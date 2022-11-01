 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 18.11.2022
09:33  Талибы приветствовали "московский формат" по Афганистану
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08:39  США превратили безмозглое НАТО в кровожадного зомби, - China Daily
08:21  Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски, - Глеб Простаков
08:18  Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан
07:31  Кыргызскую академию наук временно возглавил академик-сейсмолог Канат Абдрахматов
07:24  Скончался бывший ректор Кыргызского нацуниверситета Искандер Исамидинов

07:06  Кругом враги. Администрация Кырпрезидента разработала закон о НКО: опасный и противоречивый, - 24.kg
06:37  В Казахстане приостанавливает работу McDonald’s. Нет поставок
00:46  Бесцеремонность Запада утомила Китай, - Тимофей Бордачев
00:12  В бездарно сданом Херсоне бесчинствует бандеровское гестапо, - СП
00:07  Саммит G20 в Индонезии обозначил контуры нового миропорядка, - Юрий Светов
00:03  Центр китайской обороны. Какими силами будет воевать Поднебесная, - А.Храмчихин
Четверг, 17.11.2022
22:30  Бывший лидер сборной России не смог назвать "футболом" игру против Таджикистана
21:12  Стратегия Путина на зимний период, - Мих.Ростовский
21:09  Узгенские кыргызы продолжают митинговать против передачи "своей" земли Узбекистану
20:45  Авторитетный казполитик (экс-госсекретарь) Крымбек Кушербаев стал независимым директором АО "Эмбамунайгаз"
20:17  Херсонская катастрофа Кремля (взгляд из Казахстана), - Владислав Юрицын
19:47  Казахстанский Кулибаевский "Халык банк" продал свою таджикскую "дочку"
19:35  Казахстанский АО "Bereke Bank" (бывший Сбер-Казахстан) возглавил Андрей Тимченко (вместо Нурсултана Таскаранова)
18:47  КазКНБ схватил банду террористов (7 чел.), вооруженных "бутылко-метами"!
18:35  Дело "Казфосфата". Криминальную семейку Нигматулиных все-таки призовут к ответу?
18:15  "Блудняк" продолжается. Москва и Киев продлили на старых условиях "зерновую сделку"
17:10  Суд в Гааге постановил, что малазийский "Боинг" в 2014-м был сбит россиянами
16:31  64 - "за". Опубликован список КырДепутатов, проголосовавших за новую границу с Узбекистаном
16:27  Красная волна. Предварительные итоги промежуточных выборов в США, - Александр Домрин
15:16  США на пороге перемен: республиканцы готовят атаку на Байдена, - Полина Коноплянко
14:26  Советизация Украины: как это было (история), - А.Колпакиди
14:21  Кругом китайцы: Россию заполонили новые марки бытовой техники, - МК
13:33  В Киргизии на пороге зимы поменяли главного по энергообеспечению (Марат Орозбаев возглавил "Кыргызкомур")
11:40  Умер легендарный советский фигурист Олимпийский чемпион Александр Горшков
11:38  Азербайджан зовет центральноазиатских тюрок на войну в Карабах
10:46  Цели достигнуты: российские ракеты выбили критическую инфраструктуру Украины
10:42  "Мы отрубили с корня попытки тех, кто хотел прийти к власти", - главарь КырГКНБ Ташиев хвастается
10:07  Украина поможет США "подвинуть" Россию и Китай в Центральной Азии, - Юджин Чаусовски
09:54  Газовый хаб в Турции. Из-за энергокризиса в трудном положении оказалась не Россия, а Европа, - Сыткы Эргюней
09:51  Казахстан и факторы внешнего воздействия, - Данияр Ашимбаев
09:43  Дональд Трамп стал "чемоданом без ручки", - Дм.Бавырин
08:46  Онал Бекиев возглавил аппарат МВД Казахстана
08:40  Как Россия поимела свой кусочек Китая - Порт-Артур (история), - Александр Широкорад
08:37  Цензура? В Кыргызстане запретили показ документальных фильмов о правах человека, - 24.kg
00:56  Сирия может стать местом сведения счетов за теракт в Стамбуле, - Игорь Субботин
00:54  Анкара сделала первый шаг к созданию армии Великого Турана, - Виктория Панфилова
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00:07  США обвинили Украину в поставках запрещенного оружия Азербайджану
Среда, 16.11.2022
23:14  ЦентроБанк РФ - вражеская диверсионная организация внутри России? - В.Катасонов
21:15  Польша заявила о национализации российских газовых активов на своей территории
20:36  КырВласти переименовали "таджикские" названия аилов и кишлаков Баткенской области
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20:16  Си Цзиньпин как мальчишку отчитал премьер-министра Канады Трюдо за "слив" переговоров
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Скончался бывший ректор Кыргызского нацуниверситета Искандер ИсамидиновСкончался бывший ректор Кыргызского нацуниверситета Искандер Исамидинов
07:24 18.11.2022

Местные СМИ сообщают о кончине ученого

ИСАМИДИНОВ Искендербек Чонмурунович
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[20.01.1952 - 17.11.2022]
родился в селе Кегети Чуйского района Чуйской области.
Кыргыз

доктор педагогических наук, профессор.

преподаватель кафедры методики преподавания кыргызского языка и литературы филологического факультета, директор Центра целевой подготовки специалистов КГНУ,
первый проректор КНУ им. Ж. Баласагына (=2006=)

В 2008 - врид. ректора КНУ им. Ж. Баласагына

? - 07.2011 - директор Института целевой подготовки преподавательских кадров Кыргызского национального университета

С 13 июля 2011 - июль 2014 - ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

депутат Бишкекского гор. кенеша

Член партии "Адилет".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668745440


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