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|В Казахстане "выбрали" нового акима Карагандинской области. Булекпаев вместо Касымбека
11:57 08.12.2022
8 декабря 2022 года на собрании депутатов маслихатов всех уровней Карагандинской области премьер-министр РК Алихан Смаилов от главы государства представил две кандидатуры на должность акима региона – Сержана Аймакова и Ермаганбета Булекпаева.
Результаты открытого голосования сложились следующим образом: кандидатуру Аймакова поддержали 40 депутатов, за Булекпаева голос отдали 138 депутатов. Всего в собрании приняли участие 178 депутатов.
БУЛЕКПАЕВ Ермаганбет Кабдулович
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[02.09.1975 - ..]
Родился в селе Успенка Шетского района Карагандинской области.
Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности финансы и кредит и Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева по специальности юриспруденция.
Трудовую деятельность начинал экономистом отдела проектного и торгового финансирования филиала ОАО "Казкоммерцбанк", затем работал директором представительства информационно-коммерческого центра "Бизнес-информ" города Астаны. С 1998 года - на государственной службе в должности главного специалиста, начальника отдела лицензирования экспорта и импорта, затем заместителя начальника управления экспортного контроля и лицензирования экспорта и импорта департамента регулирования торговой деятельности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. С 2003 года - помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан, затем помощник акима Павлодарской области, заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области,
В апреля-сентябре 2006 - руководитель аппарата акима города Павлодара.
С сентября 2006 - 2009 - аким Павлодарского района Павлодарской области.
В июне 2009 - июле 2011 - начальник управления - председатель дисциплинарного совета Агентства по Карагандинской области
С июля 2011 - ? - начальник управления - председатель дисциплинарного совета Агентства по Южно-Казахстанской обл.
В ? - 2013 - начальник управления - председатель дисциплинарного совета Агентства по по городу Астане.
С июля 2013 года по ноябрь 2015 года – аким района "Сарыарка" г. Астаны.
С ноября 2015 – окт. 2016 - аким района "Алматы" г. Астаны.
С 20.10.2016 - 2018 - аким района "Есиль" г. Астаны.
С февраля по декаб. 2018 - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.
С декабря 2018 - 23 сент. 2020 - заместитель акима Карагандинской области.
с 23 сент. 2020 - 8.12.2022 - аким гор. Караганда.
с 8.12.2022 - аким Карагандинской области.
награды:
Орден "Құрмет";
Медаль "Ерең еңбегі үшін"
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ранее эту должность занимал
КАСЫМБЕК Женис Махмудович
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[07.05.1975 - ..]
Родился в г.Чу Джамбульской области. Казах
Закончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности архитектор – дизайнер и Евразийский университет по специальности государственное и местное управление.
Трудовую деятельность начал главным банкиром в ОАО "Темірбанк". Работал начальником отдела железнодорожного транспорта и портов Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, начальником отдела тарифной политики Департамента координации и тарифной политики, директором Департамента водного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций РК, директором РГП "Актауский международный морской порт".
С ноября 2005 года вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
С марта 2009 года - ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
С 7 марта по 6 авг. 2014 - министр транспорта и коммуникаций РК
С 6 авг. 2014 - июнь 2016 - 1-й зам. министра по инвестициям и развитию РК.
С 21 июня 2016 - 26 дек. 2018 - министр по инвестициям и развитию РК.
С 26 дек. 2018 - 21.02.2019 - министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана
21-25.02.2019 - и.о.министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана
+ с 10.09.2016 - инвестиционный омбудсмен РК
С 25.02.2019 - 09.2019 - вице-премьер-министр Казахстана
с 19.09.2019 - 26.11.2022 - аким Карагандинской области
в 26.11.2022-8.12.2022 - и.о. акима Карагандинской области
+ с 20.09.2019 - 2022 - председатель Карагандинского филиала партии Nur Otan
Награжден орденом "Құрмет", юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының тәуелсіздіге 10 жыл", "Астанаға 10 жыл".