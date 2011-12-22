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|Авторитетный казполитик (экс-госсекретарь) Крымбек Кушербаев стал независимым директором АО "Эмбамунайгаз"
20:45 17.11.2022
Как сообщают СМИ Казахстана после 10-месячной полу-опалы получил новое назначение авторитетный казахстанский политик Крымбек Кушербаев - в тревожном январе 2022-го уволенный с должности Государственного секретаря РК и заподозренный в соучастии в анти-токаевском заговоре и организации массовых беспорядков.
теперь он стал одним из независимых директоров АО "Эмбамунайгаз",
КУШЕРБАЕВ Крымбек Елеуович
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[20.05.1955 - ..]
Род. в городе Казалинск, Кызылординская обл., КазССР. Казах.
Окончил Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина (1978 г.), Академия общественных наук при ЦК КПСС (1991 г.)
09.1978-03.1979 гг. - Инженер, начальник группы подготовки производства ПМК -112 "Главриссовхозстрой", г.Кызыл-Орда
03.1979-02.1981 гг. - Начальник штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки - рисовые инженерные системы Кызылординской области
02.1981-10.1982 гг. - Заведующий сектором комсомольских организаций ударных строек ЦК ЛКСМ Казахстана
10.1982-09.1983 гг. - Ответорганизатор ЦК ЛКСМ Казахстана
09.1983-06.1986 гг. - Первый секретарь Кызылординского горкома ЛКСМ Казахстана
06.1986-03.1987 гг. - Заместитель заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана, г.Алматы
03.1987-09.1988 гг. - Заведующий отделом культуры ЦК ЛКСМ Казахстана, г.Алматы
09.1988-01.1991 гг. - Аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС
01.1991-07.1991 гг. - Референт Референтуры по культуре и межнациональным отношениям Аппарата Президента Казахстана
07.1991-02.1994 гг. - Помощник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан
02.1994-04.1995 гг. - Глава Калининской районной администрации города Алматы
04.1995-10.1995 гг. - Заместитель руководителя Аппарата – Заведующий отделом внутренней политики Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан
10.1995-10.1996 гг. - Заместитель руководителя Аппарата – Заведующий отделом территориального развития Аппарата Правительства Республики Казахстан
10.1996-10.1997 гг. - Пресс-секретарь-руководитель Пресс-службы Президента Республики Казахстан
10.1997-01.1999 гг. - Министр образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан
01.1999-10.1999 гг. - Министр здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан
10.1999-12.2000 гг. - Министр образования и науки Республики Казахстан
12.2000-11.2003 гг. - Аким Западно-Казахстанской области Республики Казахстан
11.2003-01.2006гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике (по совместительству), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения (по совместительству).
С 01.2006 - 22.12.2011 - аким Мангистауской области Республики Казахстан
+ с 10.2008 - председатель Мангыстауского филиала НДП "Нур Отан",
С 13 июля - сент. 2012 - советник президента РК.
С 26.09.2012 - 16.01.2013 - заместитель премьер-министра Республики Казахстан
С 17.01.2013 - 28.06.2019 - аким Кызылординской области
С 28 июня 2019 - 18 сент. 2019 - руководитель Администрации Президента РК
С 18 сент. 2019 - 5 янв. 2022 - Государственный секретарь РК
с 16.11.2022 - независимый директор АО "Эмбамунайгаз",
Награжден орденами: "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев" (15.12.2015), "Барыс" II степени (12.2009), Дружбы, РФ (01.2007),