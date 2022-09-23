Таджикско-Кыргызские пограничные конфликты. Кто на самом деле агрессор? Часть 2, - Абдулло Рахнамо

00:00 24.11.2022 Абдулло РАХНАМО,

эксперт по международным вопросам



ТАДЖИКСКО-КЫРГЫЗСКИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ. КТО НА САМОМ ДЕЛЕ АГРЕССОР?

(Комментарии эксперта о сущности и правовых основах позиции Республики Таджикистан в пограничном споре с Кыргызской Республикой)



Окончание. Начало см.

https://centrasia.org/newsA.php?st=1669226400



5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОБОСНОВАННОСТИ И ПРАВОМЕРНОСТИ ДОКУМЕНТОВ 1924-1927 ГОДОВ



Некоторые эксперты соседних стран и иностранные специалисты, комментируя "документы 1924-1927 годов" заявляют, что они приняты в период, когда Таджикистан и Кыргызстан находились в составе РСФСР и Узбекистана. В частности, такой вопрос поднимается в связи с тем, что Кыргызстан стал союзной республикой в 1936 г.

Однако следует подчеркнуть, что по законодательству Советского Союза после выхода Таджикистана из состава Узбекистана и преобразования его в союзную республику в 1929 году все утвержденные документы пограничного раздела достались Таджикистану по наследству (см. карты №16, 17, 3, 11).



После выхода из состава России в конце 1936 года, Киргизская Республика также унаследовала и официально признала свои границы в составе РСФСР, то есть разделение до 1927 года (см. карты №3, 17, 18).



Кроме того, если кыргызская сторона отрицает правомерность подтверждающих "документов 1924-1932 гг." при определении границ в результате упомянутых решений о передаче указанных волостей и населенных пунктов, то, следуя логике, Таджикистан может поставить вопрос об их возвращении. В этом случае, территория "спорных земель" увеличится с 211 000 га до 420 000 га с присоединением 209 000 га земель трех участков. Поэтому отказ от соответствующих документов – не в интересах кыргызской стороны.

Линия границ между двумя республиками также четко указана в карте-приложении к этим решениям.

Именно поэтому, с точки зрения таджикской стороны, "документы 1924-1927 годов" являются единственно легитимным основанием для определения государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном.

Весомым доказательством правомерности "документов 1924-1932 гг." является то, что после пограничного конфликта в 1989 г. по требованию Совета Министров Таджикской ССР и Совета Министров Киргизской ССР в 1990 году была создана специальная комиссия Верховного Совета СССР по определению границы между республиками. Изучив данный вопрос, комиссия пришла к окончательному выводу, что только "документы 1924-1932 годов" могут быть признаны и использованы в качестве определяющих границу между Таджикистаном и Кыргызстаном.

Однако получение из исторических архивов Российской Федерации и Республики Узбекистан дополнительных документов пограничного отдела на момент образования этих республик и материалов специальной комиссии Верховного Совета СССР в 1990 году, считается одной из важных задач в процессе переговоров и определения границ.



6. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУБЕЖ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА?

(Разъяснение правового статуса документов после 1932 года, на которые ссылается кыргызская сторона)



В процессе обсуждения кыргызская сторона ссылается на ряд документов, подготовленных во время с 1932 по 1991 гг. и в период независимости двух стран. Часть этих документов разработана в результате локальных и административных переговоров об обмене и временном пользовании землями, а часть – в результате работы различных комиссий по разрешению пограничных споров. Для решения возникающих проблем землепользования между двумя странами созданы совместные комиссии, которые пытаются урегулировать существующие споры.

С учетом дружбы двух народов и того факта, что они проживали в составе единого СССР, в ходе работы этих комиссий некоторые законные земли Таджикистана были переданы Кыргызстану в аренду, во временное пользование. Однако решающим моментом является то, что после 1932 г. и до распада Советского Союза ни один документ, определяющий государственную границу, не был утвержден в установленном порядке. Поэтому, все материалы, используемые Кыргызстаном в качестве документов, определяющих государственную границу, не имеют никакой юридической силы.

Кыргызская сторона представляет в качестве аргументации в пограничных переговорах с Таджикистаном три пакета документов, обоснованность которых заключается в следующем.



1. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 1949 ГОДА:

Эти документы содержат протокол и карты, составленные двусторонними комиссиями до 1949 года. Предметом их обсуждения является оформление земель, которые с 1930-х годов периодически передавались Таджикистаном во временное пользование Кыргызстану. Основным актом является официальное письмо Совета Министров Киргизии Совету Министров Таджикистана от 1949 года, в котором Правительство Киргизии официально просит присоединить конкретные участки Таджикистана к своей территории.

Следовательно, само ПИСЬМО И ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСТАНА К ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТАДЖИКИСТАНА ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЭТИ ЗЕМЛИ ПРИНАДЛЕЖАТ ТАДЖИКИСТАНУ, И ЭТИМ ПИСЬМОМ КЫРГЫЗСТАН ТАКЖЕ ПРИЗНАЕТ ЭТОТ ФАКТ.

Однако Совет Министров Таджикской ССР в своем официальном ответе нашел такое положение противоречащим Конституции СССР (1936 г.) и подчеркнул, что изменение границ республик является исключительной компетенцией высшего законодательного органа Советского Союза. Иными словами, Таджикистан отклонил просьбу Кыргызстана о передаче своих земель. Пакет документов 1949 года не был признан Таджикистаном, не прошел соответствующую процедуру утверждения.

Другое доказательство непризнания документов 1949 года государственными органами Советского Союза заключается в том, что если до 1950-х годов линия границы точно указывалась на картах двух республик по документам 1924-1927 и 1932 годов, то после 1950 года на некоторых из этих карт граница двух республик указана условно, отмечено, что она будет показана на картах только после утверждения государством результатов работы совместной комиссии. Однако до окончания существования СССР упомянутые документы 1949 года не получили государственного одобрения и утверждения.

Именно поэтому, таджикская сторона НЕ СЧИТАЕТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ ПО ГРАНИЦЕ КАК ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГРАНИЦУ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ, ПРАВИЛЬНЫМ И ЗАКОННЫМ.



2. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 1958-1959 годов:

Эти документы подготовлены двусторонней комиссией "По решению водно-земельных вопросов между Таджикской ССР и Киргизской ССР", созданной Постановлением Совета Министров Таджикской ССР и Совета Министров Киргизской ССР в феврале 1958 года. Основной задачей комиссии было не определение и обозначение линии границы двух стран, а разрешение споров по использованию воды, земли, пастбищ на конкретных участках и в приграничных районах Исфары и Баткена.

17 марта 1959 года создана вторая совместная комиссия, которая должна была определить территории между Лайлакским районом Кыргызстана и приграничными районами Ганчи, Нав и Канибадам Таджикистана. Член совместных комиссий, заместитель Председателя Совета Министров Таджикской ССР Георгий Кошлаков отмечал, что задачей комиссий было не определение линии границы по всему рубежу двух республик, а решение вопросов надлежащего использования воды и земли в пределах одной страны.

Вопреки неудачному опыту 1949 г., в 1958-1959 годах киргизская сторона начала присваивать чужие земли "снизу", подписав "контракт" между властями Исфаринского района Таджикистана и Баткена Киргизии (за подписью первых заместителей глав этих районов). Затем этот документ подписали главы Ленинабадской и Ошской областей (на уровне первых секретарей). Баткенской области в то время не существовало, а Таджикистан граничил в этих краях с Ошской областью. В этих документах указанные земли упоминались как территория одной страны (СССР) и, вопреки официальным "документам 1924-1932 годов", некоторые земли Исфаринского района Таджикистана были переданы в пользование Баткенскому району Ошской области.

На следующем этапе, в 1959 году, Совет Министров Киргизии направил официальное письмо в Совет Министров Таджикистана с признанием результатов работы комиссий и договоренностей, достигнутых на уровне районов и областей, оставив указанные земли в распоряжении Кыргызстана. Однако в том же году Совет Министров Таджикистана официальным письмом отклонил просьбу Совета Министров Киргизии, переадресовав ее властям СССР.

Поэтому итоговые документы комиссии 1958-1959 годов не были приняты Таджикистаном и не прошли необходимых государственных процедур на уровне Таджикистана и СССР для получения статуса ДОКУМЕНТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ.

В связи с тем, что итоги работы комиссии были в интересах кыргызской стороны, 30 марта 1961 года ее документы в одностороннем порядке утверждены Президиумом Верховного Совета Киргизии. Но, они были одобрены Таджикистаном только на уровне руководства местных органов власти г.Исфара и Ленинабадской области.

Однако документ, подтверждающий юридический статус границы, должен был быть утвержден Верховным Советом СССР после принятия решения руководством обеих республик. Поэтому использование указанных документов в качестве основания для переговоров по границе незаконно, не имеет юридической силы.



3. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 1989 ГОДА:

Пакетом документов, на который также опирается кыргызская сторона, являются результаты работы двусторонней комиссии, созданной после конфликтов в 1989 году решениями Совета Министров Таджикской ССР и Совета Министров Киргизской ССР для определения государственной границы.

В отличие от комиссии 1958 года, созданной для разрешения водо-земельных споров в приграничных районах, задачей совместной комиссии 1989 года стало ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИНИИ ГРАНИЦЫ ДВУХ СТРАН НА ВСЕМ ЕЕ ПРОТЯЖЕНИИ. После нескольких месяцев работы эта комиссия действительно подробно описала состояние большинства приграничных территорий. По информации МИД РТ, озвученной 23.09.2022 г., таджикская сторона, проявив гибкость в этом вопросе, согласилась использовать данные карты и документы в качестве рабочих материалов, наряду с документами 1924-1932 годов.

Но главная проблема заключается в том, что именно эта комиссия провела линию границы с большим отличием от официальных границ 1924-1927 и 1932 годов. В итоге, часть "спорных земель" была отнесена к территории Киргизии, а из законных земель Таджикистана образовалось 10 анклавов на территории Кыргызстана. Кыргызская сторона утвердила результаты работы указанной комиссии в пользу своей страны на высшем законодательном уровне.

Но Верховный Совет Таджикской ССР не принял и не утвердил результаты работы комиссии, поручив продолжить работу по уточнению линии государственной границы с учетом историко-правовых основ, то есть "документов 1924-1932 г.".

Таким образом, в соответствии с конституциями СССР и Таджикской ССР, заключительный вердикт совместной комиссии 1989 года не прошел государственной процедуры и не вступил в силу, как документ, определяющий государственную границу. Решением Совета министров Таджикской ССР от 23 апреля 1991 года была создана новая комиссия, задачей которой также было рассмотрение и решение спорных вопросов на таджикско-кыргызской границе.

Из выступления министра иностранных дел Таджикистана на заседании ГА ООН, интервью должностных лиц Таджикистана, Киргизии и по информации СМИ следует, что в 2006 году стороны согласились определить границу между странами, согласно "документам 1924-1927 и 1989 гг.". На основании этого, до 2016 года 519,9 км общей границы были определены. Подготовлен проект Договора об этих участках, который по непонятным причинам не подписан.

Также из различных таджикских и киргизских источников средств массовой информации становится ясно, что с 2021 года комиссией вновь, во второй раз, для определения границы двух стран были использованы именно "документы 1924-1927 годов и 1989 года", согласно которым определено более 80 км общей границы.

Из этого логически следует, что обе стороны могут договориться и завершить определение границы, с учетом требований вышеназванных документов. Поскольку других альтернативных вариантов юридического решения вопроса не существует.



7. "СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГРАНИЦЫ" ИЛИ ИГРА С ДОКУМЕНТАМИ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ



С обретением Таджикистаном и Кыргызстаном государственной независимости, с 1991 года пограничный спор вступил в новую фазу. Теперь две независимые страны должны были определить и признать свою пограничную линию, как границу между двумя суверенными государствами. РТ и КР официально признали независимость и территориальную целостность друг друга, подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Но практические разногласия о документах между двумя сторонами продолжаются, становясь все более напряженными и конфликтными.

На этом этапе Таджикистан в пограничных переговорах по прежнему базируется на "документах 1924-1927 и 1932 годов", как определяющих основу государственных границ. Кыргызская сторона добавила ряд документов периода независимости в свои "подтверждающие документы", что еще больше усложняет задачу.

Как заявил президент Киргизии с трибуны ООН, позиция КР основывается на "Соглашении о создании Содружества Независимых Государств" от 8 декабря 1991 года, "Договоре об основах межгосударственных отношений между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой" от 12 июля 1996 года (г. Душанбе), Уставе СНГ, Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года, Московской декларации от 15 апреля 1994 года. Эти документы считаются принципиальными и существенными актами, определяющими отношения между странами-членами СНГ, однако использовать их в качестве документов, определяющих государственную границу, неправомерно. Поэтому использовать данные документы между РТ и КР весьма спорно, поскольку на оставшихся неописанных территориях не существует самой государственной границы. Необходимо учитывать, что "чересполосицы", "вкрапления", дома таджиков и кыргызов находятся вперемежку.



8. В ЧЕМ НЕПРАВОМЕРНОСТЬ "ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ" КЫРГЫЗСТАНА?



"Соглашение о создании Содружества Независимых Государств" от 08.12.1991 г. является учредительным документом этой международной организации, определяет и регулирует принципы, направления и сферы деятельности, структуры и цели СНГ, а также систему отношений между государствами.

С точки зрения международного права, предметом данного соглашения не является урегулирование споров и пограничных вопросов между государствами. В соответствии с требованиями Венской конвенции о статусе международных соглашений (от 23 мая 1969 г.), этот документ по своему содержанию не может быть признан и использован в качестве правовой основы для регулирования и разрешения споров о государственных границах. Именно поэтому таджикская сторона отказала использовать данные документы, о чем в сентябре 2022 года заявил министр иностранных дел РТ на Генеральной Ассамблее ООН.

Согласно заявления главы внешнеполитического ведомства Таджикистана, в соответствии со статьей 10 Конституции Республики Таджикистан и пунктом 26 Венской конвенции о статусе международных соглашений, декларируемых принцип "Рacta sunt servanda" ("Соглашения должны соблюдаться"), таджикская сторона придерживается международных актов, официально признанных, в том числе, учредительного соглашения СНГ.

Однако, согласно пункту 1 статьи 31 Венской конвенции о статусе международных соглашений (1969), "содержание соглашения должно интерпретироваться только в рамках его собственно объекта и цели". В этом случае, само название Соглашения о создании СНГ (1) и его первый пункт (2) подчеркивают, что предметом соглашения является именно создание Содружества Независимых Государств. Его цель – определение способа взаимоотношений между государствами-членами. Поэтому неверно истолковывать это соглашение в свою пользу, применяя к вопросу урегулирования пограничных споров.

Кроме того, в соответствии с протоколом о создании СНГ от 21 декабря 1991 года, который является составной частью этого соглашения, должен быть разработан и принят конкретный механизм его исполнения для реализации соглашения о создании СНГ. Поскольку соглашение изначально разработано и подписано только тремя странами (Россией, Украиной и Белоруссией), составной протокол предусматривал, что с учетом дальнейших изменений, странами, которые к ним присоединятся, в перспективе будут разработаны документы, регулирующие отношения между странами в различных направлениях.

Однако на практике, на основании этого соглашения не был разработан и принят ни один документ, регулирующий вопросы по границам между странами-членами. Позиция Таджикистана, то есть отказ в использовании учредительного соглашения СНГ верна с практической точки зрения. Поскольку в большинстве международных организаций между их членами продолжаются пограничные конфликты и войны, т.к. подписанные соглашения не регламентируют и не решают пограничные вопросы.

В частности, соглашение СНГ и членство в этой организации также не решало и не будет решать пограничные споры между Азербайджаном и Арменией, Россией и Украиной, Россией и Грузией, Узбекистаном и Кыргызстаном и т.д., поскольку компетенция и назначение соглашения не предусматривает этого.

Конечно, кыргызская сторона сама не придерживается Соглашения о создании СНГ, а настаивание на возвращении в 2004 г. 63 000 га арендуемой земли в долине Олой, которая находилась в распоряжении Таджикистана во время распада СССР и создания СНГ, является доказательством этой реальности.

В частности, соглашение СНГ и членство в этой организации также не решает пограничные споры между Азербайджаном и Арменией, Россией и Украиной, Россией и Грузией, Узбекистаном и Кыргызстаном и т.д., поскольку компетенция и назначение соглашения не предусматривает этого.

Конечно, кыргызская сторона сама не придерживается Соглашения о создании СНГ, а настаивание на возвращении в 2004 г. 63 000 га арендуемой земли в долине Олой, которая находилась в распоряжении Таджикистана во время распада СССР и создания СНГ, является доказательством этой реальности.

Например, Китай, Индия и Пакистан являются членами Шанхайской организации сотрудничества. Страны-члены этой организации также признают территориальную целостность и официальные границы друг друга в учредительном соглашении. Но членство в ШОС само по себе не регулирует вопросы и споры о государственных границах между этими странами. Членство в ШОС требует, чтобы эти страны разрешали пограничные конфликты в духе дружбы и партнерства, но не регулирует и не решает проблему напрямую. Это может быть решено на уровне двусторонних соглашений по конкретному вопросу.

Другой документ, используемый кыргызской стороной, а именно "Договор об основах межгосударственных отношений между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой", также определяет методы взаимоотношений между двумя соседними независимыми странами и в то же время не решает, не регулирует вопрос о государственных границах между двумя государствами.

Этот документ, предусматривающий дружеские и мирные отношения между двумя странами, может служить основой, подходящим политическим обоснованием для мирного разрешения пограничного спора. В частности, содержание и нормы этих соглашений о дружбе и сотрудничестве требуют, чтобы Кыргызстан вернул таджикские земли в дружественном порядке и не вступал в войну и конфликт. Или пункт 5 Договора, подчеркивающий "признание и уважение территориальной целостности друг друга", требует, чтобы Кыргызстан признал территориальное единство Таджикистана в его границах, вернул захваченные земли законному владельцу. Однако эти документы не могут служить основанием для обозначения пограничной линии на конкретных спорных участках границы.

Устав СНГ, Алматинская декларация и Московская декларация, представленные кыргызской стороной, также не могут быть использованы в процессе принятия решений на переговорах по тем же причинам.

Основным моментом, на который опирается кыргызская сторона в этих документах, является использование в них термина "существующие границы". То есть, большинство из этих документов предусматривает, что страны признают границы друг друга в пределах "существующих границ" на момент распада Советского Союза или на момент создания СНГ.

В частности, в абзаце 3 статьи 3 Устава СНГ, обозначены такие понятия, как "неприкосновенность государственных границ", "признание существующих границ" и "воздержание от незаконного захвата территорий". Как и в оригинале этого документа, данные выражения представлены в виде "нерушимость государственных границ", "признание существующих границ" и "отказ от противоправных территориальных приобретений".

В статье 5 учредительного Соглашения СНГ от 8 декабря 1991 года используется понятие "существующая граница" ("неприкосновенность существующих границ").

В пунктах 1-го и 5-го Договора межгосударственных отношений двух стран подчеркиваются такие принципы, как "неприкосновенность границ" и "признание территориальной целостности" друг друга.

Но стороны по-разному трактуют понятие "существующие границы". Кыргызская сторона интерпретирует его в своих интересах, полагая, что "существующие границы" - это границы, возникшие на момент распада Советского Союза между его независимыми государствами-наследниками. По мнению КР, эта реальность должна быть признана на основе существующего факта. При таком понимании формулировки "существующие границы" почти все земли Таджикистана, которые сейчас находятся в распоряжении Кыргызстана, теоретически останутся в КР. По мнению таджикской стороны, ТОЛЬКО ТА ГРАНИЦА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНА "СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЕЙ", КОТОРАЯ УТВЕРЖДЕНА В РАМКАХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ. Поэтому "существующие границы" между Таджикистаном и Кыргызстаном - это только те границы, которые определены в рамках "документов 1924-1927 и 1932 годов".

Такая позиция Таджикистана с юридической, а также с практической и политической точек зрения – действует в интересах страны, так как, в случае признания Таджикистаном других документов или практически сформированных границ в период распада СССР, большая часть земель может оказаться в распоряжении Киргизии. В частности, Ворух будет считаться анклавом. Ситуация, с которой Таджикистан никогда не сможет смириться. В связи с этим, РТ выступает за адекватное понимание понятия "существующие границы".

Относительно понятия "существующие границы", на которое делает упор кыргызская сторона, следует отметить, что ни в одном правовом акте не раскрывается данное понятие. В других актах СНГ также используются понятия "граница", "государственные границы", "границы государств". Так, какую же формулировку и терминологию, по мнению кыргызской стороны, следует брать за основу, использовать при решении пограничных вопросов, если все они приводятся не конкретно, без каких-либо разъяснений?

Процесс многолетних переговоров показывает, что кыргызская сторона опирается на понятие "существующие границы" в тех случаях, когда это отвечает исключительно ее интересам. Например, на переговорах 2003 года Кыргызстан потребовал в связи с истечением срока аренды 63 000 гектаров земли, сданной Таджикистану в пользование в Алайской долине (Мургаб) на 50 лет (с 1942 года), они были возвращены. Таджикская сторона продемонстрировала добрую волю и в 2004 году вернула эти земли Кыргызстану. В этом процессе жителям региона было предоставлено право принять кыргызское гражданство и переехать в эту страну.

Некоторые эксперты считают, что такое действие Таджикистана является односторонней уступкой. Но этот пример указывает на три показательных момента:

1. Таджикистан придерживается двусторонних договоров с соседями и по истечении срока аренды вернул 152 000 га киргизской земли без каких-либо условий.

2. Кыргызская сторона воздерживается от подобных действий в отношении земель Таджикистана, которые согласно договорам подлежат возврату.

3. Указанная земля находилась в распоряжении Таджикистана на момент распада СССР и образования СНГ. Поэтому, если полагаться на понятие "существующих границ на момент создания СНГ", Алайская долина принадлежит Таджикистану, и Кыргызстан должен вернуть ее. Это обстоятельство показывает, что в случае требования на нее соседняя сторона не признает "существующие границы", но в случае собственных интересов будет рассматривать их как основание.

Вместе со "спором документов" кыргызская сторона выдвигает "спор о картах", чтобы показать, что Ворух изображен на некоторых из них, как островок. Конечно, в разные годы некоторые научно-исследовательские, военные и политические институты выпустили карты, по-разному отображающие состояние межгосударственных границ. Следует отметить, что официальная линия государственной границы определяется не топографической картой, а подписанием межгосударственных документов. Кроме того, на большинстве карт советской эпохи, особенно на высокоточных картах Туркестанского военного округа, Ворух никогда не был анклавом, и обозначен как территория Таджикистана.

Те же военные карты периода Советского Союза ясно показывают, что до 1975 года в районе между Ходжаи Аъло и Ворухом не существовало поселения Аксай. Также в архивных документах о численности населения и акта гражданского состояния до 1975 года ни один человек не был зарегистрирован как житель поселка Аксай. Это обстоятельство отчетливо отображает историю захвата названных земель Кыргызстаном и строительства на них населенных пунктов.

Более того, в период 1960-1980 годов на территории земель, принадлежащих Таджикистану, незаконно, с целью присвоения земель появились населенные пункты с кыргызским населением: Аксай, Ак-Татыр, Кок-Таш, Равват-Ковут, Карабак, Чонтала, Достук, Минбулак, Жаны-Жер, Кулунду, Максат, Социализм, Арка, Борбордук и инфраструктуры народного хозяйства, которые являются причиной возникновения конфликтов.



9. КАК ПРОИСХОДИТ "ИГРА С ДОКУМЕНТАМИ"?



Цель использования этой фразы в отношении поведения представителей соседней страны состоит в том, что в ходе переговоров кыргызская сторона постоянно меняет свою позицию не только по данному вопросу, но и по "основополагающему документу". В течение последнего десятилетия государственные комиссии Кыргызстана полагаются на различные документы в зависимости от собственных интересов на том или ином "спорном участке" или в связи с личными пристрастиями постоянно меняющихся руководителей и членов комиссии. Такую непринципиальную позицию КР следует назвать "игрой с документами".

Например:



1. Согласно Протоколу №10 совместной комиссии от 4 февраля 2011 года, кыргызская сторона отметила, что, поскольку Кыргызская Республика официально утвердила материалы двусторонней комиссии 1989 года, они считаются единым документом и правовой основой разграничения государственной границы для Кыргызстана. (Материал, не признанный Таджикистаном и не имеющий юридической силы).

2. В более поздних протоколах заседания правовых групп сторон (№11 от 19 ноября 2011 года и №12 от 11 февраля 2012 года) отмечено, что кыргызская сторона предлагает в качестве правовой основы делимитации государственной границы учитывать материалы двусторонней комиссии 1958-1959 годов и использовать решения совместной комиссии 1989 года только в случае необходимости.

3. Согласно протоколу №16 от 22 июля 2013 года, кыргызской стороной заявлено, что в качестве основных документов, определяющих пограничное разделение, она считает Соглашение об учреждении Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Алматинскую декларацию от 21 декабря 1991 года, Московскую декларацию от 15 апреля 1994 года, Устав СНГ и Договор об основах межгосударственных отношений между Республикой Таджикистан и Кыргызстаном.

4. В протоколе от 1 мая 2021 года кыргызская сторона вновь согласилась на использование "документов 1924-1927 годов" и "документов 1989 года".

5. В 2022 году кыргызская сторона предложила использовать все имеющиеся материалы и документы для описания государственной границы.

Однако отношения соседней стороны к документам имеют преимущественно выборочный характер, а в случае собственных интересов или замены руководителя и членов группы их позиция существенно меняться. Политика двойных стандартов в работе с документами 1924-1927 гг. или относительно понятия "существующих границ" является ярким примером негативного отношения кыргызской стороны.

Частая смена руководства государства и членов государственной комиссии по границе, постоянное изменение политического курса страны, двойственность в отношении к документам, невыполнение подписанных соглашений, зависимость от политической конъюнктуры и расстановки внутриполитических сил обусловили проблему "надежного партнера" и кризис "компетентной стороны" в переговорах.

Иными словами, в настоящее время не существует компетентной команды в соседней стране, с которой можно было бы конструктивно решать насущные вопросы. Сложившаяся ситуация и нынешнее состояние границ стали заложниками часто меняющейся политической среды и внутренних конфликтов в КР. В таком случае, принятие конкретного решения и гарантия его выполнения со стороны соседней страны весьма сомнительны, а зачастую невозможны. Очередным тому подтверждением является денонсация Правительством Кыргызстана соглашения 2006 года с Таджикистаном.



***

Таким образом, анализ правовой и документальной стороны пограничного спора между РТ и КР показывает, что этот конфликт находится в критической фазе.



10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ ТАДЖИКИСТАН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ "СТРАНОЙ-АГРЕССОРОМ"?



Поскольку основной целью нашей статьи было популярное разъяснение позиции Республики Таджикистан в пограничном споре с Кыргызской Республикой, формирование ясного представления о ситуации у различных слоев населения, в заключении позиция Таджикистана представлена в виде обобщенных пунктов, которые необходимо понять каждому из нас.



10.1. СТАТУС ДВУХ СТОРОН В ПОГРАНИЧНОМ СПОРЕ



211 000 га земли, которые Кыргызстан называет спорными, являются законной территорией Республики Таджикистан. В этом конфликте Таджикистан выступает собственником земли и защитником своих законных прав. Но кыргызская сторона в этом споре – страна, которая отказывается возвращать земли РТ. То есть, ТАДЖИКИСТАН ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОНОЙ, КОТОРАЯ ПРАВА, А КЫРГЫЗСТАН - ДОЛЖНИКОМ. Роль и позиция сторон в этом конфликте должны быть четко разъяснены, как внутри Таджикистана, так и за его пределами.



10.2. ПРАВДА И РЕАЛЬНОСТЬ В ЭТОМ СПОРЕ



Как видно, все официальные и исторические документы подтверждают, что 211 000 га принадлежат Таджикистану. Однако в то же время эти земли сейчас по разным причинам находятся под контролем Кыргызстана. Но ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА И ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ НА СТОРОНЕ ТАДЖИКИСТАНА. Такой статус-кво следует осознать и понять.



10.3. ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСЫ ОБЕИХ СТОРОН



Принимая во внимание вышеуказанные моменты, в пограничном конфликте и переговорах, усилие и интерес таджикской стороны заключаются в возвращении своих исконных земель. Но в этом процессе усилие, цель и интерес Кыргызстана состоят в том, чтобы удержать эти земли Таджикистана под своим контролем и, наконец, ПОЛУЧИТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ВЛАДЕЛЬЦА. Иными словами, позиция Кыргызстана заключается в том, чтобы не возвращать и окончательно присвоить чужие земли.



10.4. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ "СТРАНЫ-АГРЕССОРА"

И "СТРАНЫ-ЗАХВАТЧИКА"



В пограничном споре таджикская сторона ни в коем случае не может быть ПРИЗНАНА СТРАНОЙ-АГРЕССОРОМ, поскольку Таджикистан не вторгается на законную территорию Кыргызстана, а всего лишь требует возвращения своих законных земель.

Даже в случае их возврата силовым путем, ни с юридической, ни с исторической точки зрения Таджикистан не становится страной-агрессором, так как ОДНА СТРАНА НЕ МОЖЕТ "ВТОРГНУТЬСЯ" НА СВОЮ ЖЕ ТЕРРИТОРИЮ ИЛИ "ЗАХВАТИТЬ" САМУ СЕБЯ. Поэтому в этом споре позиция Таджикистана за возвращение или освобождение своей захваченной территории имеет справедливую основу.

Но Кыргызстан, который не желает возвращать законные земли Таджикистану по всем правилам логики ЯВЛЯЕТСЯ СТРАНОЙ-АГРЕССОРОМ.



***

Такое упрощенное объяснение сути пограничного конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном необходимо для того, чтобы, помимо специалистов, различные слои общества и каждый гражданин страны знал о нем достоверно, на основании надежных документов и доказательств твердо верил в обоснованность принципиальной позиции своей страны:

1. 211 000 га земель принадлежат исключительно Таджикистану;

2. Таджикистан не имеет претензий к каким-либо участкам на территории Кыргызстана;

3. Таджикистан хочет вернуть свои законные земли, которые в настоящее время находятся в ведении соседней страны;

4. Кыргызская сторона отказывается возвращать чужие присвоенные земли и хочет официально оставить как свои территории;

5. Таджикистан в этом конфликте не является страной-"агрессором", а - пострадавшей стороной, утратившей собственные земли;

6. В этом конфликте истина и справедливость полностью на таджикской стороне;

7. Позиция государства в этом вопросе полностью отвечает национальным интересам Таджикистана;

8. В этом споре со стороны Таджикистана речь идет не о вторжении и захвате земель соседней страны, а о защите и освобождении земель Родины. Это - позиция священной защиты, понимание которой необходимо для всего общества.

Ясное и твердое мнение о позиции Таджикистана на эту деликатную тему создает необходимую основу для формирования патриотического духа населения и сплоченности общества вокруг государства с целью защиты рубежей Родины. Естественно, очень сложно обеспечить длительную поддержку чего-либо, не зная сути вопроса и опираясь только на эмоции. Потому что КАЖДОЕ ДОВЕРИЕ СТРОИТСЯ НА ЛОГИКЕ И ПРОЧНОЙ ОСНОВЕ.

Представляется, что все пограничные конфликты происходят на территориях, конституционно принадлежащих Таджикистану. Возникает абсолютно логический вопрос, кто защищает свою Родину и свои земли? А кто является агрессором? Пусть на это ответят юристы, политики, военные и дипломаты. Пусть читатель сам рассудить! Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669237200





Новости Казахстана

- Постановление ЦИК РК от 22 ноября 2022 года №109/603

- "Правительство обеспечит качественную реализацию предвыборной программы избранного Главы государства"

- Масштабное строительство и реконструкцию медицинских объектов начнут в селах Казахстана

- Постановление ЦИК РК от 22 ноября 2022 года №110/604

- ОБСЕ превратилось в инструмент политического давления

- Меры по обеспечению аграриев поливной водой рассмотрены в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Жалобы Даниалу Ахметову не помеха?

- Вынесено уведомление за создание искусственного дефицита дизельного топливо

- Рабочий график главы государства

