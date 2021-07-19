Русский Крук 7 дней просидел акимом Палодарской области. Новый аким - "работавший" в Украине агро-аферист Асаин Байханов

10:02 07.12.2022

Указом Пезидента К.Токаева БАЙХАНОВ Асаин Куандыкович назначен акимом Павлодарской области,



БАЙХАНОВ Асаин Куандыкович

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[06.12.1978 - ..]

Род. в Баянаульском районе Павлодарской обл. Казах



Окончил: Павлодарский университет (2000), специальность "Экономика и менеджмент"; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (2017); Корпоративный центр повышения квалификации немецкого международного банковского холдинга ProCredit Holding AG и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (2005-2006)



Работа в банковском секторе по программе, реализуемой офисом Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане;

Занимал руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, Исполнительный директор ЗАО "ПроКредит Украина" в Киеве (2003-2007);

Заместитель председателя правления АО "Нурбанк" (2007-2009);

Занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве (2009-2015);

Заместитель председателя правления АО "КазАгроПродукт" (входящего в группу АО "Национальный Управляющий Холдинг "КазАгро") (2015);

Заместитель акима Павлодарской области (с 03.2020-07.2021)

с 19.07.2021 - 7.12.2022 - аким гор. Павлодар



с 7.12.2022 - аким Павлодарской области



Женат

Дети: четверо



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КРУК Олег Павлович

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[24.11.1967 - ..]

Русский



Павлодарский индустриальный институт (1992), специальность "Промышленная тепловая энергетика"



Машинист-обходчик котельного цеха, Инженер-технолог котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3 (1992-1995);

Главный инженер фирмы "Ремэнерго", Заместитель главного инженера по ремонту Павлодарской ТЭЦ-3 (1995-1997);

Начальник материально-технического снабжения ТОО "Компания CCL-Энерго" (1997-1998);

Менеджер по обеспечению ТОО "Казснабцентр", Менеджер по обеспечению ТОО "Казпромресурс", Главный инженер ТОО "Теплоцентр-Северный", Директор тепловых сетей ОАО "Павлодарэнерго", Президент управления АО "Павлодарские тепловые сети", Директор департамента энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (1998-2008);

Заместитель акима города Павлодара (2008-2012);

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО "HAGI-Павлодар", Генеральный директор АО "Казэнергокабель" (2013-2018);

Исполнительный директор АО "Казэнергокабель" (07.2018-2020);

Первый заместитель акима Павлодарской области (04.2021-01.12.2022);



с 1.12.2022 - 7.12.2022 - врио.акима Павлодарской обл.