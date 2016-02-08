 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КазПарламент инкорпорировали историка-коммуниста Легкого
12:29 31.10.2022

Вакантный мандат депутата Мажилиса получил член Народной партии Казахстана Дмитрий Легкий. Об этом 31 октября рассказали в Центральной избирательной комиссии Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Дмитрия Легкого зарегистрировали депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Ему вручили удостоверение и нагрудный знак.

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ЛЕГКИЙ Дмитрий Максимович
/ /
[01.01.1957 - ..]
Место рождения: Украина

Образование: Кустанайский педагогический институт (1975-1980),
Исторический факультет
Научная стажировка и обучение в очной аспирантуре Саратовского государственного университета (1986-1991)
Учебная стажировка на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета (2002-2005)
Доктор исторических наук, тема диссертации: "Соискание ученой степени доктора исторических наук" (2005)
Переаттестация в МОиН РК ученой степени доктора исторических наук (2012)

Учитель истории и обществоведения в Ломоносовской средней школе, секретарь комсомольской организации Боровского СПТУ-45 Кустанайской области, заместитель секретаря комсомольской организации Кустанайского педагогического института (1980-1984);
Преподаватель, заведующий кафедрой на историческом и юридическом факультетах Кустанайского педагогического института и затем КГУ им. А. Байтурсынова (с 1984)

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от Коммунистической Народной партии Казахстана (08.02.2016-10.2022)

Прочие должности:
Член редколлегии журнала КГУ им. А. Байтурсынова "3i" и республиканского журнала "Идеи"
Председатель областного филиала ОО "Казахстанские ученые социалистической ориентации" (2009-2013)

Член КНПК (с 2008), 1-ый секретарь Костанайского обкома КНПК
Секретарь Центрального Комитета Коммунистической Народной партии Казахстана (с 2014)

с окт. 2022 - депутат Мажилиса Парламента РК от Народной партии /вместо выбывшего/

награды:
Юбилейная медаль "20-летие независимости Казахстана" (2011), юбилейная медаль к 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова (ОО "Российские ученые социалистической ориентации")
Лауреат премии Костанайского областного Клуба меценатов в номинации "Наука" (2012)
Грамота министра обороны Республики Казахстан (за участие в работе международного диссертационного совета по военным наукам) (2010), Грамота Акима Костанайской области (за участие в написании книги "Кустанайцы-герои тыла. Личный вклад") (2013)

автор 96 научно-методических работ, 240 статей в периодической печати, статьи в 24-х научных и общественно-политических журналах Казахстана- "3i", "Саясат", "Евразийское сообщество", "Идеи", "Мысль", "Вестник Западно-Казахстанского университета", "Вестник ЕНУ", "Вестник КарГУ", "Занзаман", "Галым", "Пилот", "Правовая реформа в Казахстане"; России - "Отечественная история", "Вопросы истории", "Исторический архив", "Историографический сборник", "Освободительное движение в России", "Государство и право", "Основы государства и права", "Правоведение", "Право и политика", "Присяжный поверенный", "Проблемы права", "Современная высшая школа. Инновационный проект", 2010-2013 гг.) имеет 34 научных труда, в том числе 4 монографии (2 из них в соавторстве).

автор 110 статей в периодической печати - "Коммунист Казахстана", "Костанайские новости", "Наша газета", "Наш Костанай" (по 3 статьи в месяц) (2010-2013)

Служба в Советской Армии (офицер запаса)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667208540


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