Каздемоппозиция по-аблязовски: подстрекать из-за бугра, - Ержан Кожамуратов

09:12 01.11.2022

В этом году Казахстан богат на политические события, к некоторым из них особенно приковано внимание сильных мира сего. После "январских событий" в стране произошли большие демократические изменения, которые можно сказать - в лучшую сторону. Одно из них это внеочередные выборы президента республики, намеченные на ноябрь. На них будет представлено больше разноплановых кандидатов с различными предвыборными программами.



Но, как это часто бывает в политической жизни государства, под шумок таких громких перемен выползают и "змеи из своих нор", в надежде напомнить о себе и желанием получить хоть какие-то дивиденды. Они используют для этого простых и доверчивых людей далеких от политики и неразборчивых в ее тонкостях, а также в современных политтехнологиях.



Изучая нынешнюю политическую сцену Казахстана, с коллегами ознакомились с деятельностью беглого казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова, о незаконной деятельности которого даже здесь, в Европе, давно и хорошо известно. Своим поведением он напоминает пресмыкающегося из отряда чешуйчатых.



Раньше, знакомы мы были лишь с финансовой составляющей его махинаций. На деле же оказалось, что значительную часть своих сворованных денег Аблязов пускает на тщетные попытки дестабилизировать политическую обстановку в родной стране, откуда трусливо сбежал много лет назад.



Теперь он заделался YouTube-блогером и выступает на своем канале с, откровенно говоря, безрассудными, а порой даже абсурдными и смешными лозунгами. Банально пролистав страницу, можно найти с десяток прецедентов на судебные разбирательства о клевете и откровенных нецензурных оскорблениях действующего главы Казахстана. Причем речи не меняются в зависимости от президента - кажется, Аблязову все равно, кого поливать грязью.



Не скрывает он и незаконные методы привлечения сторонников в ряды своей организации "Демократический выбор Казахстана", запрещенной в стране. Так, один из последних роликов гласит: "5 миллионов каждому за участие в митинге". Причем вознаграждение беглый оппозиционер пообещал людям только лишь в случае государственного переворота, отнюдь не из собственного кармана и уж точно не из тех денег, с которыми сбежал когда-то из Казахстана.



С его слов, он намерен их взять из Национального резерва страны и даже каким-то магическим образом списать участвующим в мятежах кредиты. Наверное, надеется на отсутствие образования и логики у своих единичных последователей.



Созывать подобные митинги и пускать пыль в глаза, судя по анализу экспертов, - излюбленное занятие Аблязова, который сам в Казахстан никогда не вернется по причине открытых на него многочисленных уголовных дел. К слову, европейская полиция тоже пристально следит за горе-бизнесменом.



В этот раз вечно обиженный, униженный и оскорбленный, коим себя считает и преподносит Аблязов, просит народ вместо него требовать регистрации его новой партии "Алга, Казахстан". Что, по меньшей мере, странно и глупо, поскольку выдвинуть себя кандидатом в президенты и хоть как-то повлиять на процессы в стране, кроме как создать привычную небольшую рябь, как говорится, вилами по воде, он все равно не сможет.



Примечательно, что в одних из последних роликов Аблязова столица Казахстана, которой благодаря нынешнему президенту вернули прежнее название "Астана", все еще значится "Нурсултаном". Не должен ли настоящий демократ радоваться вместе с народом за восторжествовавшую справедливость? Выходит, и вовсе нет ему дела до воли народа. А вот до его денег - есть, ведь под каждым видео представлен внушительный список банковских реквизитов, куда можно "задонатить" на поддержку ресурса.



Одно из последних видео выступлений Аблязова нас вообще позабавило: он выставил визит глав государств проходивший в Астане Саммит СВМДА (13 октября 2022 года) как захват Казахстана президентом России Путиным. Получается, остальные участвующие во встрече президенты - заложники?



Под ним - история о том, как Путин "назначил" (!) Токаева президентом. Кажется, Аблязов живет в далекие 1980-е годы, еще до развала Советского Союза. И мыслит соответственно еще теми терминами и концепциями, действуя ненадежными и даже странными методами.



Эксперты сходятся в одном мнении без сомнений: однозначно хорошо, что у этого человека не осталось прочных связей в стране, а находится он далеко и не представляет особой угрозы. Более того, никто из моих европейских коллег-политологов не уверен в том, что заявления Аблязова достаточно мотивируют население Казахстана на переход в протестные настроения. Звучала даже мысль о том, что, возможно, подобный митинг выглядит весьма плачевно: два человека с одним плакатом, на которых никто не обращает внимания. Таков, как правило, удел всех лжеполитиков с высоким самомнением, и Мухтар Аблязов - не исключение.



Ержан Кожамуратов