Новым акимом Западного Казахстана стал экс-сенатор Нариман Турегалиев

09:14 02.12.2022

Сегодня указом президента К.Токаева назначен новый аким Западного Казахстана



ТУРЕГАЛИЕВ Нариман

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[19.07.1964 - ..]

Родился в селе Есенсай Тайпакского района Уральской области. Казах



В 1990 г. окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "Инженер-экономист". В 2004 г. – Каспийский общественный университет, специальность "Юрист".



Трудовую деятельность начал в 1981 году рабочим совхоза "Есенсайский", Уральской области Тайпакского района 1982-1984 годы – служба в рядах Советской армии, Венгерская народная Республика. 1985-1990 годы – студент Джамбульского гидромелиоративно-строительного института, г. Жамбыл 1991-1991 годы – экономист спецхозобъединения села Узынколь Теректинского района. 1991-1995 годы – главный экономист спецхозобъядинения села Узынколь Теректинского района. 1995-1997 годы – принят в штат крестьянского хозяйства Теректинского района, село Узынколь. 1997-1999 годы – главный экономист с совмещением обязанностей снабженца производственного комплекса "Айтиево" Теректинского района, село Узынколь. 1999-2001 годы – глава крестьянского хозяйства "Акжол" Теректинского района, село Узынколь. 2001-2002 годы – начальник Теректинского районного отдела труда и социальной защиты населения, село Федоровка. 2002-2003 годы – директор дома-интерната общего типа, г. Уральск. 2003-2005 годы – заместитель начальника управления занятости и социальной защиты населения ЗКО, г. Уральск. 2005-2008 годы – заместитель директора департамента координации занятости и социальных программ ЗКО, г. Уральск. 2008-2010 годы – директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО, Уральск. 2010-2012 годы – начальник управления занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области, г. Уральск. 2012-2015 годы – аким Акжаикского района ЗКО. С 12 июня 2015 года – заместитель акима ЗКО

С апр. 2016 - 2017 - аким гор. Уральск.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 06.2017-12.2022), Секретарь Комитета по социально-культурному развитию и науке (с 09.2020-06.2022);

пред. Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке (с 23.06.2022 -12.2022)



с 2.12.2022 года Указом № 33 Президента РК назначен акимом Западно-Казахстанской области.



награды:

· Орден "Құрмет" (2016)



Женат: Даулетбаева Ляйла Мендияровна

Дети: 1 сын, 1 дочь