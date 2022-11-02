 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Четверг, 03.11.2022
12:21  На бред Запада Россия убедительно отвечает... таким же бредом, - генерал Гурулев
12:10  Приостановлено вещание популярного российского информагентства ИА REGNUM
12:07  Узбекистан отказался возобновлять обслуживание российских карт "Мир"
11:55  Сергей Глазьев: "Одряхлевший дядя Сэм" допустил ошибку
11:47  Религия справедливости, - Александр Проханов
11:09  Нам нужен суверенный язык, - Александр Дугин
10:26  Очередная авария на арселоровских шахтах Караганды - 5 рабочих в минус

10:15  Европа спасла американскую экономику и теперь за это расплачивается, - Хуаньцю шибао
09:09  Замгенпрокурора - военным прокурором Узбекистана назначен Ботир Кудратходжаев
09:01  Данияр Ашимбаев: "Токаев олицетворяет и власть, и альтернативу власти"
08:58  Грета Тунберг призвала к "свержению всей капиталистической системы"
08:52  Разгром либералов неизбежен: Трамп будет строить многополярный мир с Путиным и Ко, - Эмиль Боев
08:48  Роман "1984" Джорджа Оруэлла как пособие для властей Кыргызстана, - Д.Подольская
00:27  Иран вынудил саудовцев перейти на военное положение, - И.Субботин
00:25  Китайский карман для Пакистана не бездонный, - Вл.Скосырев
00:15  Персидский арсенал: Дешево для России и сердито для Украины
00:11  США стравливают на войну Саудитов и Иран, - "Взгляд"
00:04  Америка слабеет? Мускулы атрофировались, - Politico
00:03  На грани ядерной зимы: что толкает людей к самоуничтожению, - Платон Беседин
00:01  Массовый мор рыбы в Капшагае
Среда, 02.11.2022
20:51  "Золотое кольцо" для мусульман: в РФ хотят запустить новый турпроект
20:43  Токаев подписал закон об амнистии всех участников январских событий. Из соображений гуманизма
19:32  РосВласти запутались в подштаниках олигархов
19:14  Уволенный из министров за бардак и безобразия Цой возглавил медсанчасть Казпрезидента
18:56  Русско-турецкая война. Последняя? (уроки истории), - Сергей Латышев
18:29  Донбасский дневник. Как я побывал на войне (документальный фильм 2022)
18:17  Катар угрожает оставить Европу без газа, - Ольга Самофалова
18:14  Новые горизонты ШОС, - Вл.Чушкин
18:12  The Hill: решение Сунака обрекает промышленность Британии на катастрофу
18:06  Три наперстка с зерном. Почему Россия регулярно рада обманываться гарантиям шулеров, - Роман Рейнекин
17:59  Эрдоган спас "зерновую сделку". Путин верит "гарантиям" Зеленского?..., - М.Ростовский
17:54  "Мутняк" продолжается. Россия опять участвует в "зерновой сделке"
15:28  Российские ученые нашли "бактерию радости"
15:26  Краткая история узбекского национального движения, - Хуснут Мухсумадьен
12:04  Науку Казахстана возглавил молодой и блатной айтишник Ахмед-Заки
11:58  Нетаньяху возвращается? На выборах в Израиле, похоже, побеждает "про-российская" улица
10:15  Заполненные хранилища не избавят Европу от затяжного газового кризиса, - Миса Хама
09:45  Капитализм как аномалия и патология, - Филип Пилкингтон
08:45  Эксклюзивные драгоценности К.Сатыбалды (племяш Елбасы) на миллионы долларов вернули в Казахстан
08:42  Как на Казахстан повлияет миграция россиян, - "Э-К"
08:32  В банках Киргизии заблокировали счета "Радио Свобода"
08:01  Афганистан сократил экспорт хлопка - нет спроса
07:42  Выезд русских поможет исчезновению Латвии. Города пустеют, - Никита Демьянов
07:39  Встреча с историком Дмитрием Верхотуровым. Конец казахского голодомора. Контуры Нового мира (анонс)
07:36  Главное преступление европейской цивилизации. К чему привел культ прогресса, - Андрей Фурсов
07:33  Ташкент знакомый и незнакомый, - Гульмира Илеуова
00:26  Россия и Иран начали своповые поставки нефтепродуктов
00:20  Как Россия ответит на диверсии Англии? Трасс спалилась с айфоном, - "Взгляд"
00:16  Талибы создали "женский ОМОН"
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    ЦентрАзия   | 
Приостановлено вещание популярного российского информагентства ИА REGNUM
12:10 03.11.2022

На сайте висит объявление -

Вещание ИА REGNUM приостановлено.
Уважаемые читатели!

Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством.

Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин.

Вплоть до прояснения ситуации ИА REGNUM приостанавливает вещание.

Главный редактор М. Колеров

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667466600


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