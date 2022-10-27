"Евразийские интеграционные проекты: cостояние и перспективы развития". Анонс научной конференции в Москве. 27-28.10

15:51 26.10.2022

Международная научно-практическая конференция

"Евразийские интеграционные проекты: cостояние и перспективы развития"

27-28 октября 2022 г.



ПРОГРАММА

Место проведения: г. Москва, ул. Новосущевская д. 26А, Российский университет транспорта (27 октября пленарное заседание, секция по безопасности) и г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Российский университет дружбы народов (28 октября секция по экономике и энергетике).



27 октября

09:00-10:00 Регистрация участников.

10:00-10:30 Приветствия.



Карапетянц Ирина Владимировна, директор Института международных транспортных коммуникаций Российского университета транспорта, доктор исторических наук, профессор (Россия).



Егоров Владимир Георгиевич, заместитель директора Института стран СНГ, профессор, доктор исторических наук, доктор экономических наук (Россия).



Даваадорж Захирал Бэгзийн, директор Института стратегических исследований Совета национальной безопасности Монголии.

10:30-12:00 Пленарное заседание. Открытие конференции.



Модератор – Евсеев Владимир Валерьевич, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат технических наук (Россия).



Лузянин Сергей Геннадьевич - профессор МГИМО (У) МИД России, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), член Российского совета по международным делам, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований (Россия).

"Большая Евразия": интеграционные измерения"



Жарихин Владимир Леонидович – заместитель директора Института стран СНГ (Россия).

"Возможности интеграции на евразийском пространстве в условиях военно-политической турбулентности"



Султанов Булат Клычбаевич – директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета (Казахстан).

"Казахстан и евразийская интеграция в условиях санкционной конфронтации"



Волхонский Борис Михайлович – доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук (Россия).

"Позиция Индии в условиях нарастающего противостояния великих держав"



Надеин-Раевский Виктор Анатольевич – директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, кандидат философских наук (Россия).

"Перспективы армяно-турецких отношений"



Олевич Виктор Жозефович – политолог, ведущий эксперт Центра актуальной политики (Россия).

"Перспективы российско-американских отношений"



12:00-13:30 I секция. Военно-политическое взаимодействие на евразийском пространстве: вызовы и перспективы.



Модератор – Евсеев Владимир Валерьевич, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат технических наук (Россия).



Грозин Андрей Валентинович – заведующий отделом Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ, кандидат исторических наук (Россия).

Тема выступления уточняется



Каумен Арман – докторант Философского факультета Карлова университета (Казахстан).

"Водный кризис в Центральной Азии в контексте интеграционных процессов на евразийском пространстве"



Дунаева Елена Викторовна – старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Евразийский вектор политики Исламской Республики Иран"



Гаджиев Амур Гаджибабаевич – научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока, Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Перспективы российско-турецких отношений"



Федорова Ирина Евгеньевна, старший научный сотрудник сектора Ирана Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Ирано-турецкие отношения в свете интеграционных процессов в регионе"



Хас Керим – эксперт по евразийской политике, политолог (Турция).

"Военно-политический аспект в турецко-российских отношениях: противоречивое сотрудничество или сотрудничество вопреки?"



Дмитриева Марина Олеговна – доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук (Россия).

"Архитектура безопасности в Большой Евразии"



Дискуссия.

13:30-14:30 Обед

14:30-17:30 I секция. Военно-политическое взаимодействие на евразийском пространстве: вызовы и перспективы.



Модератор – Евсеев Владимир Валерьевич, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат технических наук (Россия).



Рахимов Кубатбек Калыевич – исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата", ранее советник премьер-министра Киргизской республики, эксперт по экономике и транспорту (Киргизия).

Тема выступления уточняется



Годованюк Кира Анатольевна – ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук (Россия).

"О перспективах российско-британских отношений"

К.А. ГОДОВАНЮК

Белов Владимир Иванович – профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН, доктор исторических наук (Россия, онлайн).

"Политическая роль транспортных мультимодальных коридоров для Евразии"



Сажин Владимир Игоревич – старший научный сотрудник сектора Ирана Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий и влияние этого на евразийскую интеграцию"



Лавренев Сергей Яковлевич – заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ, доктор политических наук (Россия).

"Проблема приднестровского урегулирования в контексте включения Молдовы в сферу интересов НАТО"



Нессар Омар – старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"О некоторых системных тенденциях деятельности талибского правительства"



Бойкова Елена Владимировна – старший научный сотрудник Отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

Тема выступления уточняется



Фролов Кирилл Александрович, заведующий отделом по связям с РПЦ Института стран СНГ (Россия).

"Религиозно - политический фактор в строительстве проекта Украины как антиРоссии"



Арешев Андрей Григорьевич – эксперт аналитического центра "Фонд стратегической культуры" (Россия).

Тема выступления уточняется



Сафаргалеев Ильдар Фаатович – заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ (Россия).

"Исламский фактор" и интеграция на евразийском пространстве"



Дискуссия

17:30-18:00 Закрытие первого дня конференции.

Модератор – Егоров Владимир Георгиевич, заместитель директора Института стран СНГ, профессор, доктор исторических наук, доктор экономических наук (Россия).