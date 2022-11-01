Скончался бывший ректор Кыргызского нацуниверситета Искандер Исамидинов

07:24 18.11.2022

Местные СМИ сообщают о кончине ученого



ИСАМИДИНОВ Искендербек Чонмурунович

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[20.01.1952 - 17.11.2022]

родился в селе Кегети Чуйского района Чуйской области.

Кыргыз



доктор педагогических наук, профессор.



преподаватель кафедры методики преподавания кыргызского языка и литературы филологического факультета, директор Центра целевой подготовки специалистов КГНУ,

первый проректор КНУ им. Ж. Баласагына (=2006=)



В 2008 - врид. ректора КНУ им. Ж. Баласагына



? - 07.2011 - директор Института целевой подготовки преподавательских кадров Кыргызского национального университета



С 13 июля 2011 - июль 2014 - ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.



депутат Бишкекского гор. кенеша



Член партии "Адилет".