Экс-премьер и лидер пакистанской оппозиции Имран Хан ранен в ногу. Стрелявший задержан

17:25 03.11.2022

В Вазирабаде (провинция Пенджаб) неизвестный обстрелял машину бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, сообщает телеканал Geo.



По данным канала, инцидент произошел в ходе марш оппозиционной партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф". В результате стрельбы Хан был ранен в ногу.



Отмечается, что ранения получили также от четырех до пяти руководителей партии, стрелок задержан полицией.



Стрелявший задержан полицией