Краткая история узбекского национального движения, - Хуснут Мухсумадьен

15:26 02.11.2022 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЗБЕКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ



Узбекское национальное движение обязано своим рождением движению джадидов Туркестана, у истоков которого стояли Махмудходжа Бехбуди и Мунаввар Кары Абдурашидханов.



В марте 1917 г. после февральской революции в Ташкенте была создана организация Шуро-и Исламия, которая из представительного комитета местного населения "старого" города очень быстро превратилось в национальное движение Туркестана. Его возглавил ненадолго депутат Госдумы П созывва, преподаватель медресе Абдулвахид Кары, а затем известный джадид, адвокат Убайдулла Ходжаев.



В июле 1917 г. в Фергане, бывшем в то время основным промышленным центром Туркестана, была создана партии "Турк одами марказият фиркаси" (Центр тюркских народов) во главе с Мамед-Эмином Эфендиевым, одним из эмиссаров партии "Мусават" (Баку).



25-26 октября 1917 г. в России произошла Октябрьская революция, в стране установилась Советская власть.



Джадиды воспринимали революцию как национальное спасение. Он виделся им в просвещении, образовании и нравственности. Подобное отношение к революции вполне соответствовало деятельности большевиков в то время. По мнению наркома (министра) по делам национальностей Сталина, задачами советского режима в мусульманских регионах Российской империи было "… вовлечение трудящихся… в строительство Советского государства" и отсечение всего, мешающего "развитию максимальной самодеятельности народов Востока по пути к освобождению от пережитков средневековья и разрушенного уже национального гнета".



15 ноября 1917 г. в Ташкенте было создан Совнарком Туркестана во главе с членом ВЦИК Ф.И.Колесовым ВЦИК. Однако большевики отказались включить в него представителей мусульман края.



В ответ 28 ноября 1917 г. в Коканде организация Шуро-и Исламия с участием ряда национальных и европейских антибольшевистских организаций края создала правительство Туркестанской автономии - Туркистон мухторияти. В исторической советской литературе она была названа Кокандской автономией. Его возглавлял сначала комиссар Временного правительства в Семиреченской области Мухамаджан Танышбаев, затем председатель Туркестанского краевого мусульманского совета Мустафа Чокаев.



Самые известные джадиды Бехбуди, Мунаввар Кары, писатели и поэты выступили в поддержку Туркестанской автономии. Писатель Абдурауф Фитрат назвал ночь ее провозглашения, "Наш национальный "Лайлатул кадр" (Священная ночь Рамадана)". Поэт Хамза Хакимзаде Ниязи, которого в советский период считали певцом революции, написал стихотворение "Яша Туркистон - Да здравствует Туркестан". Другое его стихотворение "Туркистон мухториятига" (Туркестанской автономии) завершалось призывом: "Да здравствует объединенная нация ислама! / Да здравствует вечное государство тюрков!".



Однако в феврале 1918 г. большевики разгромили Туркестанскую автономию.



Большая часть ее участников примкнула к возникшему национально-повстанческому движению, названного большевиками басмаческим. Однако русская эмигрантская газета "Руль" считала его "движением, соответствующим русскому белому движению". Это движение возглавил сначала курбаши Иргаш, а затем Мадамин-бек.



Тем не менее для привлечения на сторону Советов многие участники Туркестанской автономии были амнистированы и вошли в состав правительства Туркестанской Советской Федеративной Республики. Она была создана большевиками на базе Туркестанского края 30 апреля 1918 г. Множество джадидов вступили тогда в ряды компартии.



Весной 1918 г. в г. Ташкенте организацией "Тюркская дружба" (Turk O'rtoqlig'i) начала издаваться газета "Тюркское слово" (Turk so'zi). В ней впервые было высказано заявление, что Средняя Азия была родиной турок. Теперь джадиды заявляли, что все население Средней Азии - "настоящие турки", и если они не говорят по-турецки, то просто потому, что забыли этот язык.



В ноябре 1918 г. в Москве было создано Центральное бюро мусульманских коммунистических организаций РКП(б), ответственное за революционную работу среди мусульман Российской империи и ее соседей.



В конце 1918 г. в Ташкенте было создано литературное общество "Чагатой гурунги" во главе с Абдурауфом Фитратом, одним из лидеров бухарских джадидов, ставшим работником афганского консульства в Туркестане, для "сбора по всему Туркестану старых и новых тюркских произведений, поиск материалов для обновления тюркского языка и обогащения его словаря и литературы".



27 января 1919 г. в Ташкенте представителем Центрального Бюро мусульманских организаций РКП(б) в Туркестане стал один из лидеров бухарских джадидов Абдукадыр Мухитдинов, руководитель бухаро-туркестанской секции этого Бюро.



30 марта 1919 г. в Ташкенте П конференция Компартии(б) Туркестана для привлечения трудящихся из коренного населения в ряды компартии приняла решение о создании Бюро мусульманских коммуни-стических организаций в Туркестане (Мусбюро РКП(б) в Туркестане).



Его возглавил Турар Рыскулов, заместитель председателя ТуркЦИК, председатель Центральной комиссии по борьбе с голодом Туркреспублики. В его состав вошли Абдукадыр Мухитдинов, Мунаввар Кары Абдурашидханов, Низамедин Ходжаев, Юсуф Алиев, Мамед-Эмин Эфендиев и др. Ответственным секретарем Мусбюро стал Каюм Рамазан, секретарь общества "Чагатой гурунги", председателем Ташкентского городского Мусбюро - Лазиз Азиззаде, преподаватель медресе.



Заметная часть мусульманского движения становится национал-коммунистическим. Вместе с тем оно постепенно начало перерастать в тюркское национальное движение, называемым тогда пантюркистским. Заметную роль в нем играли члены распущенного Центра тюркских народов во главе с Мамед-Эмином Эфендиевым, созданного в 1917 г. в Фергане. Особенно усилилось это движение в Ташкенте, где создавались различные группы, питаемые идеями пантюркизма. Работа строилась под лозунгом объединения тюркских языков и тюркской литературы. Вместо родного языка в школах был принят османский (турецкий) язык и османская (турецкая) литература.



В июле 1919 г. был принят декрет ЦК РКП(б), требующий, чтобы коренное население Туркестана имело пропорциональное представительство во всех государственных органах. Он создал возможность для расширения действий радикально настроенных мусульман-коммунистов.



В октябре 1919 г. Туркестан, отрезанный до этого времени от Европейской России Белой армией адмирала Колчака, был освобожден частями Красной армией во главе с М.В.Фрунзе.



Для руководства Туркестаном была создана Туркестанская комиссия (Турккомиссия) ВЦИК и СНК РСФСР во главе с Ш.Э.Элиавой, которая первоначально поддержала активность развивающего национал-коммунистического движения Туркестана.



Апогеем этой политики стало переименование Туркестанской республики в Тюркскую Советскую Республику РСФСР и изменение название Коммунистической партии Туркестана на "Коммунистическую партию тюркских народов".



Такое решение было принятое в январе 1920 г. Пятой партийной конференцией Туркестана, где преобладали мусульмане-коммунисты. Председателем ЦИК Тюркской Советской Республики был избран Турар Рыскулов, а ЦК Компартии тюркских народов возглавил Сагдулла Турсунходжаев.



Однако Москва пресекла этот путь. В июне 1920 г. Политбюро ЦК РКП9б) аннулировало решение вышеуказанной конференции о создании Тюркской республики и признала необходимым "разделить Туркестан на три части (Узбекию, Киргизию и Туркмению)", выяснив сначала "детальнее условия слияния или разделения этих частей". Одновременно поручило ТуркЦИК "приступить к перераспределению административных округов Туркестана в соответствии с его национальным составом".



При этом руководители Туркестана не были отстранены от власти, а откомандированы в соседние страны: Турар Рыскулов - полпредом Наркомнаца РСФСР в Азербайджан, Сагдулла Турсунходжаев - ответ.секретарем ЦК Бухарской компартии в Бухару, где большевики начали насаждать советскую власть.



В августе 1920 г. в Центральном исполнительном комитете Туркестанской республики были созданы три национальных отдела - Киргизский, Туркменский и Узбекский. Руководителем Узбекского отдела был назначен Султанходжа Касымходжаев, председатель Совета профсоюзов мусульман Туркестана.



К этому времени в результате экспорта "бутафорных" революций в Средней Азии были созданы Хорезмская и Бухарская народные республики. Последнюю возглавил один из лидеров бухарских джадидов Файзулла Ходжаев, будущий инициатор создания советского Узбекистана.



В 1921 г. в Средней Азии центр борьбы против большевизма переместился из Туркестана в Бухару. В августе здесь на съезде нелегальной "Федерации национальных обществ мусульманских народов Средней Азии" был создан Комитет национального единства Туркестана во главе с А.З.Валидовым, бывшим председателем Башкирского ревкома, порвавшим в июне 1920 г. с советской властью. В состав который вошли и представители бывшего Мусбюро РКП(б) в Туркестане, и представители национальных политических организаций, и представители басмаческого движения.



Отказ Москвы от государственного строительства советского Туркестана на основе тюркской национально-политической консолидации, создание Хорезмской и Бухарской народных республик подняли перед их коренными народами вопрос о самоопределении своей национальности.



Одним из первых ответ на него дало ставшее очень представительной и влиятельной группой литературное общество "Чагатой гурунги", которое под руководством Абдурауфа Фитрата, стремясь определить идентичность для народов Средней Азии в их в этничности и истории, заявило, что они все составляют узбекскую нацию, которая распалась после империи Амира Тимура на Кокандское, Бухарское и Хивинское ханства.



"Наш язык,- писал Фитрат, - является широким ответвлением тюркского языка. Основные законы тюркского языка несомненно свойственны и нашему языку". При этом в Средней Азии многие джадиды еще до 1917 г. употребляли термин "узбекский" в качестве синонима к термину "тюркский". В Туркестане же узбеками обычно именовали себя кочевые и полукочевые народы, а городское население чаще всего называло себя или по месту жительства, или "сартами", или "тюрками".



В это время в общество "Чагатой гурунги" уже вошли Каюм Рамазан, редактор журнала "Маориф ва укутувчи", драматург и писатель Маннон Рамзи, поэт, драматург и публицист Чулпан, поэт Эльбек, ученый-языковед Гази Олим Юнусов, поэт Бату, режиссер и драматург Маннон Уйгур, журналист Ашурали Зохири, заведующий старогородским отделом народного просвещения г. Ташкента Шакиржон Рахими, Шорасул Зуннун, Е.Икромов и др.



С этого времени тюркское национальное движение начало трансформироваться в узбекское национальное движение.



В январе 1921 г. в Ташкенте общество "Чагатой гурунги" созвало съезд, посвященный реформе тюркской письменности и орфографии. Позже он стал называться 1-м Узбекским орфографическим съездом (Биринчи ўлка ўзбек тил ва имзо курултойи). На нем приняли участие и представители Бухарской и Хорезмской республик.



Съезд устами главных руководителей "Чагатой гурунги" - Фитрата, Рамзи и др. заявил, что "для объединения нужно оформление: узбекская нация должна оформиться как самостоятельная нация, после чего можно говорить о создании "единой великой тюркской нации"; неоформленная сила с оформленной силой не объединяется, а поглощается последней; мы, узбеки, не хотим этой ассимиляции...".



Далее съезд заявив, что "без собственной культуры, без собственного языка, без собственной литературы нет самостоятельной нации", объявил тюркский (сартский) язык узбекским языком, а "чагатайский" ("чагатай тюрки") язык - "старотюркским"/ или "староузбекским". Одновременно съезд поставил вопрос о реформе тюркской/узбекской орфографии выдвинув идею ее латинизации.



В 1922 г. участники "Чагатой гурунги" издали сборник "Молодые узбекские поэты", включающий произведения Фитрата, Чулпана, Боту, Эльбека. В том же году в Ташкенте в журнале "Инкилоб" впервые был опубликован первый узбекский роман "Минувшие дни", написанный писателем Абдулла Кадыри.



В январе 1922 г. поднялась новая волна национально-освободительного движения Туркестана. Его возглавил Энвер-паша, военный министр Османской империи, который после ее поражения в первой мировой войне, ненадолго пошел на сотрудничестве с Советской Россией.



Для разгрома его потребовалась вся военная мощь вновь созданного советского государства. В июне 1922 г. в Бухару для борьбы с Энвер-пашой прибыли председатель Реввоенсовета РСФСР Л.Д.Троцкий и главком вооруженных сил РСФСР С.С.Каменев.



В конце 1923 г. Москва, не сумев побороть национально-повстанческое басмаческое движение Туркестана, объявило практически амнистию всему его руководству. 24 ноября Политбюро ЦК РКП(б), рассмотрев этот вопрос, приняло решение: б) Считать предложение… об обязательном расстреле 151 человека из 183 арестованных совершенно неприемлемым и гибельным для дела Советской власти в Туркестане, ЦК не возражает …чтобы подавляющее большинство арестованных было освобождено по суду… а приговор о высшей мере наказания был внесен лишь по отношению к 4 или 5 наиболее злостным и действительно руководящим элементам басмачей, причем исполнение приговора… отложить до специального распоряжения из Москвы".



В 1923 г. началось воссоединение Бухары и Хиве с Туркестаном. Началось создание единых экономических органов. Большевики отказались от немедленного осуществления социалистических преобразований в обществе. В стране началась проводиться новая экономическая политика - НЭП.



Быстрее всего к нему приспособились узбеки. Они, по определению заместителя председателя Туркбюро ЦК РКП(б) Г.И.Сафарова: "… из трех коренных народов Туркестана (включая сюда киргиз и туркмен)… обнаруживают наибольшую культурную устойчивость и способность развиться в "капиталистическую нацию" еще до русского завоевания. Осев на землю, они ассимилируют все другие племенные элементы земледельческого населения /и подчиняют своему влиянию, кочевников". Во многих советских и партийных органах Туркестана на ключевые должности стали выдвигаться представители узбекского населения.



Тогда, стремясь не допустить узбекского господства над другими группами и его доминирования в социально-экономических реалиях региона, Москва приняла решение расчленить Туркестан.



Юг Туркестана был объявлен Туркменской ССР. Север Туркестана присоединен к Киргизской (Казахской) АССР, созданной еще в 1920 г. Центр Туркестана, объединенный с Бухарой и Хорезмом, был провозглашен Узбекской ССР.



Этому предшествовали еще и следующие события. В октябре 1923 г. в Турции завершилась национально-освободительная революция. Османская империя была провозглашена Республикой.



В тоже время, стремясь сохранить себя как центр тюркского мира, новое государство попыталось назваться Туркестаном, или Туркестанской Республикой. Однако первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк сказал: "Туркестан - родина наших отцов, в Туркестане живут наши родственники. В один прекрасный день они станут свободными и снова назовут свою страну Туркестаном. Поэтому не надо трогать их национальное достояние - Туркестан, это исторические и славное имя пусть останется за ними. Поэтому давайте назовем наше новое государство Турецкой Республикой".



В результате термин Туркестан, как синоним Турецкой Республики, где национально-освободительная революция, которую большевики сначала считали частью "мировой пролетарской революции", а на деле оказалась антибольшевистской, становится нарицательным и подлежал исключению из советского политического лексикона.



В то же время восстанавливаемая советской властью империя Тимура, распавшаяся на части [Коканд, Бухара и Хорезм], требовала себе нового имени. И им стал Узбекистан, страна узбеков, политической элиты восточных тюрков, преемников тимуридов. И если Османская империя переродилась в Турцию, то Туркестан - в Узбекистан.



27 октября 1924 г. образовался современный Узбекистан. Узбекское национальное движение трансформировалось в Узбекское государство - Узбекскую ССР. Одновременно ее гражданство было отождествлено с этничностью и большинство коренного населения бывшего Туркестана было объявлено узбеками, чагатайский тюркский язык начал назваться староузбекским, а Узбекистан стал наследником всей славной и богатой истории Туркестана.



Хуснут Мухсумадьен, автор книги "Чужие революции, или закат Туркестана".

2 ноября 2022 г.

г. Ташкент. Источник - ЦентрАзия

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