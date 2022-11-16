КазКНБ схватил банду террористов (7 чел.), вооруженных "бутылко-метами"!

18:47 17.11.2022

Пресс-служба КНБ РК сообщает:



В результате проведенной спецоперации задержаны 7 человек. У злоумышленников было специальное оборудование, а также оружие.



Роли участников преступной группы были четко распределены, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.



Члены группы изготовили оборудование - так называемые "бутылкометы", с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов "коктейли Молотова" для их физического уничтожения.



Организовали схрон, где хранили орудия для совершения преступлений - автомат Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для "коктейлей Молотова", так называемые "бутылкометы", канистры с бензином, рации.



Подозреваемые задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.



Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.