.А.Зеленский, исполнявший эти обязанности с 20 августа 1924 г.



31 октября 1924 г. в Ташкенте под председательством Файзуллы Ходжаева был создан Временный революционный комитет Узбекской ССР (Центральный ревком).



2 ноября 1924 г. в Хиве председателем Совета народных назиров Хорезмской ССР был назначен Садулла Турсунходжаев, заместитель председателя Совета народных назиров – председатель Госплана Хорезмской ССР*.

*после национально-территориального размежевания назначен представителем Совета труда и обороны СССР в Узбекской ССР (1925-1926)



5 ноября 1924 г. в Ташкенте ответственным секретарем Временного Оргбюро Компартии(б) Узбекистана* был назначен В.И.Иванов, председатель Московской губернской контрольной комиссии РКП(б), начальник Рабоче-крестьянской инспекции Московской губернии.

*вместо Р.Исламова



18 ноября 1924 г. в Ташкенте было принято специальное совместное постановление ЦИК Туркестанской ССР, ЦИК Бухарской ССР и ЦИК Хорезмской ССР, согласно которому их полномочия до созыва Учредительного курултая Советов Узбекской ССР передавались Временному революционному комитету Узбекской ССР.



5 декабря 1924 г. в Ташкенте Временный революционный комитет Узбекской ССР в воззвании "Ко всем трудящимся Узбекистана" возвестил об образовании Узбекской Советской Социалистической Республики со столицей в г. Самарканде*.

*25 июля 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о переносе столицы Узбекистана из г. Самарканда в г. Ташкент



P.S.

Целью Октябрьской революции в Туркестане никогда не было построение социализма. Постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 22 июня 1920 г. "О задачах РКП(б) в Туркестане" ставило ее "общей задачей [в Туркестане] - свержение феодализма, но не коммунизм".

20 августа 1924 г. ответственный секретарь ЦК Компартии Туркестана И.М.Варейкис, выступая на собрании актива партийных организаций г. Ташкента, особо отмечал, что проведение в Средней Азии национально-государственного размежевания, это есть "вторая революция в Средней Азии". Первая - Октябрьская революция, установила здесь советскую власть. Вторая - помогает "собираться рассыпанным по разным краям Средней Азии трудящимся массам - узбекам, киргизам, каракиргизам, туркменам, таджикам и другим нациям - в целые, единые республики... исправлять все те извращения национальной истории Средней Азии, которые были допущены политикой ханов, беков, эмиров… российского империализма".

Председатель правительства Бухарской республики Файзулла Ходжаев в своих тезисах "по созданию в Средней Азии национально-однородных республик" писал, что "народ узбеков, ранее сплоченный в особое государство Тимура и его преемников, распался в позднейшие столетия на отдельные части…" и задачей советской власти является объединение узбекского народа.

Узбекистан изначально декларировал себя независимым государством. "Декларация об образовании Узбекской Союзной Советской Социалистической Республики" (1925г.) подчеркивала, что Узбекистан является не членом СССР, а союзной республикой.

Его вхождение в Союз ССР носило временный характер. Согласно особому пункту решения V Всебухарского курултая Советов от 20 сентября 1924 г. "О национально-государственном объединении народов Средней Азии", Узбекистан присоединялся к Советскому государству только "в целях социалистического строительства, обороны от империализма и по международному братству трудящихся" и в случае прекращения или отказа последнего от этих целей, союз с ним терял свою силу.

Таким образом, независимость современного Узбекистана была провозглашена еще в 1924 году, в 1991 году она была лишь восстановлена и подтверждена международным мировым сообществом.



Хуснут Мухсумадьен, автор книги "Чужие революции, или закат Туркестана".

25 октября 2022 г.

г. Ташкент. Источник - ЦентрАзия

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