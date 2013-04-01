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Отставленный градоначальник Алтай Кульгинов получил пост вице-премьера Казахстана
07:24 09.12.2022

Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 9 декабря 2022 года

№ 55

КУЛЬГИНОВ Алтай Сейдирович
/ /
[15.01.1978 - ..]
Род. в селе Абай, Келесский район, Чимкентская область. Казах.

Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави (правоведение), Академию государственного управления при Президенте РК (государственное и местное управление) и магистратуру Британского университета Абердин по международной стипендии Президента РК "Болашак" (международное коммерческое право).

Главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при генеральной прокуратуре (2001);

• Прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (2002-2003);

• Заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Астане (2003-2007);

• Начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2007-2008);

• Заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО "Алаш Медиа Групп" (2008-2010);

• Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2010-2012);

С 02.2012 - 04.2013 - заместитель акима Западно-Казахстанской области (курирует вопросы индустриализации).

В 04.2013 - 03.2016 - аким города Уральска.

С 26 марта 2016 - 13 июня 2019 - аким Западно-Казахстанской области

с 13.06.2019 - 8.12.2022 - аким города Нур-Султан - Астана

с 9.12.2022 - заместитель премьер-министра Республики Казахстан

член совета Ассоциации "Болашак".

Женат, воспитывает дочь.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670559840


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