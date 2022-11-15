В Киргизии на пороге зимы поменяли главного по энергообеспечению (Марат Орозбаев возглавил "Кыргызкомур")

13:33 17.11.2022

Распоряжением главы Кабмина КР А.Жапарова Марат Орозбаев назначен генеральным директором госпредприятия "Кыргызкомур".



ОРОЗБАЕВ Марат Тологонович

/ /

[12.01.1980 - ..]

Род. в г. Токмок Чуйской области. Кыргыз



директор филиала ГП "Кыргызкөмүр" в Кара-Кече (02.2021 -



зам. директора ГП "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности ( - 11.2022)



Директор ГП "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности (11.2022 -