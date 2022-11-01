Науку Казахстана возглавил молодой и блатной айтишник Ахмед-Заки

12:04 02.11.2022

Как стало известно, в Миннауки и высшего образования назначен новый начальник ключевого департамента науки. Им стал молодой и перспективный чиновник Дархан Ахмед-Заки. Его предшественник и ровесник Адлет Тойбаев - 8 месяцев проболтался в должности, ровным счетом ничего не делая, и вполне заслуженно уволен неизвестно куда.



АХМЕД-ЗАКИ Дархан Жумаканович

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[..1981 - ..]

родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области.



Окончил Казахский Государственный Университет имени аль-Фараби, Казахский Государственный Технический Университет имени К. Сатпаева.



Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже, г. Алматы.

В 2003 году работал инженером-программистом Центра технологических исследований ЗАО "КазахОйл", г. Жанаозен.

2004-2012 годы - ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой "Информатики" механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

2012-2013 годы - декан механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

2013-2016 годы - проректор по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби.

2016-3.07.2017 годы - директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК.

2017-2020 годы - президент Университета международного бизнеса.

С августа 2020 - 1.11.2022 - ректор Astana IT University.



с 1.11.2022 - председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.