Почему Ху Цзиньтао - бывшего лидера Китая, благодетеля Си Цзиньпина, удалили из съезда КПК? - А.Маннапов

15:32 28.10.2022 Абдуфаттах Маннапов



Почему Ху Цзиньтао - бывшего лидера Китая, благодетеля

Си Цзиньпина, удалили из съезда КПК?



Сенсационное происшествие, там, где как правило, все до мелочей с чугунной устойчивостью планируется и железной беспощадной твердостью выполняется. И правящий режим, со времен Мао, иных могущественных стран кличет "бумажным тигром", "зданием на глиняных ножках", "сборищем ядовитых змей". А себя воплощением древности, мудрости, духовности, этичности, гармонии, исключительности, ловкости, цивилизованности. А древний проникновенный голос, наставление Сунь-цзы, к своим соотечественникам, учит их не забывать: "Китайская политика - это бесконечный путь хитрости". Видимо, отсюда у них неуемный шовинизм, самомнение, наглость, беспредельная хитрость в политике, экономике, финансах, технологиях, военном деле, во взаимоотношениях с иными народами.** 22 октября с. г. последний день XX съезда Коммунистической партии Китая, тихо, мирно сидящего в президиуме съезда, Ху Цзиньтао - бывшего лидера Китая, на левой стороне от нынешнего генсека КПК и председателя Китая Си Цзиньпина, двоя молодых, крепких, в масках, предположительно сотрудники спецслужб, под руку, настойчиво - корректно, несмотря на его явное нежелание покинуть свое место, удалили из съезда КПК. Куда вписать этот, фактически демонстративное вероломство, подлость и цинизм, по отношению к Ху Цзиньтао, 79 летного известного, заслуженного старика, для поднебесной сделавшего немало хорошего, полезного, прежде всего, поднявшего уровень экономики на второе место в мире, соблюдавшего положение Устава КПК, Конституции Китая о двух сроках лидерства и сохранившего баланс между неуемными шовинистами и западниками. В этом плане нужно вспомнить и его роль в удержание мирного климата в отношении с Гонконгом и Тайванем.



Видеокадры точно показывают, что для Ху Цзиньтао, бывшего Генсека ЦК КПК, Председателя КНР, председателя Центрального военного совета Китая, это вмешательство т. е. подход к нему двух неизвестных людей в маске и их попытка поднять его с место и вывести, стало неожиданностью. Он вначале явно принял действия этих людей в маске как недоразумение и как мог сидя мягко сопротивлялся, одновременно направляя свой взгляд, то на право, то на лево, где сидели Си Цзиньпин и Ли Кэцин. Что Ху Цзиньтао сказал Ли Кэцину, когда, уходя, похлопал его по плечу? Что он сказал своему "ученику" и преемнику, Си Цзиньпину, на что тот кивнул в ответ? Почему партийное руководство, лично Си Цзиньпин, так бесцеремонно поступили с бывшим всемогущим руководителем? Своим "учителем", лидером, покровителем и благодетелем? О причинах произошедшего партийные боссы не сочли нужным сообщить прессе. Но интерес к выяснению причин случившегося не угасает и в средствах массовой информации, социальных сетях высказываются различные точки зрения. Любопытную версию происшедшего выдвинул, китаевед Николай Вавилов. По его мнению, Ху Цзиньтао - бывший Первый секретарь комсомола, Генеральный секретарь ЦК КПК, на съезде нестандартно себя повел, в связи с проблемами его здоровья.*** Такая интерпретация случившего не соответствует действительности, ибо Ху Цзиньтао никак себя не вел, сидел тихо и мирно, на левой стороне от Си Цзиньпина, своего бывшего "ученика", подопечного, и вдруг, без всякой видимой причины, его "выдворили, удалили" с помощью двух молодых, крепких, возможно сотрудников спецслужб. Выше мною это странное происшествие опираясь на видеокадры достаточно подробно описано.



Стивен Макдонал, корреспондент Би-би-си в Китае, считает возможным: "Две наиболее вероятные версии: либо это была демонстрация большой китайской политики во всей красе - предыдущий вождь символически удален со сцены, либо у Ху Цзиньтао серьезные проблемы со здоровьем".**** Видеокадры, единственно доступные и достоверные источники случившегося. Судя по ним, у Ху Цзиньтао проблем со здоровьем не было, ибо он мягко пытался не подчинится, оглядывался, но поняв неуклонность настойчиво - корректного желания подошедших, отсутствия поддержки ни с право сидящего Си Цзиньпина, ни с лево сидящего Ли Кэцина, встал и пошел. А версия случившегося, "это была демонстрация большой китайской политики во всей красе - предыдущий вождь символически удален со сцены", по моему мнению, заслуживает обсуждения. Иллюстрация, демонстрация с политической целью нечто несуразного в новейшей истории поднебесной играет определенную роль. Поражение арабских государств в шестидневной войне в 1967 году и получение Израилем контроля над всей территорией, предназначавшейся и для еврейского, так и для палестинского государства, привело к росту арабского радикализма и терроризма. Но это ослабил и доверие к Советскому Союзу как могущей стране, покровителю палестинских арабов. Воодушевленный этим и разочарованный брежневско-сусловской политикой косметической критики Н. С. Хрущева, Мао Цзэдун, подготовил и провел в марте 1969 года пограничный конфликт между китайскими и советскими пограничными войсками на острове Даманском.



Главной целью Мао Цзэдуна, была не овладение островом, а иллюстрация, демонстрация своей враждебности к СССР, своей независимости и налаживание более тесных отношений с США. Позже с этой же целью были проведены жестокие провокации и на монгольско-китайской границе.***** Кто то, может возразить, сказав там военные пограничные конфликты, а здесь лишь нравственное ущемление, вероломство, подлость, цинизм по отношению к Ху Цзиньтао - бывшему лидеру страны, партии, вооруженных сил, уделявшего большое внимание улучшению экономического положения граждан, искоренению бедности, компромиссу между неуемными шовинистами и западниками. Хочу повторить еще раз важный аспект вопроса, он соблюдал положение Устава КПК, Конституции Китая о двух сроках лидерства и передал власть Си Цзиньпину. Но его якобы ученик и реальный приемник, нынешний лидер Си Цзиньпин отбросил положение Устава КПК, Конституции Китая о двух сроках лидерства. И изменил политический курс страны неоднократно заявляя, что важнейшей задачей Китая является "великое возрождение китайской нации". Поэтому видимо, прав китаевед Андрей Девятов, заявивший, что демонстративное удаление Ху Цзиньтао, в последний день съезда, не случайность, а плановое выдворения из политического олимпа старейшего лидера, синего света, проамериканского, прозападного клана. И показ того, что теперь в поднебесной главенствуют не красные, маоисты, не синие проамериканские кадры, а желтого света, сторонники "социализма с китайской спецификой", по сути национал-социалисты.****** Плоды этого курса внутри Китая, игнорирование политических, социальных, медицинских свобод, прав граждан, открытий, тотальный электронный контроль каждого из них, используя бесчисленное количество видеокамер, сенсоров, айфонов, под вывеской определения "социального рейтинга", поиск критиков властей, компартии, для их жестокого наказания. А геноцид в Восточном Туркестане - уйгуров, казахов, узбеков и других тюркских народов. Следуя этому курсу, был организован, вероломный, используя силы общественной "безопасности", захват нежелающего присоединения к поднебесной, Гонконга. Теперь вовсе не скрывается, желание тоже самое осуществить с независимой, демократической Республикой Тайвань. Исходя из этого неполного перечня, больших и малых трагических, печальных фактов, пусть сами уважаемые читатели определят степень опасности ныне господствующего в поднебесной режима.



Примечания

*Фото из видео BBC: Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели под руки из президиума на съезде КПК https://www.bbc.com/russian/news-63356490

**"От китайского воровства интеллектуальной, научно-технической собственности, подтасовок, шпионажа, хитростей взвила руководства самой могущественной, самой продвинутой, самой богатой державы - США. Это же наблюдается в Великобритании, Канаде, Австралии и др. развитых странах. Об обоснованных претензиях США и ряда других цивилизованных стран по вопросу возникновения и распространения коронавируса к Китаю выше упоминалась". Абдуфаттах Маннапов К 30 - летию независимости Узбекистана. Алчность и коллаборационизм куда ведут страну? https://ihahr.org/articles/k-30-letiyu-nezavisimosti-uzbekistana

https://centrasia.org/newsA.php?st=1592743560 https://turonzamin.org/2020/06/21/30/

***Николай Вавилов Съезд победителей: полный и неожиданный разгром группы Комсомола на XX съезде.

****Стивен Макдонал Анализ: странное действие перед телекамерами

https://www.bbc.com/russian/news-63356490

*****"Если память мне не изменяет, в середине августа 1974 года, на монгольско-китайской границе, китайские солдаты вырезали роту, более 50 - монгольских спящих солдат. Поскольку тогда Монголия входила в состав Забайкальского военного округа (ЗабВО), это очень сильно изменил отношение к китайцам. Командующий ЗабВО, генерал армии Белик, издал специальный приказ поэтому поводу". Абдуфаттах Маннапов Об угрозах китайской экспансии в Туркестане http://ihahr.org/articles/ob-ugrozah-kitayskoy-ekspansii-v-turkestane Его же. Опасно лезть в пасть дракона https://centrasia.org/newsA.php?st=1570629300

******Андрей Девятов Итоги XX съезда КПК. Позор Ху Цзиньтао и разгром комсомольцев- либералов.



26 октября 2022 года (США) Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666960320





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