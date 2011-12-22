Авторитетный казполитик (экс-госсекретарь) Крымбек Кушербаев стал независимым директором АО "Эмбамунайгаз"

20:45 17.11.2022

Как сообщают СМИ Казахстана после 10-месячной полу-опалы получил новое назначение авторитетный казахстанский политик Крымбек Кушербаев - в тревожном январе 2022-го уволенный с должности Государственного секретаря РК и заподозренный в соучастии в анти-токаевском заговоре и организации массовых беспорядков.



теперь он стал одним из независимых директоров АО "Эмбамунайгаз",



КУШЕРБАЕВ Крымбек Елеуович

/ /

[20.05.1955 - ..]

Род. в городе Казалинск, Кызылординская обл., КазССР. Казах.



Окончил Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина (1978 г.), Академия общественных наук при ЦК КПСС (1991 г.)



09.1978-03.1979 гг. - Инженер, начальник группы подготовки производства ПМК -112 "Главриссовхозстрой", г.Кызыл-Орда

03.1979-02.1981 гг. - Начальник штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки - рисовые инженерные системы Кызылординской области

02.1981-10.1982 гг. - Заведующий сектором комсомольских организаций ударных строек ЦК ЛКСМ Казахстана

10.1982-09.1983 гг. - Ответорганизатор ЦК ЛКСМ Казахстана

09.1983-06.1986 гг. - Первый секретарь Кызылординского горкома ЛКСМ Казахстана

06.1986-03.1987 гг. - Заместитель заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана, г.Алматы

03.1987-09.1988 гг. - Заведующий отделом культуры ЦК ЛКСМ Казахстана, г.Алматы

09.1988-01.1991 гг. - Аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС

01.1991-07.1991 гг. - Референт Референтуры по культуре и межнациональным отношениям Аппарата Президента Казахстана

07.1991-02.1994 гг. - Помощник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан

02.1994-04.1995 гг. - Глава Калининской районной администрации города Алматы

04.1995-10.1995 гг. - Заместитель руководителя Аппарата – Заведующий отделом внутренней политики Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан

10.1995-10.1996 гг. - Заместитель руководителя Аппарата – Заведующий отделом территориального развития Аппарата Правительства Республики Казахстан

10.1996-10.1997 гг. - Пресс-секретарь-руководитель Пресс-службы Президента Республики Казахстан

10.1997-01.1999 гг. - Министр образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан

01.1999-10.1999 гг. - Министр здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан

10.1999-12.2000 гг. - Министр образования и науки Республики Казахстан

12.2000-11.2003 гг. - Аким Западно-Казахстанской области Республики Казахстан

11.2003-01.2006гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике (по совместительству), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения (по совместительству).

С 01.2006 - 22.12.2011 - аким Мангистауской области Республики Казахстан

+ с 10.2008 - председатель Мангыстауского филиала НДП "Нур Отан",

С 13 июля - сент. 2012 - советник президента РК.

С 26.09.2012 - 16.01.2013 - заместитель премьер-министра Республики Казахстан

С 17.01.2013 - 28.06.2019 - аким Кызылординской области

С 28 июня 2019 - 18 сент. 2019 - руководитель Администрации Президента РК

С 18 сент. 2019 - 5 янв. 2022 - Государственный секретарь РК



с 16.11.2022 - независимый директор АО "Эмбамунайгаз",



Награжден орденами: "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев" (15.12.2015), "Барыс" II степени (12.2009), Дружбы, РФ (01.2007),