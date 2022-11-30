"Поднявшийся" на аферах с российским зерном г-н Султанов назначен послом Киргизии в Швейцарии

09:48 30.11.2022

Указом президента С.Жапарова Султанов О.А. назначен главой дипмиссии Кыргызстана в Швейцарии



СУЛТАНОВ Омар Абдыразакович

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[18.04.1962 - ..]

Родился в г. Ош. Кыргыз.



В 1984 году окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Специальность - преподаватель истории со знанием английского языка. Кандидат исторических наук, тема диссертации: "Роль консервативной коалиции в партийно-политической борьбы в конгрессе США (1953-1960 гг. ), МГУ, 1989. Владеет английским языком.



1984 - Стажер-исследователь Кыргызского государственного университета

1984-89 - Стажер-исследователь, аспирант Кафедры новой и новейшей истории МГУ им .М.В. Ломоносова, г.Москва

1989-91 - Преподаватель Кыргызского государственного университета на кафедре новой и новейшей истории

1991- Референт, зав.отделом Управления по координации внешних политических, экономических и гуманитарных связей, отдел по связи с зарубежными странами Аппарата Президента

1991-92 - Первый секретарь Постпредства СССР в Вене

1993-96 - Временный Поверенный, Постоянный Представитель Посольства КР в Австрии и Постпредства КР при международных органах в Вене

1996-98 - Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в ФРГ

1998-99 - Руководитель Администрации Президента КР

1999-2002 - Постоянный Представитель КР при ООН и других международных организациях, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн.

В августе 2002-январе 2003 - Первый заместитель министра иностранных дел КР. Подал в отставку "в связи с уходом в частный бизнес".



26 ноября 2012 выиграл арбитражный суд в Ростовской области РФ у

ООО "Миллион", взыскав с него около 20 млн руб. за нарушение договора о поставках сельхозпродукции.



с 31.05.2022 - вновь Постоянный Представитель КР при ООН в Женеве.



с 30.11.2022 - ЧиПП КР в Швейцарии