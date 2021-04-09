Таджикско-Кыргызские пограничные конфликты. Кто на самом деле агрессор? Часть 1, - Абдулло Рахнамо

21:00 23.11.2022 Абдулло РАХНАМО,

эксперт по международным вопросам



ТАДЖИКСКО-КЫРГЫЗСКИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ. КТО НА САМОМ ДЕЛЕ АГРЕССОР?

(Комментарии эксперта о сущности и правовых основах позиции Республики Таджикистан в пограничном споре с Кыргызской Республикой)



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Какая площадь законных земель Таджикистана в настоящее время находится в распоряжении Кыргызстана? 145 000 га, 211 000 га или 420 000 га? На какие, юридически обоснованные документы Таджикистан опирается в пограничном споре с Кыргызстаном? Что означают "документы 1924-1932 годов" и почему именно они являются единым основанием? Что представляют собой "документы 1958-59 годов", и в чем сущность "документов 1989 года"? Каковы аргументы кыргызской стороны и их правовая значимость? Как Конституция СССР разделила границы между союзными республиками? На основании каких материалов в распоряжении Кыргызстана находятся земли Таджикистана? Какие именно участки включают в себя т.н. "спорные территории"?

Ниже приводятся развернутые ответы на поставленные вопросы о правовых основах позиции Республики Таджикистан в пограничном споре с Кыргызстаном.



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Пограничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном, который продолжается уже почти сто лет, в последние годы приобрел сложный и напряженный характер. Изучение позиций и заявлений сторон, оценка политических и информационных процессов, сопровождающих проблему, показывают, что этот вопрос находится не только на стадии урегулирования, но и в процессе эскалации напряженности. Присоединение государств и международных организаций к посредничеству в разрешении конфликта ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОВЫСИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ИЗ ЛОКАЛЬНОГО ВОПРОСА В РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОР.

Опыт разрешения межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве показывает, что в большинстве случаев появление восточных и западных "посредников" приводит к более масштабному и продолжительному распространению подобных кризисов.

Хотя Таджикистан на всех уровнях и этапах заявляет о своей приверженности мирному решению проблемы, перспективы текущего процесса свидетельствуют, что сейчас наше государство и общество должны быть готовы к более сложным ситуациям. С такими прогнозами и перспективами, наряду с серьезной политической, военной и информационной подготовкой, одной из важнейших потребностей является осознание различными слоями общества сущности вопроса, реальности позиции и интересов Республики Таджикистан.

Мониторинг информационного пространства и регулярные контакты с представителями населения показывают, что большинство граждан обладают высоким чувством патриотизма и готовы отстаивать рубежи своей страны, но не имеют достоверной информации о сути разногласий, причинах возникновения конфликтной ситуации относительно межгосударственных границ и деталей позиции Республики Таджикистан по данному вопросу.

С учетом этого, с целью содействия повышению осведомленности общества в этом направлении, представляется скрупулезный анализ исторических и правовых основ, имеющихся противоречий, аргументации, фактов, документов и карт, предоставленных таджикской стороной для обоснования своей позиции. (Политический, экономический, социальный, культурный, цивилизационный и географический аспекты данной проблематики рассмотрены автором в других статьях).

Безусловно, до этого момента юридическому разъяснению позиции Таджикистана было уделено внимание некоторыми отечественными исследователями, в том числе правоведом Махмудом Абдуллоевым. В его трудах представлены ценная информация и различные мнения по этому поводу. Но главная цель нашей статьи, основанной на исторических документах, состоит в том, чтобы сформировать полное представление о сути позиции таджикской стороны по актуальному вопросу.



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1. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИН ПОГРАНИЧНОГО СПОРА МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И КЫРГЫЗСТАНОМ



Суть пограничных конфликтов между двумя соседними государствами заключается в том, что, согласно официальным документам, определяющим границы, сегодня в распоряжении Кыргызской Республики находится 211 000 гектаров земельных участков законной территории Республики Таджикистан. Такие данные прозвучали 23 сентября 2022 года в заявлении министра иностранных дел Республики Таджикистан на Генеральной Ассамблее ООН.

Согласно официальным данным, эти земли упоминаются как "спорные участки", занимают 84 000 га земель территории Бободжон Гафуровского района (в основном в джамоате Хистеварз (Кистакуз), 66 000 га - в районе Кухистони Мастчох (лесная зона Андарак), 61 000 га - на территории Исфары (в джамоатах Сурх, Лаккон, Чилгази, Шахрак, Чоркух и Ворух). А также, некоторые другие небольшие участки в Джаббор Расуловском и Спитаменском районах (см. карту №1).

Для точного представления масштабов и географической широты 211 000 гектаров, или 2 110 квадратных километров земель отметим, что это примерно равно общей площади городов Исфара, Канибадам, Худжанд или нескольким ТЕРРИТОРИЯМ ГОРОДА ДУШАНБЕ с его новыми административными единицами. То есть, речь идет о такой огромной территории! Если сравнивать с другими государствами, то захваченные КР земли равны площади Люксембурга, почти вдвое больше территорий Сингапура или Бахрейна.

Эти земли, являющиеся законной территорией Таджикистана, освоены Кыргызстаном за последние 90 лет различными способами, и в настоящее время активно используются.

О том, что данные участки входили в состав территории Таджикистана, было известно и в советское время. В связи с этим, здесь периодически возникали административные и бытовые споры. Но так как до 1991 года обе республики входили в состав Советского Союза, внутренние границы не считались межгосударственными, а правовой спор об их пересмотре не был актуален.

С обретением государственной независимости полностью изменился правовой и политический статус линии границ, возникла необходимость окончательного юридического оформления рубежей между двумя независимыми государствами. Поэтому Таджикистан конкретизировал свои государственные границы на основе официальных документов, определяющих пограничный раздел между государствами, и ТРЕБУЕТ ОТ КЫРГЫЗСТАНА ВЕРНУТЬ СОБСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ.

В целом, на сегодняшний день между РТ и КР проведено более 200 встреч и переговоров различного уровня по данному вопросу, подготовлено проектное описание прохождения линии таджикско-кыргызской госграницы общей протяженностью 606,79 км, что составляет около 62%. Однако, кыргызская сторона воздерживается от подписания и оформления достигнутых соглашений.

Готовность Таджикистана к их подписанию прозвучала в выступлении Президента Республики Таджикистан на встрече с жителями джамоата Ворух города Исфара 09.04.2021 года (см. карту №2).

На оставшейся части (39%) линии границы сохраняется сложная и неопределенная ситуация. В этих районах регулярно возникают инциденты между жителями по бытовым вопросам, за использование питьевой и поливной воды, жилищных участков и сельскохозяйственных угодий, пастбищ, дорог, мостов, переходов, линий электропередач, природных ресурсов и кладбищ, иногда доходя до кровопролития.

Несоблюдение двусторонних соглашений о статусе и использовании конкретных приграничных участков и объектов, подписанных в последние годы, осложняет ситуацию, делая ее более нестабильной. Недавним примером является выход в 2021 году Кыргызстана из договора об аренде земли от 2009 года, что фактически подрывает взаимное доверие.

Кроме того, в 1999 году кыргызская сторона учредила новую Баткенскую область, охватывающую большую часть "спорных территорий". С принятием закона "Об особом статусе Баткенской области" (№ 113 от 10 сентября 2021 г.), названная территория практически превратился в особый военно-оборонительный район, что придает военно-политический оттенок бытовым и социальным конфликтам в приграничной полосе. Статья 14 закона предусматривает, что в этом регионе (т.е. на законных землях Таджикистана) численность кыргызского населения и населенных пунктов будет целенаправленно увеличиваться за счет предоставления различных экономических и социальных льгот.

А новый закон КР, принятый 20 октября 2022 года, предусматривает всеобщее вооружение жителей этих нелегальных поселков. Подобные ситуации вместо того, чтобы способствовать решению проблем, повышают вероятность перерастания рядовых инцидентов в очередной масштабный вооруженный конфликт.

Это и есть основная суть пограничного спора между двумя соседними государствами.



2. ЧТО ТАКОЕ "ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ"?



Один из противоречивых моментов, возникших в пограничной проблеме между Таджикистаном и Кыргызстаном - это дискуссия о документах. Значимость этого вопроса заключается в том, что именно документы ПОЗВОЛЯЮТ КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ НАПРАВЛЕННОСТЬ переговоров, определить сторонам обоснованность и принципиальность своей позиции. Именно документы позволяют выявить историческую правду, прийти к соглашению и конкретным выводам. То есть, вести продуктивные переговоры и восстановить справедливость без "подтверждающего документа" невозможно. Однако текущий процесс показывает, что у сторон есть существенные разногласия по вопросу использования документов.

Поэтому, выбор "подтверждающего документа" или официально-правовых материалов, определяющих государственную границу между двумя странами, является наиважнейшей отправной точкой в урегулировании процесса делимитации и демаркации.

Согласно позиции Таджикистана, имеющему достаточную историческую и документально-правовую основу, "ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ", ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ТОТ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ В ВОПРОСЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ.

То есть, акты, составленные в разные годы отдельными лицами, сообществами, хозяйствами, городами, районами, комиссиями и т.п. о временном или постоянном использовании земель, не прошедшие процедуры государственного и межгосударственного утверждения, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ И СЛУЖИТЬ "ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ".

Официальные документы, принятые в ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ, но не прошедшие необходимые процедуры обоими государствами, не могут служить основой для определения межгосударственных границ. Это - юридически обоснованная, принципиальная и рациональная позиция таджикской стороны.

Практическая необходимость настойчивости Таджикистана основана на том, что большая часть "спорных земель", находящихся в пользовании Кыргызстана (те же 211 000 га), в течение последних 90 лет была передана в аренду посредством таких актов, как взаимодействие рядовых граждан или местных должностных лиц (1), обмен земельными ресурсами между колхозами и совхозами (2), устные договоренности руководителей джамоатов, районов и областей (3), решение отраслевых министерств и ведомств (4), купля-продажи земли (5), протоколы совместных комиссий (6), официальная межведомственная или межгосударственная аренда (7) и т.д. То есть, эти земли закреплялись за кыргызами на разных уровнях неуполномоченными физическими и юридическими лицами.

Одним из "аргументов" кыргызской стороны в этом споре являются некоторые административные и местные акты об использовании части земель. Но преимущество позиции Таджикистана в том, что ни один из этих документов, которые были подписаны между физическими лицами, фермерскими хозяйствами, районами и управлениями по землепользованию, не прошел, как в советский период, так и после обретения государственной независимости, необходимых юридических процедур. То есть, НЕ ПРИЗНАН ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И КЫРГЫЗСТАНОМ.

Поэтому, хотя такие материалы основаны на актах по землеустройству, временному пользованию участками, но ни один из них не имеет юридической силы межгосударственного документа. Следовательно, не может быть использован в качестве основания для изменения и определения границ.

В этом - суть позиции Таджикистана по вопросу "подтверждающих документов".

Однако кыргызская сторона не заинтересована в такой постановке вопроса или признании этой реальности, поскольку именно подход к проблеме с юридической точки зрения доказывает, что эти земли полностью принадлежат Таджикистану. Таким образом, кыргызская сторона представляет в качестве основы многообразные акты различных периодов, касающиеся обмена земель между хозяйствами (1), временного использования земель (2) или создания организаций (3). При этом Кыргызстан стремится придать юридическое обоснование землям, имеющимся у него за счет Таджикистана.

Противоречие заключается в том, что:

Во-первых, ни один из этих актов не имеет статуса официального документа, определяющего государственную границу между двумя странами.

Во-вторых, если Таджикистан согласится на подобное "обоснование" или способ решения вопроса, то большая часть "спорных земель" перейдет Кыргызстану. Такое положение не соответствует ни исторической правде, ни правовой основе, ни национальным интересам Таджикистана.

В этом заключается суть спора между двумя странами об использовании документов и нормативно-правовых актов.



3. КАК КОНСТИТУЦИЯ СССР УСТАНАВЛИВАЛА ГРАНИЦЫ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ?



Правовой основой государственного признания документов, определяющих границы, является то, что они должны быть приняты и утверждены в рамках положений Конституции СССР. Потому, что для изменения государственных границ республик, входящих в состав Союза, Конституция СССР сначала требовала согласия этих республик, а затем - принятия соответствующего решения высшей государственной советской властью. Только в этом случае, акт мог получить статус официального документа, определяющего границу между республиками. Такое требование закреплялось во всех конституциях СССР, принятых в 1924, 1936 и 1977 годах, что является показателем его важности.

В частности, в Конституции Советского Союза, принятой 31 января 1924 г., регулирование изменения границ между республиками относилось исключительно к компетенции этого государства, и определялось, что "БЕЗ СОГЛАСИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК ИХ ГРАНИЦЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ".

Пункт "д" статьи 14 Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 года, также относил к компетенции Советского Союза вопрос об изменении и утверждении границ республик. В ее 18 статье четко указано, что "БЕЗ СОГЛАСИЯ САМИХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК ИХ ГРАНИЦЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ".

Согласно пункту 2 статьи 73 Конститутции СССР, принятой 7 октября 1977 года, вопрос об изменении и утверждении границ республик в составе этого государства также относился исключительно к ведению Советского Союза. Статья 78 гарантировала, что граница между республиками могла изменяться только с согласия этих республик и подтверждаться уполномоченными органами СССР.

Такое же жесткое требование об обязательном согласии республик на изменение своих границ было включено в Конституцию Таджикской ССР. В частности, статья 2 Конституции Таджикской ССР 1929 года устанавливает, что территория Таджикской ССР не может быть изменена без ее согласия. Конституции Таджикской ССР 1931 года (статья 29), 1937 и 1978 гг. (статья 15) также определяли, что изменение государственной границы без согласия Таджикистана невозможно. Такие же требования о порядке изменения границ республик были и в конституции Киргизской ССР.

Тот же порядок изменения границ республики включен и в Конституцию Киргизской ССР.

Таким образом, в советское время существовали следующие требования к изменению и определению границы между республиками:

1. Принятие соответствующего решения высшим органом власти республик (каждой стороной в отдельности);

2. Принятие решения об изменении границ с согласия сторон;

3. Утверждение решений республик высшим органом государственной власти СССР, то есть постановлением высшего законодательного органа Советского Союза.

С учетом этого конституционного положения, за весь период существования Таджикистана и Киргизии только документы о национально-территориальном делении 1924-1927 и 1932 годов прошли все необходимые процедуры. И только эти документы с юридической точки зрения могут быть использованы в качестве определяющих государственную границу.



4. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ТАДЖИКСКОЙ СТОРОНЫ, ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС



В переговорах по границе с Кыргызской Республикой таджикская сторона опирается исключительно на документы, прошедшие все этапы межгосударственных процедур и признанные определяющими границу между двумя странами. Поэтому Таджикистан апеллирует к "ДОКУМЕНТАМ 1924-1927, 1932 и 1936 гг.". Основание и необходимость в этом такова:

1. "Документы 1924-1927, 1932 и 1936 годов" являются единственным пакетом документов, в которых официально подтверждены государственные границы между Таджикистаном и Киргизией.

2. Указанные документы являются единственными, полностью прошедшими все установленные конституционные внутриреспубликанские и государственные процедуры по определению границ между республиками в составе СССР и прошедшими юридические формальности.

3. В период Советского Союза и после обретения государственной независимости Таджикистаном и Кыргызстаном, то есть с 1932 года по настоящее время, ни один документ, определяющий государственную границу между этими двумя государствами, не принимался в установленном порядке на межгосударственном, республиканском и государственном уровне СССР.

4. Если документы 1924-1927 годов, являющиеся учредительными для среднеазиатских республик, будут проигнорированы, ПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗВРАТИТСЯ К ИСТОРИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. То есть, тогда речь может идти о границах Бухарского эмирата и царской России, а то и Хивинского и Кокандского ханств.

В таком случае, обе стороны теряют субъектность в переговорах по границе, а ход процесса полностью изменится.

Таким образом, "документы 1924-1927 и 1932 годов", на которых Таджикистан акцентирует внимание, являются единственными необходимыми и правомерными при определении государственной границы между двумя соседними государствами.



В ЧЕМ СУЩНОСТЬ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ?



Под "документами 1924-1927 и 1932 годов" подразумеваются документы о национально-территориальном размежевании Средней Азии в 1924-1927 годах и их окончательном утверждении. Известно, что Кыргызская Республика входила в состав РСФСР как автономная область до 15 апреля 1927 года, и как автономная республика до 5 декабря 1936 года. Поэтому при получении статуса союзной республики (в 1936 г.) эта республика была сформирована в тех же границах, утвержденных в 1924-1927 и 1932 годах (см. карту №3).



Тщательное изучение историко-архивных материалов указывает, что 24 ноября 1924 года создан "Среднеазиатский ликвидационный комитет" в целях реализации плана национально-административного деления и создания новых республик, который до 17 марта 1925 года завершил технические работы и подготовку документации по их разделению.

Основываясь на этом, 29 сентября 1925 года Президиум ЦИК Узбекской ССР, в которую Таджикистан входил в качестве автономной республики, утвердил государственную границу между Узбекской ССР и РСФСР, в состав которой в то время входила Киргизия как "Каракиргизская автономная область". 9 ноября 1925 года президиум ЦИК признал и утвердил границу между РСФСР и Узбекской ССР на тех же территориях, указанных комитетом. Таким образом, разделение 1924 года прошло все установленные процедуры и вступило в законную силу, закрепив их географическое расположение (см. карту №4).

То есть, граница между Таджикистаном и Кыргызстаном была оформлена еще в период их существования в качестве автономных единиц в составе Узбекистана и РСФСР. А часть границы в районе Худжанда была оформлена в 1929 году в период его вывода из состава Узбекистана. В этом процессе границы РСФСР и Узбекистана не изменились (см. карты №5, 6, 7).



Решение относительно Мургабской зоны также окончательно утверждено в процессе создания среднеазиатских республик. Наряду с образованием ГБАО, этот район входит в состав Таджикистана со 2 января 1925 года.

Заявления некоторых кыргызских экспертов о том, что "если мы опираемся на документы 1924-1927 годов, то Мургаб был частью территории Кыргызстана", являются совершенно необоснованными. Вопреки этому, именно в соответствии с указанными документами, Мургаб стал составной частью Республики Таджикистан, и этот раздел границы прошел соответствующие процедуры на уровне республики и Верховного законодательного органа СССР. Вопрос относительно Мургаба, в соответствии с "документами 1924-1927 гг.", окончательно решен. При выходе Таджикской АССР из состава Узбекской ССР в 1929 году, Памир был переименован в Горно-Бадахшанскую автономную область в составе Таджикской ССР. Позже, в Конституции СССР 1936 года также было закреплено, что в Таджикскую Советскую Социалистическую Республику входит ГБАО (см. карту №8).



Таким образом, принадлежность части Памира (ГБАО) Таджикистану была окончательно решена на основе конституционных положений и не может быть предметом дележа.

Важным моментом является то, что, как только границы республик были утверждены в 1925 году, кыргызская сторона (в составе РСФСР) протестовала против границ в Сулюкте и Исфаре. В результате рассмотрения этого вопроса, Постановлением Верховного законодательного органа СССР Сулюкта вошла в состав РСФСР (Кыргызстан), а Исфара осталась в составе Узбекской ССР, частью которой был Таджикистан. То есть, Исфара (с охватом земель до Воруха) также оставалась частью Таджикистана (см. карту №9).



Такое совместное решение, достигнутое при согласии сторон, окончательно утверждено 4 мая 1927 года ЦИК ССР (см. карту №10).

Данное постановление принято к сведению Президиумом ЦИК Узбекской ССР 23.05.1927 года (№15/4) и Президиумом ЦИК Киргизской АССР 07.06.1927 года (№27).

Соответствующее постановление определяло, что Ворух, как составная и неотъемлемая часть Исфары с 3,5 тысячами жителями, полностью относится к Республике Таджикистан. Согласно этим официальным документам и прилагаемой картой, определяется, какие территории были впоследствии захвачены, что привело к фактической изоляции джамоата Ворух от Республики Таджикистан (см. карту №11).

Еще один факт, служащий подтверждающим доказательством истинной принадлежности Воруха Таджикистану - это решение Совета Народных Комиссаров Советского Союза от 1947 года об утверждении границ между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой. На официальной карте, изданной ГУК СССР по итогам решений Совнаркома, Ворух обозначается в составе территории Таджикистана (см. карты №12, 13, 14).



РСФСР и Узбекская ССР, в полном соответствии с законодательством СССР того периода, установили межреспубликанские границы, тем самым поставив точку в вопросе относительно границ. Этот пакет документов в процессе переговоров называют "документами 1924-1927 годов" (см. карты №11, 15, 16, 17, 3, 18, 19).



Безусловно, документы, карты и архивные материалы свидетельствуют о том, что после официального утверждения границ между Таджикистаном и Киргизией (в составе Узбекистана и РСФСР) в 1925 году, по ходатайству кыргызской стороны, Киргизии были переданы несколько волостей и населенных пунктов за счет законных земель Таджикистана. В частности:

1. 10 сентября 1926 года Баксо-Исфанинская и Чапкулукская волости, общей площадью 180 тыс. га (см. карты №20, 21).



2. 8 июня 1927 года Сулюктинский каменноугольный бассейн площадью 14 тыс. га.

3. 1 января 1932 г. территории местности Замбуруч, в том числе села Замбуруч, Жар, Жизгон и Чуянчи общей площадью 15 тыс. га (см. карты №22, 23).

Естественно, в случае, если существуют официальные документы уровня Советского Союза о передаче Киргизии названных участков, таджикская сторона претензий предъявлять не будет (см. карту №24).



Продолжение см.

https://centrasia.org/newsA.php?st=1669237200 Источник - ЦентрАзия

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