Старый "ошмяк" Азиз Мадмаров стал послом Киргизии в Туркмении

17:38 25.11.2022

Президент Кыргызстана С.Жапаров своим указом назначил



МАДМАРОВ Азизбек Маматович

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[27.07.1959 - ..]

Место рождения: с.Ленинское Узгенского района Ошской области

Национальность:кыргыз

Образование: высшее. Окончил: В 1982г. МВТУ им.Н.Э.Баумана г.Москва

Специальность: Машины и технология по образованию обработки металлов давлением. Знание языков: русский, кыргызский

1976-82 - МВТУ им.Н.Э.Баумана г.Москва, студент

1982-84 - КБИ НПО "Ала-Тоо" г.Фрунзе, инженер-конструктор

1984-85 - КБИ НПО "Ала-Тоо" , инженер-конструктор III категории

1985-86 - Завод "Сетунь" НПО "Ала-Тоо" г.Фрунзе, старший мастер

1986-90 - Завод "Сетунь" НПО "Ала-Тоо" г.Фрунзе, начальник участка

1990-92 - Завод "Сетунь" НПО "Ала-Тоо" г.Фрунзе, начальник цеха

1992-93 - Завод "Анвар" НПО "Ала-Тоо" п.Кочкор-Ата, директор завода

1993-97 - Завод "Анвар" п.Кочкор-Ата, председатель правления

1997-99 - Чуй-Бишкекский Фонд госимущества г.Бишкек, председатель

1999 - Фонд госимущества Кыргызской Республики, зам.председателя Правления-начальник УРЛП

11 января 2001 - 2006 - первый зам. пред. Госкомитета КР по управлению госимуществом и привлечению прямых инвестиций,

С 17 ноября 2006 - 14 сент. 2010 - посол Кыргызстана в Узбекистане.

заместитель министра иностранных дел КР (? - 2022)



с 25.11.2022 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Туркменистане.