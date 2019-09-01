В Узбекистане новый министр юстиции - джизакец Акбар Ташкулов

14:14 15.11.2022

В Узбекистане новый министр юстиции. Вместо перешедшего на позицию советника президента Руслана Давлетова министром назначен джизакец (земляк президента) Акбар Ташкулов



ДАВЛЕТОВ Русланбек Куролтайевич

/DAVLETOV Ruslan/

[01.06.1980 - ..]

Родился 1 июня 1980 года в Шаватском районе Хорезмской области.



Образование - высшее, правовед, экономист. В 2001 году окончил университет Варвик Великобритании, в 2003 году - Университет мировой экономики и дипломатии (магистратура), в 2007 году - Ташкентский государственный экономический университет, в 2010 году - Академию государственного и общественного строительства при президенте.



Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности ведущего специалиста Государственного комитета по демонополизации и развитию конкуренции. Позднее работал в должности главного специалиста, исполняющего обязанности начальника отдела данного комитета.



В 2004-2012 годах работал в должности ведущего специалиста, главного специалиста Управления правовой экспертизы и международных договоров Кабинета Министров, в 2012-2014 годах - заместителя директора, и. о. директора Исследовательского центра по демократизации и либерализации судебного законодательства, обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде, в 2014-2016 годах - заведующего сектором по координации деятельности структур Сената и Законодательной палаты Службы сотрудничества с Олий Мажлисом, политическими и общественными организациями Аппарата Президента.

В 2016-01.2017 - первый заместитель министра юстиции Узбекистана.

С 4 янв. 2017 - авг. 2017 - первый заместитель Государственного советника президента по координации работы с обращениями физических и юридических лиц.

с 14 авг. 2017 - 15.11.2022 - Министр юстиции РУ.



с 15.11.2022 - советник Президента РУ по вопросам общественно-политического развития



с 09.2019 - член политического совета СДП "Адолат"



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ТАШКУЛОВ Акбар Джурабаевич

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[21.09.1971 - ..]

родился 21 сентября 1971 года в Джизакском районе Джизакской области. Узбек.



Образование – высшее, правовед. В 1994 году окончил Ташкентский государственный юридический институт.



Трудовую деятельность начал в 1994-1995 годах в должности старшего консультанта Международно-правового управления Министерства юстиции Республики Узбекистан.



В 1995-1997 годах осуществлял деятельность в должности главного консультанта Управления подготовки и правовой экспертизы проектов законодательных и нормативных актов Министерства юстиции Республики Узбекистан, в 1997-2000 годах - начальника отдела Управления правовой работы в народном хозяйстве, в 2000-2002 годах - начальника Управления классификации законодательства и правовой информации, в 2002-2003 годах - начальника Управления правовой работы в народном хозяйстве, в 2003-2005 годах - начальника Управления правовой защиты иностранных инвестиций и предприятий с участием иностранных инвестиций. В 2005-2013 годах работал начальником Сурхандарьинского областного управления юстиции, в 2013-2017 годах - начальником Сырдарьинского областного управления юстиции.



Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.04.2017 года за №ПП-2905 А.Ташкулов назначен заместителем министра юстиции Республики Узбекистан. 9.12.2021 уволен.



с 12.2021 - ректор Ташкентского государственного юридического университета.



с 11.2022 - министр юстиции РУ



Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2015 года А.Ташкулову присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Республики Узбекистан".