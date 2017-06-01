 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался казахстанский академик, экс-ректор КазЖенПИ Серик Пралиев
13:01 07.11.2022

Доктор педагогических наук, профессор, академик Академии наук Республики Казахстан, государственный и общественный деятель, Серик Жайлаулы Пралиев скончался 5 ноября 2022 года на 80-м году жизни, - передает Almaty.tv.

ПРАЛИЕВ Серик Жайлауович
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[12.01.1952 - 05.11.2022]
Место рождения: КазССР; Южно-Казахстанская область; Тюлькубасский район; с. Куйбышево

окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1976), Химик
Кандидат химических наук
Доктор педагогических наук, тема диссертации: "Научно-педагогические основы профессиональной адаптации молодых специалистов в системе вуз-общеобразовательная школа" (2002)
Член-корреспондент Международной инженерной академии (2000)
Академик инженерной академии Республики Казахстан (2006)
Почетный академик Национальной академии наук Республики Казахстан

Трудовой стаж:

· Младший научный сотрудник, старший лаборант, инженер Института химических наук Академии наук Казахстана (1976-1985);

· Старший инспектор, заместитель начальника управления, помощник министра, начальник отдела, начальник главного управления Министерства образования Республики Казахстан (1985-1995);

· Заведующий сектором протокольной службы отдела внешних связей Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (1995);

· Заместитель председателя Государственного комитета Республики Казахстан по сотрудничеству со странами СНГ (1995-1996);

· Заместитель директора департамента высшего и среднего специального образования Министерства образования и культуры Республики Казахстан (1997);

· Заместитель начальника, Начальник управления высшего и среднего специального образования Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (1997-1999);

· Ректор Казахского государственного женского педагогического института (4.06.1999-10.06.2003);

· Президент Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Яссави (11.06.2003-28.10.2007);

· Ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан (28.10.2007-21.04.2008);

· Ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая (21.04.2008-06.2017)

Прочие должности:

· Руководитель Туркестанского городского отделения Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (09.2005-12.2005);

· Председатель Совета ректоров вузов Алматинского региона;

· Председатель отделения общественных и гуманитарных наук Национальной академии наук Республики Казахстан;

· Член коллегии Министерства образования и науки Республики Казахстан;

· Член республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (02.2011-04.2011);

· Член Общественного совета г. Алматы (с 29.03.2016)

Выборные должности, депутатство:

· Депутат Южно-Казахстанского областного маслихата (09.2003-2007);

· Депутат маслихата города Алматы 5-го созыва от избирательного округа № 30 Медеуского района (2012)

Государственные и международные награды:
Орден "Курмет" (2005);
Медали: "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл", НДП "Нұр Отан", "Белсенді кызметі үшін", Золотая медаль имени А. Байтурсынова, Серебряная медаль имени лауреата Нобелевской премии П.Л. Капицы
Отличник образования Республики Казахстан;
Нагрудный знак "За заслуги в развитии науки Республики Казахстан";
Диплом Международной академии научных открытий и изобретений

Автор более 200 научных трудов, 6 научных открытий.

Жена: Суюбаева София Аргыновна
Дети: сыновья - Жомарт (1978 г.р.), Галым (1980 г.р.), Болат (1987 г.р.)

С 28 окт. 2007 - ? - ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан;

В ? - 06.2017 - ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая

С 06.2017 - на пенсии

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667815260


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