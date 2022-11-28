Мэром кыргызского Оша стал "северянин" Жетигенов - год назад обвинявшийся в госперевороте

10:33 29.11.2022

Вместо отстраненного Алмаза Мамбетова, окончательно запутавшегося в родственных связях с местным криминалом, неформальную столицу "Юга" Кыргызстана возглавил северный "варяг" с весьма экзотическим прошлым.



ЖЕТИГЕНОВ (ДЖЕТИГЕНОВ) Бакытбек Женишбекович

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[30.05.1966 - ..]

Родился в с. Сайлык Чуйского района Чуйской области. Кыргыз.



В 1991 году окончил Киргизский государственный институт физической культуры, обучался по специальности "тренер-преподаватель", в 2013 году - Юридический институт Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, обучался по специальности "юриспруденция".



В связи с призывом в ряды Советской армии с 1984 по 1986 года состоял на военной службе.



Трудовую деятельность начал в 1988 году, был принят бетонщиком МПМК, в этом же году уволился по собственному желанию.

В 1988 году был принят сторожем в садоводческое товарищество "Ирригатор", в 1989 году устроился транспортировщиком 2 разряда в моечно-прессовочный цех №2.

С 1992 года по сентябрь 2010 года занимался частной предпринимательской деятельностью.

В 2010 году по списку политической партии "Ар-Намыс" был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V-созыва.

С 23 декабря 2010 года был членом Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по правопорядку, законности и борьбе с коррупцией.

С февраля 2012 года до окончания V-созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики был членом Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по противодействию коррупции.



В октябре 2015 - 2021 - по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI-созыва. Член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по правопорядку и борьбе с преступностью.



В 08-10.2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша КР 7 созыва по списку партии "Биримдик" (№35 списка). Итоги выборов отменены, как сфальсифицированные.



28 ноября 2021 года Первомайский районный суд Бишкека заключил под стражу Джетигенова. Он проходил подозреваемым по факту приготовления к насильственному захвату власти.

9 декабря 2021 Специальная депутатская комиссия отказала генеральному прокурору в даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Джетигенова. Он был освобожден из зала суда.



мэр г.Ош с 28.11.2022



Имеет классный чин "Государственный советник государственной службы 3 класса".



Женат, отец троих детей.