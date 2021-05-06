Онал Бекиев возглавил аппарат МВД Казахстана

08:46 17.11.2022

Приказлм Министра внутренних дел назначен новый глава аппарата министерства. Им стал Бекиев О.Б.



БЕКИЕВ Онал Ботаевич

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[21.01.1975 - ..]

Род. в Алма-Атинской обл. Казах



окончил Казахский государственный аграрный университет (1997); Казахский гуманитарно-юридический университет (2002); Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2014)



· Инспектор службы Полка милиции по охране правительственных учреждений и дипломатических представительств ДГСО при МВД РК (1998-1999);

· Проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава (1999-2015);

· Начальник Управления специализированной службы охраны г. Астаны (12.2015-06.2018);

· Заместитель начальника ДВД Алматинской области (06.2018-08.2018);

· Заместитель начальника Департамента кадровой работы (политики) МВД РК (08.2018-02.2019);

· Заместитель начальника Департамента полиции на транспорте (02.2019-10.2019);

· Начальник Департамента полиции на транспорте МВД РК (с 10.2019)



c 11.2022 - руководитель аппарата Министерства внутренних дел РК



генерал-майор полиции (6.05.2021)