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|В Шанхае скончался экс-председатель КНР и экс-генсек КПК в 1993-2003 гг. Цзян Цзэминь
15:16 30.11.2022
Китайские СМИ сообщают, что в Шанхае, в окружении своих близких, скончался Цзян Цзэминь - 5-й председатель КНР (27 марта 1993 - 15 марта 2003). Ему было 96 лет. Причиной смерти стали лейкемия и полиорганная недостаточность.
Член Компартии Китая с апреля 1946 года, ЦК КПК с 1982 года, Политбюро с 1987 года, Посткома Политбюро с июня 1989 года (тогда же избран генсеком) - по 2002 год, когда оставил ЦК.