|20:51 "Золотое кольцо" для мусульман: в РФ хотят запустить новый турпроект
20:43 Токаев подписал закон об амнистии всех участников январских событий. Из соображений гуманизма
19:32 РосВласти запутались в подштаниках олигархов
19:14 Уволенный из министров за бардак и безобразия Цой возглавил медсанчасть Казпрезидента
18:56 Русско-турецкая война. Последняя? (уроки истории), - Сергей Латышев
18:29 Донбасский дневник. Как я побывал на войне (документальный фильм 2022)
18:17 Катар угрожает оставить Европу без газа, - Ольга Самофалова
18:14 Новые горизонты ШОС, - Вл.Чушкин
18:12 The Hill: решение Сунака обрекает промышленность Британии на катастрофу
18:06 Три наперстка с зерном. Почему Россия регулярно рада обманываться гарантиям шулеров, - Роман Рейнекин
17:59 Эрдоган спас "зерновую сделку". Путин верит "гарантиям" Зеленского?..., - М.Ростовский
17:54 "Мутняк" продолжается. Россия опять участвует в "зерновой сделке"
15:28 Российские ученые нашли "бактерию радости"
15:26 Краткая история узбекского национального движения, - Хуснут Мухсумадьен
12:04 Науку Казахстана возглавил молодой и блатной айтишник Ахмед-Заки
11:58 Нетаньяху возвращается? На выборах в Израиле, похоже, побеждает "про-российская" улица
10:15 Заполненные хранилища не избавят Европу от затяжного газового кризиса, - Миса Хама
09:45 Капитализм как аномалия и патология, - Филип Пилкингтон
08:45 Эксклюзивные драгоценности К.Сатыбалды (племяш Елбасы) на миллионы долларов вернули в Казахстан
08:42 Как на Казахстан повлияет миграция россиян, - "Э-К"
08:32 В банках Киргизии заблокировали счета "Радио Свобода"
08:01 Афганистан сократил экспорт хлопка - нет спроса
07:42 Выезд русских поможет исчезновению Латвии. Города пустеют, - Никита Демьянов
07:39 Встреча с историком Дмитрием Верхотуровым. Конец казахского голодомора. Контуры Нового мира (анонс)
07:36 Главное преступление европейской цивилизации. К чему привел культ прогресса, - Андрей Фурсов
07:33 Ташкент знакомый и незнакомый, - Гульмира Илеуова
00:26 Россия и Иран начали своповые поставки нефтепродуктов
00:20 Как Россия ответит на диверсии Англии? Трасс спалилась с айфоном, - "Взгляд"
00:16 Талибы создали "женский ОМОН"
00:14 Конкордат под пристальным марксистским взглядом Пекина, - Милена Фаустова
00:10 Иран хочет решать проблемы Закавказья без участия внешних сил, - Ю.Росс
00:06 Шахматист и депутат РосГосДумы Анатолий Карпов получил страшные травмы. Праздновал День Казахстана
|Уволенный из министров за бардак и безобразия Цой возглавил медсанчасть Казпрезидента
19:14 02.11.2022
На днях официально объявлено о новом трудоустройстве с позором изгнанного из министров г-на Цоя. Почти год уникальный специалист был безработным и, по слухам, проходил свидетелем по ряду уголовным делам своих подчиненных. Однако ж...
с 31.10.2022 - он руководитель Медицинского центра Управления делами Президента РК.
ЦОЙ Алексей Владимирович
/ /
[02.04.1977 - ..]
Род. в г. Чимкент. Кореец
Окончил Sels College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.
Свой трудовой путь начинал хирургом-эндоскопистом.
С 2007 по 2010 годы руководил Центром внедрения современных медицинских технологий Управления делами Президента РК.
В 2010-11 гг. был начальником ГУ "Медицинский центр Управления делами Президента РК".
С 2011 по 2014 год – главный врач Городской больницы №1 города Астана.
С 30 дек. 2014 - фев. 2019 - вице-министр здравоохранения и социального развития РК
С фев. 2019 - июнь 2020 - руководитель Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан
с 22.06.2020 - 1-й вице-министр здравоохранения РК
с 25.06.2020 - 20.12.2021 - министр здравоохранения РК
с 31.10.2022 - руководитель Медицинского центра УДП РК.
Жена: Цой Жанна Валентиновна (1979 г. р.)
два сына