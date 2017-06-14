Марат Сексембаев возглавил Академию правоохранительных органов Казахстана

13:11 07.11.2022

"Приказом генерального прокурора ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан назначен Марат Исламханович Сексембаев", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.



СЕКСЕМБАЕВ Марат Исламханович

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[04.02.1979 - ..]

родился в г. Аркалык. Казах



Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.



Свою трудовую деятельность Марат Сексембаев начал в прокуратуре Советского района Караганды в 2000 году. С 2002 по 2003 год работал в Генеральной прокуратуре в должности старшего прокурора контрольно-аналитического отдела.



В 2003 году назначен заместителем начальника управления организационно-кадровой работы Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры. С 2004 по 2008 год - начальник отдела правового обеспечения и информации организационно-контрольного управления Аппарата Генерального прокурора. В феврале 2008 года назначен начальником первого отдела Управления по надзору в сфере законотворческой деятельности Аппарата Генерального прокурора и в этом же году в сентябре - начальником управления по надзору в сфере законотворческой деятельности Аппарата.



С июня 2009 года - директор Департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции РК. С 1 июля 2010 года занимал пост председателя Комитета регистрационной службы оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.



В ?-06.2017 - начальник первого департамента Генеральной прокуратуры.



С 14.06.2017 - и.о. прокурора Карагандинской обл.



С 28.08.2017 - 2021 - прокурор Карагандинской обл.



с 2021 - руководитель аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан.



с 7.11.2022 - ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан



старший советник юстиции



Женат, имеет троих детей.