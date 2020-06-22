Уволенный из министров за бардак и безобразия Цой возглавил медсанчасть Казпрезидента

19:14 02.11.2022

На днях официально объявлено о новом трудоустройстве с позором изгнанного из министров г-на Цоя. Почти год уникальный специалист был безработным и, по слухам, проходил свидетелем по ряду уголовным делам своих подчиненных. Однако ж...

с 31.10.2022 - он руководитель Медицинского центра Управления делами Президента РК.



ЦОЙ Алексей Владимирович

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[02.04.1977 - ..]

Род. в г. Чимкент. Кореец



Окончил Sels College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.



Свой трудовой путь начинал хирургом-эндоскопистом.

С 2007 по 2010 годы руководил Центром внедрения современных медицинских технологий Управления делами Президента РК.

В 2010-11 гг. был начальником ГУ "Медицинский центр Управления делами Президента РК".

С 2011 по 2014 год – главный врач Городской больницы №1 города Астана.

С 30 дек. 2014 - фев. 2019 - вице-министр здравоохранения и социального развития РК

С фев. 2019 - июнь 2020 - руководитель Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан



с 22.06.2020 - 1-й вице-министр здравоохранения РК



с 25.06.2020 - 20.12.2021 - министр здравоохранения РК



с 31.10.2022 - руководитель Медицинского центра УДП РК.



Жена: Цой Жанна Валентиновна (1979 г. р.)

два сына