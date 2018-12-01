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Бейбут Атамкулов поедет послом Казахстана в Узбекистан
20:12 01.11.2022

Указами Президента К.Токаева от 31.10.22:
Атамкулов Бейбут Бакирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

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АТАМКУЛОВ Бейбут Бакирович
/ /
[19.05.1964 - ..]
Родился 19 мая 1964 года в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области.

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1986),
инженер-металлург;
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (2000), экономист. Кандидат экономических наук, тема диссертации: "Регулирование инвестиционных процессов в социальной сфере, на примере Республики Казахстан" (2000).

Плавильщик, мастер, старший мастер рафинировочного цеха, ведущий инженер ОКС, ведущий инженер, заместитель начальника отдела ВЭС Чимкентского свинцового завода (1986-1991);
Директор ВТФ "Черметэкспорт", РВО "Казметаллэкспорт" (1991-1993);
Первый заместитель генерального директора ГВК "Казахстан Сауда" Министерства внешнеэкономических связей РК (1993-1996);
Первый заместитель генерального директора ГАО "Карагандинский металлургический комбинат" (1996);
Президент компании "Рахат МеталС" (1996-2002);
Президент, председатель Совета директоров ГК "Рахат" (2002-2006);
Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006);
Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006-2007);
советник-посланник посольства РК в Иране (2007-2009)
Генеральный консул РК в г. Франкфурт-на-Майне (2009-2010)

С 5 мая 2010 - посол Казахстана в Малайзии.
+ с нояб. 2010 - посол РК в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины, по совместительству

С окт. 2012 - ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
+ с 25.12.2012 - Председатель Совета директоров АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант"

С авг. 2014 - авг. 2015 - ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

С 8 авг. 2015 - 7 окт. 2016 - аким Южно-Казахстанской области;

С 7 окт. 2016 - 26 дек. 2018 - Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С 26 дек. 2018 - 18 сент. 2019 - Министр иностранных дел РК

С 18 сент. 2019 - Министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК

+ с 31.01.2020 - президент Казахстанской федерации шахмат (КФШ),

с 31.10.2022 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

Награды:
орден "Парасат" (12.2018)
Юбилейная медаль "Астананың 10 жылдығы" (2008)

Дипломатические ранги:
Советник І класса (2008)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667322720


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