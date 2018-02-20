 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русская Годунова переназначена главой реформированного СчетКома Казахстана. Теперь это "Высшая аудиторская палата"
09:12 28.11.2022

"Назначить Годунову Наталью Николаевну председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", – указ Президента К.Токаева.

В Казахстане Высшая аудиторская палата заменила Счетный комитет.

ГОДУНОВА Наталья Николаевна
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[24.05.1972 - ..]
Родилась в городе Уральск Западно-Казахстанской области.

Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом кредитного отдела "Агропромбанка "Орал" города Уральска. В 1997-2006 годах работала заместителем начальника Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующей отделом аппарата акима этой области, директором областного департамента экономики и бюджетного планирования. В 2006-2011 годах – советник акима Мангистауской области, консультант, заместитель торгового представителя, торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации.
В 2011-03.2013 – советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан по экономическим вопросам.
С 6 марта 2013 - дек. 2015 - заместитель акима Кызылординской области, курирует сферы экономики и финансов.

С дек. 2015 - секретарь партии "Нур Отан"

С 20.02.2018 - председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК

+ с 02.2019 - член Бюро Политического совета партии "Нур Отан"

с 28.11.2022 - председатель Высшей аудиторской палаты РК

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669615920


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