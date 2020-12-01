Болтавшийся 4 месяца безработным фигурант множества скандалов Тимур Султангазиев трудоустроен 1-м замом КазМинздрава

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20:18 01.11.2022
Как сообщает сайт primeminister.kz 31 октября 2022 г.
Постановлением Правительства РК Султангазиев Тимур Сламжанович назначен на должность первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.
СУЛТАНГАЗИЕВ Тимур Сламжанович
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[25.06.1982 - ..]
родился в 1982 г. в Алма-Атинской области. Казах
Казахский национальный медицинский университет (2006)
Специальность "Врач", интернатура по специальности "Общая хирургия"; Университет Tulane, США, магистратура (2009),
специальность "Менеджер системы здравоохранения"
Специалист АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи" (11.03.2010-03.08.2010);
Менеджер, директор департамента АО "Национальный медицинский холдинг" (03.08.2010-29.03.2013);
Президент АО "Центр медицинских технологий и информационных систем" (04.04.2013-21.07.2014);
Первый заместитель Генерального директора ТОО "Медикер" (28.07.2014-29.01.2016);
Заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Республиканский центр здравоохранения" (10.02.2016-08.08.2016);
Директор Департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (08.08.2016-01.03.2017);
Директор Департамента управления проектами Министерства здравоохранения Республики Казахстан (01.03.2017-05.2018);
Руководитель Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области (05.2018-04.2020);
С 22 апр. 2020 - 2020 - председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.
В 2020-12.2021 - "работал в частной структуре"
заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам занятости и здравоохранения (с 14.12.2021-07.2022);
с 31.10.2022 - первый вице-министр здравоохранения РК