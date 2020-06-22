 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уволенный из министров за бардак и безобразия Цой возглавил медсанчасть Казпрезидента
19:14 02.11.2022

На днях официально объявлено о новом трудоустройстве с позором изгнанного из министров г-на Цоя. Почти год уникальный специалист был безработным и, по слухам, проходил свидетелем по ряду уголовным делам своих подчиненных. Однако ж...
с 31.10.2022 - он руководитель Медицинского центра Управления делами Президента РК.

ЦОЙ Алексей Владимирович
/ /
[02.04.1977 - ..]
Род. в г. Чимкент. Кореец

Окончил Sels College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.

Свой трудовой путь начинал хирургом-эндоскопистом.
С 2007 по 2010 годы руководил Центром внедрения современных медицинских технологий Управления делами Президента РК.
В 2010-11 гг. был начальником ГУ "Медицинский центр Управления делами Президента РК".
С 2011 по 2014 год – главный врач Городской больницы №1 города Астана.
С 30 дек. 2014 - фев. 2019 - вице-министр здравоохранения и социального развития РК
С фев. 2019 - июнь 2020 - руководитель Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан

с 22.06.2020 - 1-й вице-министр здравоохранения РК

с 25.06.2020 - 20.12.2021 - министр здравоохранения РК

с 31.10.2022 - руководитель Медицинского центра УДП РК.

Жена: Цой Жанна Валентиновна (1979 г. р.)
два сына

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667405640


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