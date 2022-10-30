 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.11.2022
13:16  Запад обостряет ситуацию, проверяя, проглотит ли Россия унижение по зерновой сделке, - А.Медведев
12:37  Китай завершает строительство "Небесного дворца" на орбите
12:34  Культурная депрессия и борьба с ней, - Иван Охлобыстин
12:31  В Казахстане с 2023 начнут взимать туристский взнос с иностранцев
11:02  Европу накрывает цунами кризиса. Дальше будет только хуже, - В.Прохватилов
10:59  Узбекистан мобилизовал и отправил на границу с Киргизией силовиков в ожидании провокаций
10:56  Раскол в арабских рядах: король Марокко не поедет в Алжир на саммит ЛАГ

10:13  Китай готов конкурировать с США на Ближнем Востоке, - В.Скосырев
10:02  Лондон скоро ждет русская ответка, - Игорь Моисеев
09:57  Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт, - "Взгляд"
09:12  Каздемоппозиция по-аблязовски: подстрекать из-за бугра, - Ержан Кожамуратов
08:51  Антикитайская грамота. Вашингтон и Пекин продолжают диалог глухих
08:42  История с причальным концом. КТК завершает восстановление поврежденной инфраструктуры, - Къ
08:35  Вышло в свет 12-томное Собрание сочинений Юрия Полякова
00:13  Киргизия может снова изменить решение по границе, Узбекистан к этому готов
00:11  Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов
00:09  Анкара намерена способствовать реализации "зерновой сделки", Москва пока не видит для этого возможностей
00:06  Вадим Трухачев: Нужен временный запрет на получение гражданства выходцами из Средней Азии
Понедельник, 31.10.2022
21:26  Банкир Тиньков "в знак протеста" отказывается от гражданства России
21:17  Казахстан меняет сырье на европейские технологии, - Виктория Панфилова
20:48  КырПарламент ратифицирует Кемпир-Абадские соглашения с Узбекистаном
17:11  Центральная Азия по-прежнему наша? - Андрей Полонский
17:05  Сторонский ушел на сторону. Юный олигаршонок (сын топ-менеджера Газпрома) сменил подданство
16:52  В Самаркандской области торжественно открыли IT-деревню
16:48  Выхода из "тайваньского тупика" пока не просматривается, - С.Цыплаков
16:30  КырГКНБ заблокировал счета "Азаттыка". Редакцию подозревают в создании нового сайта
16:27  Как Америка мечтает Россию поделить, - Майк Уитни
16:25  Как Самарканд принимает россиян-релокантов ("убегашек")
16:23  Товарищ Си получил абсолютную власть
15:40  Германия объявила Франции экономическую войну. Веселуха продолжается
15:29  Асеин Исаев освобожден от должности посла Кыргызстана в Индии
15:11  Кедми: события ноября окажут огромное влияние на жизнь человечества
13:21  Красный дракон над Статуей Свободы, - Владимир Овчинский
13:02  Россию не услышали? Украина, Турция и ООН делают вид, что "зерновая сделка" работает
12:43  "Иранский лев" возвращается в Закавказье: о перипетиях кавказской политики Тегерана, - Левон Сафарян
12:39  Киргизские трудовые мигранты переориентируются на арабские страны
12:29  В КазПарламент инкорпорировали историка-коммуниста Легкого
12:01  Мучительный выбор израильтян. Пятые за три с половиной года парламентские выборы
11:26  Шабаш "Аш-Шабаб". Африканские джихадисты громко напомнили о себе мегатерактом в Могадишо, - С.Строкань
10:19  Наемники на Украине создают "Тюркский легион", - МК
09:44  Граница Кыргызстана и Таджикистана может полыхнуть в любой момент, - А.Князев
08:09  У деиндустриализации в Европе далекоидущие последствия, - Сунь Яньхун
07:38  Мир на Украине невыгоден для США. Они лишатся главного, - политолог Бехештипур
07:31  Адаптация с кооперацией. Главы правительств стран СНГ продолжили имитировать бурную деятельность саммитом в Астане
07:02  Афганская экономика окончательно деградирует под талибами, - Тhe Daily Guardian
06:42  США в ожидании республиканского реванша, - Валерий Гарбузов
06:37  При обрушении пешеходного моста в Индийском Гуджарате погиб 141 человек
06:25  Неудобный для Запада Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
00:58  Страны Центральной Азии ждет колониальное будущее, - Александр Кобринский
00:56  ЧВК помогут Китаю справиться с террористами, - Владимир Скосырев
Воскресенье, 30.10.2022
20:20  США против Северной Кореи: воротилы политического зазеркалья, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Каздемоппозиция по-аблязовски: подстрекать из-за бугра, - Ержан Кожамуратов
09:12 01.11.2022

В этом году Казахстан богат на политические события, к некоторым из них особенно приковано внимание сильных мира сего. После "январских событий" в стране произошли большие демократические изменения, которые можно сказать - в лучшую сторону. Одно из них это внеочередные выборы президента республики, намеченные на ноябрь. На них будет представлено больше разноплановых кандидатов с различными предвыборными программами.

Но, как это часто бывает в политической жизни государства, под шумок таких громких перемен выползают и "змеи из своих нор", в надежде напомнить о себе и желанием получить хоть какие-то дивиденды. Они используют для этого простых и доверчивых людей далеких от политики и неразборчивых в ее тонкостях, а также в современных политтехнологиях.

Изучая нынешнюю политическую сцену Казахстана, с коллегами ознакомились с деятельностью беглого казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова, о незаконной деятельности которого даже здесь, в Европе, давно и хорошо известно. Своим поведением он напоминает пресмыкающегося из отряда чешуйчатых.

Раньше, знакомы мы были лишь с финансовой составляющей его махинаций. На деле же оказалось, что значительную часть своих сворованных денег Аблязов пускает на тщетные попытки дестабилизировать политическую обстановку в родной стране, откуда трусливо сбежал много лет назад.

Теперь он заделался YouTube-блогером и выступает на своем канале с, откровенно говоря, безрассудными, а порой даже абсурдными и смешными лозунгами. Банально пролистав страницу, можно найти с десяток прецедентов на судебные разбирательства о клевете и откровенных нецензурных оскорблениях действующего главы Казахстана. Причем речи не меняются в зависимости от президента - кажется, Аблязову все равно, кого поливать грязью.

Не скрывает он и незаконные методы привлечения сторонников в ряды своей организации "Демократический выбор Казахстана", запрещенной в стране. Так, один из последних роликов гласит: "5 миллионов каждому за участие в митинге". Причем вознаграждение беглый оппозиционер пообещал людям только лишь в случае государственного переворота, отнюдь не из собственного кармана и уж точно не из тех денег, с которыми сбежал когда-то из Казахстана.

С его слов, он намерен их взять из Национального резерва страны и даже каким-то магическим образом списать участвующим в мятежах кредиты. Наверное, надеется на отсутствие образования и логики у своих единичных последователей.

Созывать подобные митинги и пускать пыль в глаза, судя по анализу экспертов, - излюбленное занятие Аблязова, который сам в Казахстан никогда не вернется по причине открытых на него многочисленных уголовных дел. К слову, европейская полиция тоже пристально следит за горе-бизнесменом.

В этот раз вечно обиженный, униженный и оскорбленный, коим себя считает и преподносит Аблязов, просит народ вместо него требовать регистрации его новой партии "Алга, Казахстан". Что, по меньшей мере, странно и глупо, поскольку выдвинуть себя кандидатом в президенты и хоть как-то повлиять на процессы в стране, кроме как создать привычную небольшую рябь, как говорится, вилами по воде, он все равно не сможет.

Примечательно, что в одних из последних роликов Аблязова столица Казахстана, которой благодаря нынешнему президенту вернули прежнее название "Астана", все еще значится "Нурсултаном". Не должен ли настоящий демократ радоваться вместе с народом за восторжествовавшую справедливость? Выходит, и вовсе нет ему дела до воли народа. А вот до его денег - есть, ведь под каждым видео представлен внушительный список банковских реквизитов, куда можно "задонатить" на поддержку ресурса.

Одно из последних видео выступлений Аблязова нас вообще позабавило: он выставил визит глав государств проходивший в Астане Саммит СВМДА (13 октября 2022 года) как захват Казахстана президентом России Путиным. Получается, остальные участвующие во встрече президенты - заложники?

Под ним - история о том, как Путин "назначил" (!) Токаева президентом. Кажется, Аблязов живет в далекие 1980-е годы, еще до развала Советского Союза. И мыслит соответственно еще теми терминами и концепциями, действуя ненадежными и даже странными методами.

Эксперты сходятся в одном мнении без сомнений: однозначно хорошо, что у этого человека не осталось прочных связей в стране, а находится он далеко и не представляет особой угрозы. Более того, никто из моих европейских коллег-политологов не уверен в том, что заявления Аблязова достаточно мотивируют население Казахстана на переход в протестные настроения. Звучала даже мысль о том, что, возможно, подобный митинг выглядит весьма плачевно: два человека с одним плакатом, на которых никто не обращает внимания. Таков, как правило, удел всех лжеполитиков с высоким самомнением, и Мухтар Аблязов - не исключение.

Ержан Кожамуратов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667283120


Новости Казахстана
- Проекты Конституционных законов рассмотрят в Сенате
- Алихан Смаилов главе МИД Германии: "Мы видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"
- Состоялось заседание Центризбиркома о предоставлении списков избирателей на избирательные участки, утверждении текста бюллетеня для голосования и аккредитации международных наблюдателей
- Более 5 тысяч агитационных мероприятий в поддержку Токаева прошли по всей стране
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр провел переговоры с экономической делегацией Германии
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Легкого Д.М.
- Палитра идей в программах кандидатов в президенты Казахстана
- Насколько приток иностранных инвестиций способствует реальному развитию экономики страны
- Центризбирком назначил выборы депутата Сената Парламента от города Астаны вместо выбывшего на 22 декабря 2022 года, а также утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  