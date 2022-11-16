|КазКНБ схватил банду террористов (7 чел.), вооруженных "бутылко-метами"!
18:47 17.11.2022
Пресс-служба КНБ РК сообщает:
В результате проведенной спецоперации задержаны 7 человек. У злоумышленников было специальное оборудование, а также оружие.
Роли участников преступной группы были четко распределены, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.
Члены группы изготовили оборудование - так называемые "бутылкометы", с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов "коктейли Молотова" для их физического уничтожения.
Организовали схрон, где хранили орудия для совершения преступлений - автомат Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для "коктейлей Молотова", так называемые "бутылкометы", канистры с бензином, рации.
Подозреваемые задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.