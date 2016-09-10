В Казахстане "выбрали" нового акима Карагандинской области. Булекпаев вместо Касымбека

11:57 08.12.2022

8 декабря 2022 года на собрании депутатов маслихатов всех уровней Карагандинской области премьер-министр РК Алихан Смаилов от главы государства представил две кандидатуры на должность акима региона – Сержана Аймакова и Ермаганбета Булекпаева.

Результаты открытого голосования сложились следующим образом: кандидатуру Аймакова поддержали 40 депутатов, за Булекпаева голос отдали 138 депутатов. Всего в собрании приняли участие 178 депутатов.



БУЛЕКПАЕВ Ермаганбет Кабдулович

/ /

[02.09.1975 - ..]

Родился в селе Успенка Шетского района Карагандинской области.



Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности финансы и кредит и Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева по специальности юриспруденция.



Трудовую деятельность начинал экономистом отдела проектного и торгового финансирования филиала ОАО "Казкоммерцбанк", затем работал директором представительства информационно-коммерческого центра "Бизнес-информ" города Астаны. С 1998 года - на государственной службе в должности главного специалиста, начальника отдела лицензирования экспорта и импорта, затем заместителя начальника управления экспортного контроля и лицензирования экспорта и импорта департамента регулирования торговой деятельности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. С 2003 года - помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан, затем помощник акима Павлодарской области, заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области,

В апреля-сентябре 2006 - руководитель аппарата акима города Павлодара.

С сентября 2006 - 2009 - аким Павлодарского района Павлодарской области.

В июне 2009 - июле 2011 - начальник управления - председатель дисциплинарного совета Агентства по Карагандинской области

С июля 2011 - ? - начальник управления - председатель дисциплинарного совета Агентства по Южно-Казахстанской обл.

В ? - 2013 - начальник управления - председатель дисциплинарного совета Агентства по по городу Астане.

С июля 2013 года по ноябрь 2015 года – аким района "Сарыарка" г. Астаны.

С ноября 2015 – окт. 2016 - аким района "Алматы" г. Астаны.

С 20.10.2016 - 2018 - аким района "Есиль" г. Астаны.

С февраля по декаб. 2018 - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

С декабря 2018 - 23 сент. 2020 - заместитель акима Карагандинской области.

с 23 сент. 2020 - 8.12.2022 - аким гор. Караганда.



с 8.12.2022 - аким Карагандинской области.



награды:

Орден "Құрмет";

Медаль "Ерең еңбегі үшін"



--------------------



ранее эту должность занимал



КАСЫМБЕК Женис Махмудович

/ /

[07.05.1975 - ..]

Родился в г.Чу Джамбульской области. Казах



Закончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности архитектор – дизайнер и Евразийский университет по специальности государственное и местное управление.



Трудовую деятельность начал главным банкиром в ОАО "Темірбанк". Работал начальником отдела железнодорожного транспорта и портов Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, начальником отдела тарифной политики Департамента координации и тарифной политики, директором Департамента водного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций РК, директором РГП "Актауский международный морской порт".



С ноября 2005 года вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.



С марта 2009 года - ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.



С 7 марта по 6 авг. 2014 - министр транспорта и коммуникаций РК



С 6 авг. 2014 - июнь 2016 - 1-й зам. министра по инвестициям и развитию РК.



С 21 июня 2016 - 26 дек. 2018 - министр по инвестициям и развитию РК.



С 26 дек. 2018 - 21.02.2019 - министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

21-25.02.2019 - и.о.министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

+ с 10.09.2016 - инвестиционный омбудсмен РК



С 25.02.2019 - 09.2019 - вице-премьер-министр Казахстана



с 19.09.2019 - 26.11.2022 - аким Карагандинской области

в 26.11.2022-8.12.2022 - и.о. акима Карагандинской области



+ с 20.09.2019 - 2022 - председатель Карагандинского филиала партии Nur Otan



Награжден орденом "Құрмет", юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының тәуелсіздіге 10 жыл", "Астанаға 10 жыл".