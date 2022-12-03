О пограничном споре Таджикистана и Кыргызстана, - Хоким Мухаббатов

13:20 05.12.2022 Историческая правомерность, справедливость и добрососедство должны восторжествовать в пограничном противостоянии Таджикистана и Кыргызстана



Таджикский научный деятель и эксперт по международным вопросам Абдулло Рахнамо в своей статье "Таджикско-кыргызские пограничные конфликты. Кто на самом деле агрессор?", опубликованной в двух частях на сайте Центразия 23-24 ноября, всесторонне и объективно освещает главные проблемы о сущности и правовых основах позиции Республики Таджикистан в пограничном споре с Кыргызстаном.



Автор статьи методично выделяет основные проблемы и вопросы, выяснение которых имеет существенное значение в решении данного пограничного спора между двумя соседними странами. В частности, какая площадь законных земель Таджикистана в настоящее время находится в распоряжении Кыргызстана, на какие, юридически обоснованные документы и факты Таджикистан опирается в пограничном споре с Кыргызстаном и на основании каких материалов в распоряжении Кыргызстана сегодня незаконно находятся земли Таджикистана и т.п.



Для убедительности своих доводов Абдулло Рахнамо предлагает развернутые, научно обоснованные, юридически правомерные и корректные ответы на существующие проблемы и вопросы.



С целью глубокого раскрытия сути данного конфликта автор выбрал правильную научную методологию и использует объективно-исторический научный подход для поиска путей решении очень сложного и конфликтогенного межгосударственного пограничного противостояния, который продолжается уже почти сто лет.



После прихода к власти нынешнего руководства Кыргызстана данный спор приобрел сложный и напряженный характер. А в последнее время процесс эскалации напряженности переходит в прямое вооруженное столкновение с использованием вооруженных сил обоих государств, со всеми вытекающими отсюда трагическими последствиями и большими человеческими жертвами.



Автор правильно отмечает, что подключение заинтересованных государств и международных организаций к посредничеству в разрешении этого кровоточащего приграничного конфликта еще больше повышает вероятность его превращения из локального спора в региональный и международный вооруженный конфликт, дестабилизирующий обстановку во всем центрально-азиатском регионе и Российской Федерации.



В статье приводится скрупулезный анализ исторических и правовых источников, имеющихся противоречий, аргументаций, фактов, документов и карт, предоставленных таджикской стороной для обоснования своей позиции. Очевидно, что в сборе вышеперечисленных данных и документов с предельной ответственностью участвовали все соответствующие академические научные учреждения и государственные органы Таджикистана.



Объективные факты и исторически зафиксированные документы соответственно подкрепляют научную обоснованность выводов автора и делают их более весомыми.



Главная цель статьи Абдулло Рахнамо состоит в том, чтобы сформировать всестороннее научное и объективно обоснованное представление о сути позиции таджикской стороны по этому чрезвычайно важному для Таджикистана вопросу.



Важнейшей задачей статьи является объективное освещение данного вопроса с целью донести информацию до населения страны, заинтересованных соседних государств, геополитических держав мира и международных организаций и обосновать историческую подлинность и достоверность позиции Республики Таджикистан по данному вопросу.



Автор правильно отмечает, что большинство граждан, обладая высоким чувством патриотизма, не имеют достоверной информации о сути разногласий, причинах возникновения конфликтной ситуации в вопросе межгосударственных границ с Кыргызстаном и о деталях в позиции Таджикистана по данному вопросу.



Такое положение в информационном поле деструктивно влияет на консолидацию общественного сознания, сплочение населения вокруг руководства страны в переговорном процессе по мирному решению данного спора и защиты рубежей своей Родины.



При этом руководство соседней страны, учитывая высокую общественную активность населения Кыргызстана, проводит активную целевую информационно-психологическую политику, интенсивно формируя общественное сознание, направленное на решении данного спора в свою пользу.



Основной суть и предмет пограничного спора между Таджикистаном и Кыргызстаном Абдулло Рахнамо подчеркивает, что суть пограничного конфликта между двумя соседними государствами заключается в том, что, согласно официальным документам, определяющим государственные границы, сегодня в распоряжении Кыргызской Республики находятся 211 000 гектаров земельных участков, законно принадлежащих Республике Таджикистан.



Эти земли, исторически являющиеся законной территорией Таджикистана, за последние 90 лет фактически различными способами освоены Кыргызстаном.



В настоящее время эти участки земли активно используются государством в своих стратегических целях.



Поскольку до 1991 года обе республики входили в состав Советского Союза, внутренние границы не считались межгосударственными, а правовой спор об их пересмотре не был настолько актуален, как это имеет место быть сегодня, после обретения странами региона независимости.



До недавнего времени у Кыргызстана имелись территориальные споры и с соседним Узбекистаном.



С обретением государственной независимости возникла необходимость окончательного юридического оформления государственных рубежей между двумя независимыми государствами. Поэтому Таджикистан конкретизировал свои государственные границы на основе официальных документов, определяющих пограничный раздел между государствами, и требует от Кыргызстана возвращения своих исторических земель.



На сегодняшний день между РТ и КР подготовлено проектное описание прохождения линии таджикско-кыргызской госграницы общей протяженностью 606,79 км, что составляет около 62%.



Однако, кыргызская сторона воздерживается от подписания и оформления достигнутых соглашений.



На оставшейся части (39%) линии границы сохраняется сложная и напряженная ситуация. В этих районах регулярно возникают конфликтные инциденты между жителями, которые иногда доходят до вооруженного столкновения с большими человеческими жертвами, как это, например, имелось место с 14 по 17 сентября текущего года, вероятно преднамеренно в дни очередного саммита глав государств членов ШОС в городе Самарканде Республики Узбекистан.



Автор статьи правильно отмечает, что в последние годы несоблюдение нынешним руководством Кыргызстана ранее подписанных двусторонних соглашений о статусе и использовании конкретных приграничных участков и объектов в настоящее время препятствует мирному переговорному процессу, осложняет ситуацию, делая ее более нестабильной и взрывоопасной. Наглядным примером является выход в 2021 году Кыргызстана из договора об аренде земли от 2009 года, что фактически подрывает взаимное доверие.



Кроме того, в 1999 году кыргызская сторона учредила новую Баткенскую область, включающую большую часть "спорных территорий".



Данная территория практически превратилась в особый военно-боронительный бастион, укрепрайон в приграничной территории с Таджикистаном, который в любой момент может быть использован с целью разрешения данного спора вооруженным путем.



Абдулло Рахномо особо обращает внимание на тот факт, что на законных землях Таджикистана численность кыргызского населения и населенных пунктов планомерно увеличивается.



А новый закон КР, принятый 20 октября 2022 года, предусматривает всеобщую раздачу оружия жителям данных нелегально построенных поселков. Подобные шаги кыргызской стороны резко повышают вероятность перерастания этого противостояния в очередной широкомасштабный кровопролитный вооруженный конфликт.



Спор об основополагающих документах, используемых для разрешения данного конфликта.



Автор отмечает, что один из противоречивых моментов, возникших в пограничной проблеме между Таджикистаном и Кыргызстаном, является дискуссия об основополагающих документах. Поскольку, именно эти документы позволяют конкретизировать суть проблемы, объективно определить сторонам обоснованность и правомерность своей позиции. Они позволяют выявить историческую правду, прийти к соглашению и разрешению данного спора.



Выбор "подтверждающего документа" или официально-правовых материалов является наиважнейшей отправной точкой в урегулировании процесса делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами.



Согласно позиции Таджикистана, "документом, определяющим государственную границу между двумя странами", является только тот, который прошел все процедуры официального утверждения на межгосударственном уровне в вопросе установления границ.



Поэтому Абдулло Рахнамо правильно отмечает, что акты, составленные в разные годы отдельными лицами, сообществами, хозяйствами, городами, районами, комиссиями и т.п. о временном или постоянном использовании земель, не прошедшие процедуры государственного и межгосударственного утверждения, не могут быть признаны и служить "документом, определяющим государственную границу". Поскольку эти земли закреплялись за кыргызами на разных уровнях неуполномоченными физическими и юридическими лицами. Следовательно, эти документы не могут быть использованы в качестве основания для изменения и определения государственной границы.



По твердому убеждению автора и таджикской стороны правовой основой государственного признания документов, определяющих границы, является то, что они должны быть приняты и утверждены в рамках положений Конституции СССР.



На основании данного конституционного положения за весь период существования Таджикистана и Киргизии только документы о национально-территориальном делении 1924-1927 и 1932 годов прошли все необходимые процедуры. И с юридической точки зрения только эти документы могут быть использованы в качестве объективных источников, определяющих государственную границу.



Под "документами 1924 -1927 и 1932 годов" подразумеваются документы о национально-территориальном размежевании Средней Азии в 1924-1927 годах и их окончательном утверждении.



Известно, что Кыргызская Республика входила в состав РСФСР как автономная область до 15 апреля 1927 года, и как автономная республика до 5 декабря 1936 года. Поэтому при получении статуса союзной республики (в 1936 г.) эта республика была сформирована в тех же границах, утвержденных в 1924-1927 и 1932 годах.



Таким образом, граница между Таджикистаном и Кыргызстаном была оформлена еще в период их существования в качестве автономных единиц в составе Узбекистана и РСФСР. А часть границы в районе Худжанда была оформлена в 1929 году в период его вывода из состава Узбекистана. В этом процессе границы РСФСР и Узбекистана не изменились.



Автор статьи подчеркивает, что важным моментом является тот факт, что границы республик были утверждены в 1925 году. В результате рассмотрения этого вопроса, Постановлением Верховного законодательного органа СССР Исфара (с охватом земель до Воруха) осталась в составе Узбекской ССР, частью которой был Таджикистан. Соответствующее постановление определяло, что Ворух, как составная и неотъемлемая часть Исфары с 3,5 тысячами жителями, полностью относится к Республике Таджикистан.



Таким образом, РСФСР и Узбекская ССР, в полном соответствии с законодательством СССР того периода, установили межреспубликанские границы, тем самым поставив точку в вопросе относительно границ.



Весомым доказательством правомерности "документов 1924-1932 гг.", по мнению автора является и то, что после пограничного конфликта в 1989 г. по требованию Совета Министров Таджикской ССР и Совета Министров Киргизской ССР в 1990 году была создана специальная комиссия Верховного Совета СССР по определению границы между республиками. Изучив данный вопрос, комиссия пришла к окончательному выводу, что только "документы 1924-1932 годов" могут быть признаны и использованы в качестве исторических источников, определяющих границу между Таджикистаном и Кыргызстаном.



Суть позиции Кыргызстана в пограничном споре Абдулло Рахнамо отмечает, что в процессе обсуждения пограничного спора кыргызская сторона ссылается на ряд документов, подготовленных в период с 1932 по 1991 гг. и в период времени после обретения независимости двух стран до сегодняшнего дня.



С учетом того факта, что эти республики существовали в составе единого СССР, некоторые законные земли Таджикистана были переданы Кыргызстану в аренду, во временное пользование. Однако решающим моментом является то, что после 1932 г. и до распада Советского Союза ни один документ, определяющий государственную границу, не был утвержден в установленном законодательством СССР порядке. Поэтому, все материалы, используемые Кыргызстаном в качестве документов, определяющих государственную границу, не имеют никакой юридической и правовой силы.



Согласно выводам автора статьи, кыргызская сторона, наоборот, в качестве аргументации своей позиции в пограничных переговорах с Таджикистаном предлагает три пакета документов, которые касаются периода времени после 1932 года:



- это пакет документов 1949 года, содержащий протоколы и карты, составленные двусторонними комиссиями до 1949 года.



Предметом их обсуждения является оформление земель, которые с 1930-х годов периодически передавались Таджикистаном во временное пользование Кыргызстану. До окончания существования СССР упомянутые документы 1949 года не получили соответствующего государственного одобрения и утверждения.



Именно поэтому, таджикская сторона не считает их использование в переговорах по границе как документы, определяющие границу между республиками юридически правомерными.



- это пакет документов 1958-1959 годов, подготовленных двусторонней комиссией "По решению водно-земельных вопросов между Таджикской ССР и Киргизской ССР", созданной Постановлением Совета Министров Таджикской ССР и Совета Министров Киргизской ССР в феврале 1958 года.



Основной задачей комиссии было не определение и обозначение линии границы двух стран, а разрешение споров по использованию воды, земли, пастбищ на конкретных участках и в приграничных районах Исфары и Баткена.



17 марта 1959 года была создана вторая совместная комиссия.



Абдуллои Рахнамо специально акцентирует, что вопреки неудачному опыту 1949 г., в 1958-1959 годах киргизская сторона начала присваивать чужие земли "снизу" на местном уровне, подписав "контракт" между властями Исфаринского района Таджикистана и Баткена Киргизии. Затем этот документ подписали главы Ленинабадской и Ошской областей (на уровне первых секретарей).



Поэтому итоговые документы комиссии 1958-1959 годов не были приняты Таджикистаном и не прошли необходимых государственных процедур на уровне Таджикистана и СССР для получения статуса документа, определяющего государственную границу.



- это пакет документов 1989 года, на которые также опирается кыргызская сторона, являются результаты работы двусторонней комиссии, созданной после конфликтов в 1989 году решениями Совета Министров Таджикской ССР и Совета Министров Киргизской ССР для определения государственной границы. После нескольких месяцев работы эта комиссия действительно подробно описала состояние большинства приграничных территорий.



Но главная проблема, по мнению автора, заключается в том, что именно эта комиссия провела линию границы с большим отличием от официальных границ 1924-1927 и 1932 годов. В итоге, часть "спорных земель" была отнесена к территории Киргизии, а из законных земель Таджикистана образовалось 10 анклавов на территории Кыргызстана. Кыргызская сторона утвердила результаты работы указанной комиссии в пользу своей страны на высшем законодательном уровне.



Но Верховный Совет Таджикской ССР не принял и не утвердил результаты работы комиссии, поручив продолжить работу по уточнению линии государственной границы с учетом историко-правовых основ, то есть "документов 1924-1932 г.".



Таким образом, в соответствии с конституциями СССР и Таджикской ССР, заключительный вердикт совместной комиссии 1989 года не прошел государственной процедуры и не вступил в силу, как документ, определяющий государственную границу.



В 2006 году стороны согласились определить границу между странами, согласно "документам 1924-1927 и 1989 гг.". На основании этого до 2016 года 519,9 км общей границы были определены. Подготовлен проект Договора об этих участках, который по непонятным причинам не подписан.



С 2021 года комиссией вновь, во второй раз, для определения государственной границы двух стран были использованы именно "документы 1924-1927 годов и 1989 года", согласно которым определено более 80 км общей границы.



Автор обоснованно подчеркивает, что недавнее заявление президента Киргизии с трибуны ООН о том, что для разрешения пограничного конфликта двух государств нужно опираться на "Соглашении о создании Содружества Независимых Государств" от 8 декабря 1991 года, "Договоре об основах межгосударственных отношений между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой" от 12 июля 1996 года, Уставе СНГ, Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года и Московской декларации от 15 апреля 1994 года, соответственно неправомерно. Использовать данные документы между РТ и КР не имеет юридической основы, поскольку на оставшихся неописанных территориях не существует точное разделение самой государственной границы.



Автор пишет, что процесс многолетних переговоров показывает, что кыргызская сторона опирается на понятие "существующие границы" на основе Соглашения о создании СНГ в тех случаях, когда это отвечает исключительно ее интересам. Например, на переговорах 2003 года Кыргызстан потребовал в связи с истечением срока аренды 63 000 гектаров земли, сданной Таджикистану в пользование в Алайской долине (Мургаб) на 50 лет (с 1942 года). Таджикская сторона продемонстрировала добрую волю и в 2004 году вернула эти земли Кыргызстану.



Всего Таджикистан, придерживаясь двусторонних договоров, по истечении срока аренды вернул 152 000 га киргизской земли без каких-либо предварительных условий. В тоже время кыргызская сторона воздерживается от подобных действий в отношении земель Таджикистана, которые согласно договорам подлежат возврату. Поэтому, если полагаться на понятие "существующих границ на момент создания СНГ", Алайская долина принадлежит Таджикистану, и Кыргызстан должен вернуть ее. Это обстоятельство показывает, что в случае требования на нее соседняя сторона не признает "существующие границы". Но в случае защиты и продвижения собственных интересов будет рассматривать их как основание.



Некоторые эксперты, возможно, правильно считают, что такое действие Таджикистана является односторонней уступкой.



Учитывая чрезвычайную важность проблемы вокруг Воруха, Абдулло Рахнамо специально подчеркивает, что военные карты периода Советского Союза ясно показывают, что до 1975 года в районе между Ходжаи Аъло и Ворухом не существовало поселения Аксай, и ни один человек не был зарегистрирован как житель поселка Аксай.



Более того, в период 1960-1980 годов на территории земель, принадлежащих Таджикистану, с целью присвоения земель, незаконно появились населенные пункты с кыргызским населением и инфраструктуры народного хозяйства, которые являются основной причиной возникновения регулярных вооруженных столкновений и конфликтов.



Непоследовательность кыргызской стороны в переговорном процессе



Автор правильно отмечает, что в ходе переговоров кыргызская сторона постоянно меняет свою позицию не только по данному вопросу, но и по "основополагающему документу". В течение последнего десятилетия государственные комиссии Кыргызстана полагаются на различные документы в зависимости от собственных интересов на том или ином "спорном участке", или в связи с личными пристрастиями постоянно меняющихся руководителей и членов комиссии. Отношения соседней стороны к документам имеют преимущественно выборочный характер, а в случае собственных интересов или замены руководителя и членов группы их позиция существенно меняются.



Политика двойных стандартов в работе с документами 1924-1927 гг. или относительно понятия "существующих границ" является ярким примером негативного отношения кыргызской стороны к мирному разрешению данного спора.



Автор сделал существенный вывод, что частая смена руководства государства и членов государственной комиссии по границе, постоянное изменение политического курса страны, двойственное отношение к документам, невыполнение подписанных соглашений, зависимость от политической конъюнктуры и расстановки внутриполитических сил обусловили проблему "надежного партнера" и кризис "компетентной стороны" в переговорах.



Иными словами, в настоящее время не существует компетентной команды в соседней стране, с которой можно было бы конструктивно позитивно решать пограничные проблемы. Очередным подтверждением этого является денонсация Правительством Кыргызстана двустороннего соглашения 2006 года с Таджикистаном.



Автор всесторонне доказал, что в пограничном споре таджикская сторона ни в коем случае не может быть признана страной-агрессором, поскольку Таджикистан не вторгается на законную территорию Кыргызстана, а всего лишь требует возвращения своих законных земель.



В этом противостоянии, автор правильно подчеркивает, что со стороны Таджикистана речь идет не о вторжении и захвате земель соседней страны, а о защите и освобождении земель своей Родины. Это - позиция священной защиты, понимание которой необходимо для всего общества и создает необходимую основу для формирования патриотического духа населения и сплоченности общества вокруг государства с целью защиты рубежей своей Родины.



Россия, Узбекистан и Казахстан могут сыграть существенную роль в решении пограничного спора между Таджикистаном и Кыргызстаном.



Как было отмечено выше автором статьи, РСФСР и Узбекская ССР, в полном соответствии с законодательством СССР того периода, установили межреспубликанские границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. При получении статуса союзной республики эти соседние республики были сформированы в тех же границах, утвержденных в 1924-1927 и 1932 годах.



Отсюда можно сделать вывод, что Российская Федерация как правопреемница РСФСР и СССР, Республика Узбекистан как правопреемница Узбекской ССР и Республика Казахстан, которая в период разделения границ входила в состав РСФСР, и имеет общую границу с Кыргызстаном, могут содействовать в разрешении пограничного спора, достижению согласия и мира в переговорном процессе Кыргызстана и Таджикистана. У этих ныне независимых государств имеются все копии тех же исторически объективных основополагающих документов 1924-1927 и 1932 гг., на которых выше в своей статье ссылается Абдуллои Рахнамо.



Существенную роль в этом процессе может иметь позиция Российской Федерации, которая в условиях мировой геополитической турбулентности твердо намерена осуществить поворот на Восток и до конца реализовать свой потенциал в центрально-азиатском регионе.



Москва проявила инициативу, и 15 октября состоялся первый саммит "Россия – Центральная Азия". Это мероприятие позиционировалось как перезагрузка отношений России с центрально-азиатской "пятеркой".



Отметим, что на полях этого саммита состоялась встреча глав России, Таджикистана и Кыргызстана, на которой обсуждалась ситуация на таджикско-киргизской границе.



Президент РФ Владимир Путин по итогам этой встречи заявил, что Таджикистан и Кыргызстан "договорились о том, что и одна, и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы эти предложения используем для поиска решения, имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей. В Москве подчас больше даже достоверной информации о границах между союзными республиками, чем в самих союзных республиках. Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами поищем решение".



Сразу же после этой встречи 18 октября секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов сообщил, что Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил лидера РФ Владимира Путина помочь решить вопрос делимитации границ с Таджикистаном. А 19 октября министр обороны Бакытбек Бекболотов заявил, что между Кыргызстаном и Таджикистаном пока не встанет третейский судья мира не будет.



Отметим, что в начале ноября Кыргызстан и Узбекистан подписали два соглашения – о совместном управлении Кемпир-Абадским водохранилищем, а также об отдельных участках общей границы, а затем парламент Кыргызстан ратифицировал это соглашение.



Но кыргызская оппозиция отвергла это соглашение, обвинив власти в предательстве национальных интересов. Их действия активно поддерживали представители НПО и прозападные медиа-ресурсы. Отметим, что с момента обретения независимости в Кыргызстане насчитывается около 20 тысяч неправительственных организаций, финансируемых в основном западными источниками.



Президент Кыргызстана, осознавая свою ответственность, чтобы избежать внутриполитического конфликта и хаоса в стране, рискуя своей политической карьерой, созвал всенародный курултай в стране. В Бишкеке 26 ноября завершил свою работу, с участием 1200 делегатов, первый народный курултай, в котором была принята итоговая Резолюция, где предлагается Кабинету Министров Кыргызской Республики специальная рекомендация по решению пограничного вопроса с соседями:



Для обретения Кыргызской Республикой полной независимости необходимо не только уделять внимание политическому и экономическому развитию, но и в полной мере добиться территориальной целостности и независимости. С этой целью оперативно урегулировать спорные территории с соседними странами, провести работы по делимитации и демаркации.



Таким образом, нынешнее руководство Кыргызстана получило народный мандат и свободу действий в переговорном процессе по разрешению пограничного вопроса с Таджикистаном. И руководству нашей страны необходимо эффективно использовать данную благоприятную ситуацию.



Не случайно президент Кыргызстана Садыр Жапаров в последнее время с целью стабилизации внутриполитической обстановки постоянно повторяет, что "нашей маленькой республике ни в коем случае нельзя вступать в конфликт с соседями – ни с ближними, ни с дальними. И особенно это касается соседей с юга, т.е. имеется в виду, в первую очередь, Таджикистан".



Так что, кыргызская сторона всесторонне созрела и фактически полностью согласна с предложением президента России Путина в пограничном переговорном процессе с Таджикистаном.



В свою очередь отметим, что Москва является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана. Большое количество таджикских трудовых мигрантов работают в Российской Федерации, а также российская военная база фактически обеспечивает безопасность республики со стороны Афганистана. Поэтому сотрудничество с Россией, в том числе в процессе поиска путей разрешения пограничного конфликта с Кыргызстаном имеет для нашей страны чрезвычайно большое значение.



Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном подогревается внешними силами



Из множества материалов СМИ достоверно известно, что вооруженный конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном стимулируется внешними силами, а именно корни регулярной эскалации этого конфликта нужно искать в США и Британии.



Естественно, что стремление России развивать партнерские отношения с соседями по Центрально-Азиатскому региону не по нраву Вашингтону, который с целью ослабления позиции России и создания вокруг России пояса нестабильности, намерен полностью привязать к себе страны Центральной Азии на кабальных условиях и навсегда изолировать их от России. Но, как известно, "сотрудничество" с Вашингтоном никогда не бывает бескорыстным и с учетом напряженной обстановки в соседнем Афганистане может иметь крайне негативные последствия, вплоть до создания теократического государства и потери государственного суверенитета, для всех стран центрально-азиатского региона.



А внешняя политика Турции, как показывает практика, в последние годы все больше и больше стимулирует и укрепляет движению пантюркизма и пантисламизма в ЦА и в России.



С одной стороны на государственном уровне Турция развивает межгосударственные отношения с тюркоязычными странами ЦА и Азербайджана, а с другой стороны наряду с другими западными странами членами НАТО подспудно поддерживает радикальную исламскую оппозицию политических режимов в этих государствах и в России. Учитывая, что Турция превращается в одного из геополитических игроков мира и соперника России можно сделать вывод, что эта страна не упустит свой шанс в создании Великого Турана за счет распада России. Такая экспансионистская политика Турции со временем может иметь крайне негативные и трагические последствия для центрально-азиатского региона и России.



Исходя из вышеназванных причин, нужно стремиться максимально исключить возможность вмешательства США, других стран Запада и Турции в переговорном процессе по разрешению пограничного конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном.



Поэтому предложения президента РФ Путина для скорейшего решения таджикско-киргизского пограничного конфликта являются принципиально верными, и чем быстрее они осуществятся, тем лучше.



Хоким Мухаббатов

общественный и научный деятель, автор книги "Воля к свободе" Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670235600





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