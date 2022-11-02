Приостановлено вещание популярного российского информагентства ИА REGNUM

12:10 03.11.2022

На сайте висит объявление -



Вещание ИА REGNUM приостановлено.

Уважаемые читатели!



Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством.



Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин.



Вплоть до прояснения ситуации ИА REGNUM приостанавливает вещание.



Главный редактор М. Колеров