Донбасский дневник. Как я побывал на войне (документальный фильм 2022)

18:29 02.11.2022

ДОНБАССКИЙ ДНЕВНИК. КАК Я ПОБЫВАЛ НА ВОЙНЕ (Документальный фильм 2022)



Ай, Как Просто!

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4,1 млн просмотров 3 недели назад







Это не просто фильм о том как я будучи обыкновенным гражданским с дрожью в ногах и голосе поехал на Донбасс. Это фильм о нашем прошлом, настоящем и будущем. И нам есть, что обсудить.