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Конец блатной мурзилки? Обвиненной в вымогательстве Собчак дали сбежать в Литву
15:43 26.10.2022

У полиции было постановление о задержании Собчак, но она скрылась – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

У полиции было постановление о задержании телеведущей Ксении Собчак, однако ей удалось покинуть Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что в ночь на среду, 26 ноября, она выехала в Литву через Белоруссию.

"Она выехала из Москвы еще ночью. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников", – рассказал собеседник агентства.

В среду, 26 октября, в подмосковном доме журналистки начались обыски по делу ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Сообщалось, что сама телеведущая не имеет процессуального статуса.

Суханов был задержан в Москве в рамках уголовного дела 25 октября. О том, по какой статье возбудили дело, не уточнялось.

Комментируя сообщения о задержании Суханова, Собчак заявила, что тот не выходил на связь со вторника. Журналистка предположила, что задержание может быть ошибочным.
Подробнее: https://www.m24.ru/news/shou-biznes/26102022/515271?utm_source=CopyBuf

Обыски у Собчак: Закат карьеры "золотой девочки" или месть Канделаки?
26.10.2022 15:06 (Мск), МоскваЕлена Острякова. Просмотров: 765

Авторская колонка, Дзен, Криминал, Политика, Россия, СМИ

Коммерческий директор скандальной тележурналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов был вчера задержан в Москве. Сегодня в загородном доме Собчак в элитном коттеджном поселке "Горки-8" проходят обыски. Впрочем, источники сообщают, что у самой Собчак нет процессуального статуса.

Уголовное дело против Суханова связано с вымогательством денег за "блок на негатив". Это схема, когда бизнесмен или фирма платят Интернет-площадкам, а взамен журналисты не критикуют клиента. Была ли Собчак в курсе того, что Суханов собирает деньги на "блокирование негатива"? Сейчас в этом разбирается следствие.

Коммерческий директор скандальной тележурналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов был вчера задержан в Москве. Сегодня...
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Оппозиционный журналист-левак Максим Шевченко утверждает, что обыски – месть со стороны телеведущей Тины Канделаки, у которой был давний конфликт с Собчак. Деньги за "блок на негатив" вымогались якобы у компании "Ростех", где работает супруг Канделаки.

"Воистину, месть женщины подается холодной… Тина жестко и в стиле восточного политического интриганства мстит Ксюше за все перенесенные публичные издевательства и унижения, начавшиеся еще в 2013 году.

Тогда Собчак обвинила Канделаки в том, что ее юная (в то время) компания "Апостол" получила контракт с "Аэрофлотом" в обход всех тендеров и процедур, то есть с нарушением антимонопольных законов РФ.

Потерпевшим же по делу о клевете и вымогательстве, в ходе которого арестован админ Собчак, а в ее загородном доме проведен обыск, сегодня является муж Канделаки Василий Бровко", – утверждает Шевченко.

Сама Собчак назвала происходящее "давлением на журналистику".

"Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что подкопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи", – написала Собчак, после чего замолчала.

Собчак и Суханов

Сообщается, что ей удалось выехать за границу.

"Интересно уже не то, что задержан ключевой сотрудник Собчак и его партнер, а то, что она молчит. Присела на телефоны? Примчится ли в Россию? Нет. Гарантию должны дать силовики. Но, чем дальше она молчит, тем больше ее дискредитирует это молчание", – написал политолог Марат Баширов.

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Либеральные журналисты-иноагенты, которых Собчак всегда публично поддерживала, не продемонстрировали солидарность с коллегой.

"Не испытываю никакого злорадства и вообще не желаю никому такого "удовольствия" как обыски российских силовиков. Но и давлением на свободную прессу я это никак назвать не могу, уж простите. Шансы на повышение конкуренции за лидерство в рядах уехавшей российской оппозиции растут", – написал сбежавший из России бывший ведущий "Эха Москвы" Александр Плющев.

Бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов Долгов уверен, что никакой политической подоплеки в деле Суханова нет.

"То, что "коммерческий директор" известен всему рынку как рвач и хапуга – никто не пишет почему-то. А кто выкатывал потенциальным клиентам по 25 и более миллионов за интервью с шефиней? А потом, когда те отказывались, в известном канале появлялись публикации, мягко говоря, не самого комплиментарного характера по отношению к ним? Кажется, это называется шантаж и уголовка. И ни к какой, прости господи, "политической" и "оппозиционной" деятельности происходящее отношения, естественно, не имеет. И еще. Барышня прекрасно знала, чем занимается ее "коммерческий директор", – написал Долгов.

Экономист Никита Кричевский прогнозирует, что Собчак либо попытается отмазать Суханова, используя свои связи, либо постарается отстраниться от этого дела из соображений собственной безопасности.

"Силовики, пошедшие на задержание Суханова в день его рождения, наверняка имеют железобетонные доказательства его вины. В противном случае, они бы на это не пошли, особенно, учитывая бэкграунд "барыни". Собчак успела сильно надоесть "покровителям" своими перманентными скандалами. Фабула обвинений имеется, доказательства собраны, сама Собчак зачем-то свалила в Израиль. Сидеть будут оба. Собчак – тихо и в Израиле, Суханов – сначала в СИЗО, потом на зоне", – написал Кричевский.

Политолог Сергей Марков утверждает, что через "блоки на негатив" ежегодно в России вымогались десятки миллиардов рублей.

"Собчак десятки лет была под защитой лично Путина, как дочь учителя Путина. И привыкла что ей позволено то, что не позволено другим. А в связи с СВО этот неформальный иммунитет от российского закона с Собчак был снят. Она об этом знает. Но к новой сложной жизни как все, еще не привыкла и допускает ошибки. Ксения Собчак очень умная, я это знаю. Перестроится. Но перестраиваться сложно всем, даже умным", – пишет Марков.

А вот прогноз уже упоминавшегося Максима Шевченко не такой оптимистичный.

"Конец эпохи "золотой девочки"… Если, конечно, все это не политттехнологическая постановка для того, чтобы: – Собчак отмыться от режима; – режиму отделиться от Собчак", – рассуждает Шевченко.

https://www.politnavigator.net/obyski-u-sobchak-zakat-karery-zolotojj-devochki-ili-mest-kandelaki.html

Источник - ЦентрАзия
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