Семиреченский Геродот - казачий историк Николай Леденев, - М.Ивлев

12:06 23.11.2022 Семиреченский Геродот - казачий историк Николай Леденев



Всем, кто хоть немного касался истории Семиречья, хорошо знакома фамилия Леденева – автора фундаментального труда "История Семиреченского казачьего войска", вышедшего в городе Верном (ныне Алма-Ата) в 1909 году. Но почти никому не была известна судьба самого историка Николая Васильевича Леденева, да и по сей день в ней остается еще немало "белых пятен" и "вопросительных знаков".



Что же мы можем сказать сегодня об авторе уникального труда по истории Семиреченского казачьего войска, и вообще всего Семиречья? Сведения эти скупы и собраны по крупицам в архивах Казахстана…



Он родился в Большой Алматинской станице (сейчас это район города Алма-Аты) 13(26) февраля 1863 года, в семье есаула Сибирского казачьего войска Василия Тихоновича Леденева, человека сложной судьбы. Достаточно сказать, что В.Т Леденев два раза в своей жизни добивался звания войскового старшины (что соответствовало тогда званию майора в регулярных войсках русской армии) – первый раз дослужившись до этого звания, он был за проступок разжалован до рядового казака, но вторично вновь дослужился до войскового старшины уже в Семиреченском войске. Мать Николая – Капитолина Александровна, была дочерью купца Кремлева.



Интересно, что в сотне, которой командовал Василий Тихонович Леденев в городе Верном, служил в чине корнета сводный брат казахского поэта Абая – Халиулла Ускенбаев, умерший совсем молодым от туберкулеза. По некоторым сведениям Халиулла Ускенбаев даже квартировал в доме казаков Леденевых.



Николай Леденев рано лишился матери, а отец его в ноябре 1872 года женился на вдове титулярного советника Марии Ивановне Андрюковой. От первого брака она имела дочь Елизавету. Жениху было в то время 62 года, а невесте 41. Оба далеко не молоды, но вскоре у них рождается дочь, сводная сестра Николая – Павла Васильевна. В 1874 году умирает Василий Тихонович, и одиннадцатилетний Николай Леденев остается на попечении мачехи. Вдова В.Т Леденева начала хлопотать о назначении ей пенсии и наделении семьи покойного наделом земли. Вскоре был назначен пенсион и членам семьи отвели 400 десятин земли между речками Аксай и Каргалинка, ниже почтовой дороги Верный – Каскелен.



Николай, между тем, поступает в Омскую военную гимназию (в будущем – Омский кадетский корпус), а по окончании ее, в 1880 году – в Оренбургское юнкерское училище. Закончив училище по 2 разряду, производится 15 мая 1883 года в хорунжие и возвращается к себе на родину – в Семиречье. Здесь он причисляется к 1-му конному полку Семиреченского казачьего войска и служит на различных административных должностях – писарь Войскового правления, заведывающий (уст. – сейчас бы писали "заведующий") оружием в полку, затем заведывающий Сергиопольской станицей (ныне – город Аягуз) в строевом отношении. В 1887 году он получает звание сотника, а в 1890 переводится заведывающим Софийской станицей (ныне – город Талгар). При переводе его аттестовали так: "Характера не ровного, но твердого. Трудолюбив, усерден и исполнителен по службе. Способностей хороших".



Служба Леденева идет своим чередом – он состоит членом комиссии по заведыванию офицерским заемным капиталом, членом полкового суда и временно командующим 3-ей сотней 1-го конного полка Семиреченского войска.



Судя по всему, Леденев собрал к этому времени неплохую домашнюю библиотеку. Со стороны всем была заметна его большая начитанность, хорошее общее развитие, у него был музыкальный слух и способности быстро осваивать технику игры на различных музыкальных инструментах. Ко всему прочему, он был наделен природой неплохим голосом. Музыкальная одаренность была замечена начальством. Его назначают заведывающим Войсковым казачьим хором и музыкантской командой. В газете "Семиреченские Областные Ведомости" стали появляться его корреспонденции.



В личной жизни Леденева, тоже происходят перемены. Где-то после 1893 года он женится, вероятно, на уроженке станицы Софийской.



В 1897 году, по распоряжению Военного министерства, подъесаул Леденев был командирован от Семиреченского казачьего войска в Офицерскую стрелковую школу в город Ораниенбаум под Санкт-Петербургом. Там Леденев изучал магазинную винтовку, а по окончании изучения был отправлен на Ижевские оружейный и сталеделательный заводы. Здесь подъесаул Леденев принял для вооружения двух льготных полков и запасной сотни Семиреченского войска 1498 магазинных винтовок и в конце августа того же года доставил их в Верный.



И всегда у Николая Васильевича проявлялся неуклонный интерес к прошлому родного ему казачьего войска. Бывая по служебным делам в городах, станицах и выселках Семиречья, он подолгу расспрашивал местных старожилов, старался просмотреть документы и снять от руки копии в станичных архивах. Вероятно, тогда уже у него стала складываться в уме идея написать историю Семиреченского казачества…



В каком-то отношении ему повезло. В 1902 году Военный министр генерал-адъютант А.Н. Куропаткин предложил начальнику Главного Управления казачьих войск заняться составлением подробных исторических трудов по каждому из казачьих войск России. Вследствие этого распоряжения Военного министра, начальник Главного Управления казачьих войск обратился ко всем войсковым и наказным атаманам казачьих войск с циркулярным предложением, в котором просил от имени Военного министра "озаботиться составлением исторических очерков по вверенным им войскам".



Такой человек, готовый взять на себя составление подробной истории Семиреченского казачьего войска, был в Верном. Н.В. Леденевым была составлена программа исторического очерка Семиреченского войска и утверждена уже новым Военным министром генералом В.В. Сахаровым. Леденев с большим энтузиазмом, принялся за написание истории войска и вообще всей истории Семиречья с древнейших времен. При помощи Председателя Войскового правления Семиреченского казачьего войска генерал-майора И.С. Волкова ему удалось посетить все без исключения поселения войска и другие пункты Семиречья, осмотреть все нужные ему архивы и снять копии необходимых документов.



В конце концов огромный труд был завершен. Книга была напечатана в типографии Семиреченского областного правления в Верном в 1909 году. Для тогдашнего Верного это было поистине уникальное издание. Эта объемистая книга в 879 страниц создана на основе уже в большинстве своем безвозвратно утраченных архивных документов, а потому представляет сегодня значение первоисточника сведений по истории Семиреченского казачества. Сам автор был чрезвычайно скромен в оценке своего труда. В предисловии к книге он писал: "Более чем скромные средства войска, сравнительно малая подготовленность автора к такому серьезному историко-экономическому труду, уничтожение в архивах области многих дел исторического характера, как окончивших определенный срок хранения, гибель и потеря таких дел в центральных областных архивах, вследствие бывшего в 1887г. в городе Верном землетрясения и других причин – не дали возможности совершенно выполнить составленную программу в том широком объеме, в каком она была намечена".



Тем не менее, гигантский труд был выполнен… Вскоре Николай Васильевич получил звание войскового старшины, орден Святого Владимира с бантом и в 50 лет вышел в отставку. Он занялся сельским хозяйством в торговых целях на своем наделе земли, полученном по смерти мачехи. Вот и все, что можно рассказать о жизни семиреченского историка.



После 1913 года не обнаружено никаких точных сведений об авторе "Истории Семиреченского казачьего войска". Как в воду канул человек! Неизвестны и другие его труды. Правда, в 1911 году в Ташкенте вышла небольшая брошюра – "Краткая памятка о первом наказном атамане Семиреченского казачьего войска генерале Г.А. Колпаковском", автор которой скрылся за таинственным псевдонимом "Н.В." Есть предположение, что автором этой брошюры мог быть Николай Васильевич Леденев. По некоторым сведениям, уже после отставки, с 23 июня 1914 года, Н.В. Леденев был командиром Самаркандской пешей дружины государственного ополчения в которой служил до 1917 года и участвовал в Первой мировой (Великой) войне.



Что случилось с ним далее – можно только гадать… Ведь была Первая мировая война, затем революция, Гражданская война, истребление части казачества большевиками и исход других казаков в китайские пределы, потом коллективизация, раскулачивание, борьба с "врагами народа" и т.п. А может, жизнь его окончилась вполне благополучно? Известно еще, что у Н.В Леденева был сын Николай, 1897 года рождения, а его сводная сестра Павла, скончалась в 1914 году, сорока лет от роду. В 1920-е годы в Алма-Ате еще проживали его родственники, дом которых был конфискован в 1929 году, а семья выселена.



Несколько алматинских историков-краеведов, уже в наши дни, безуспешно пытались выяснить дальнейшую судьбу Николая Васильевича. Но увы! А может быть, разгадка его жизненного пути еще ждет нас впереди? Как бы то ни было, но основной труд его жизни – "История Семиреченского казачьего войска" остался для потомков, а в 2005 году он был переиздан в Новосибирске, затем в Алма-Ате и наконец в 2013 году Москве.



Источники:

1) Леденев Н.В. "История Семиреченского казачьего войска", Верный, 1909.

2) Митропольская Т.Б. "Из истории Семиреченского казачества", Алматы, 1997.

3) Ивлев Н.П. "Верненские раритеты и их их создатели"// "Простор", № 7, 1997, стр. 104-108.

4) Ивлев Н.П. "Семья историка Семиреченского казачества"// "Русское Слово" (Алматы), № 1(008), 1998, стр. 9.

5) Проскурин В.Н. "Пламя скорби горит в груди"// "Столица" (Алматы), № 11, 16.03.1995, стр. 10.

6) ЦГИА РК, ф. 46, оп.2, д. 46, л. 168об.

7) ЦГА РК, ф. И-39, оп. 1, д. 159, л. 22.



Максим Ивлев, семиреченский казак Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669194360





Новости Казахстана

- Постановление ЦИК РК от 22 ноября 2022 года №109/603

- "Правительство обеспечит качественную реализацию предвыборной программы избранного Главы государства"

- Масштабное строительство и реконструкцию медицинских объектов начнут в селах Казахстана

- Постановление ЦИК РК от 22 ноября 2022 года №110/604

- ОБСЕ превратилось в инструмент политического давления

- Меры по обеспечению аграриев поливной водой рассмотрены в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Жалобы Даниалу Ахметову не помеха?

- Вынесено уведомление за создание искусственного дефицита дизельного топливо

- Рабочий график главы государства

