В членки Конституционного суда Кыргызстана включили двух фемин - Лунару и Чинару

13:31 08.12.2022

Жогорку Кенеш КР утвердил кандидатуры Лунары Жолдошбековой и Чынары Айдарбековой на пост судей Конституционного суда большинством голосов.



Ранее в Конституционной палате работала только одна женщина.