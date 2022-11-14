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|Нурлан Байбазаров возглавил "Банк развития Казахстана"
09:44 15.11.2022
Как стало известно в БРК теперь новый руководитель. В конце октября досрочно покинул пост председателя правления Банка г-н Искаков Руслан Викторович. Ушел он "по собственному желанию".
Искаков занимал пост главы БРК с февраля 2022 года.
единственный акционер АО "Банк Развития Казахстана" – национальный управляющий холдинг "Байтерек"
БАЙБАЗАРОВ Нурлан Серикович
/ /
[..1975 - ..]
казах
Окончил Казахскую Государственную Академию Управления
Сведения о трудовой деятельности:
С 1997 по 2003 годы работал в Министерстве финансов РК.
С 2004 по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО "Банк Развития Казахстана".
С 2013 года по 2016 год возглавлял Департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.
Кроме того, в разные годы работал в акционерных обществах: АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "КазМунайГаз Консалтинг", АО "НК "КазМунайГаз". Награжден медалью "Ерең еңбегі үшін".
В июле 2016 года назначен Председателем Правления и членом Совета директоров АО "Фонд развития промышленности".
С 24 мая 2021 года Советом директоров АО "Банк Развития Казахстана" избран членом Совета директоров АО "Фонд развития промышленности".
с 11.2022 - пред. правления АО "Банк Развития Казахстана" (БРК),