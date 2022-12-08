Верховный суд Казахстана возглавил Асламбек Мергалиев

08:24 08.12.2022

Сегодня Сенат парламента Казахстана утвердил нового главу Верховного суда страны. Им стал Асламбек Мергалиев.



МЕРГАЛИЕВ Асламбек Амангельдинович

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[02.04.1972 - ..]

родился в с.Каракудук Иртышского района Павлодарской области. Казах.



В 1999 году окончил Стамбульский государственный университет, получил специальность юриста.



Юрист частной фирмы города Экибастуз (1998-1999);

Главный специалист Управления юстиции Павлодарской области (1999-2001);

Главный специалист Павлодарского областного суда (2001-2003);

Судья суда города Павлодар (2003-2007);

Председатель специализированного административного суда города Экибастуз Павлодарской области (2007-12.2008);

Председатель города Экибастуз Павлодарской области (12.2008-07.2012);

с июля 2012 года по июнь 2014г. работал в должности председателя суда №2 г. Павлодара;

с 17 июня 2014 года по 18 декабря 2015 года – председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда.

С 18.12.2015 - 31.12.2020 - председатель Костанайского областного суда



Председатель Актюбинского областного суда (с 31.12.2020-8.12.2022)



с 8.12.2022 - пред. Верховного суда РК



+ Член Центрального совета Союза судей Республики Казахстан



Жена: Мергалиева Гулсара (1973 г.р.)

Дети: дочери - Амина (1996 г.р.), Адель (2002 г.р.); сын - Ерсултан (2007 г.р.)



8 декабря стало известно, что Жакип Асанов освобожден от должности председателя Верховного суда. Он проработал в этой должности пять лет.