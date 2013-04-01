Отставленный градоначальник Алтай Кульгинов получил пост вице-премьера Казахстана

07:24 09.12.2022

Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.



Президент



Республики Казахстан К.Токаев



Астана, Акорда, 9 декабря 2022 года



№ 55



КУЛЬГИНОВ Алтай Сейдирович

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[15.01.1978 - ..]

Род. в селе Абай, Келесский район, Чимкентская область. Казах.



Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави (правоведение), Академию государственного управления при Президенте РК (государственное и местное управление) и магистратуру Британского университета Абердин по международной стипендии Президента РК "Болашак" (международное коммерческое право).



Главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при генеральной прокуратуре (2001);



• Прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (2002-2003);



• Заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Астане (2003-2007);



• Начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2007-2008);



• Заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО "Алаш Медиа Групп" (2008-2010);



• Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2010-2012);



С 02.2012 - 04.2013 - заместитель акима Западно-Казахстанской области (курирует вопросы индустриализации).



В 04.2013 - 03.2016 - аким города Уральска.



С 26 марта 2016 - 13 июня 2019 - аким Западно-Казахстанской области



с 13.06.2019 - 8.12.2022 - аким города Нур-Султан - Астана



с 9.12.2022 - заместитель премьер-министра Республики Казахстан



член совета Ассоциации "Болашак".



Женат, воспитывает дочь.