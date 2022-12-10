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Царь Петр и королева Анна. Рос-британские отношения всегда отличались неоднозначностью и изменчивостью, - П.ГустеринЦарь Петр и королева Анна. Рос-британские отношения всегда отличались неоднозначностью и изменчивостью, - П.Густерин
17:04 12.12.2022

П.В. Густерин

Царь Петр и королева Анна

Петр Великий (мозаика М.В. Ломоносова), Анна Стюарт
А.А. Матвеев (слева), Ч. Уитворт

Российско-британские отношения всегда отличались неоднозначностью и изменчивостью, переходя от союзнических к откровенно враждебным, каковыми мы их видим и в наше время. В правление Петра I это также проявилось весьма наглядно.

В январе 1698 г. в рамках Великого посольства царь Петр посетил Лондон, где встречался с королем Вильгельмом III [1] и принцессой Анной [2], которая в 1702 г. в свою очередь станет королевой.

Визит Петра I не был началом двусторонних отношений: известно, что еще Иван Грозный и Елизавета I обменивались посольствами, торговые агенты Англии присутствовали в Москве на постоянной основе с 1585 г., а первая российская постоянная миссия в Лондоне была учреждена Посольским приказом в 1706 г. [3]. Тем драматичнее выглядит случай, произошедший с российским послом А.А. Матвеевым [4]. Описание этому случаю дает библиограф А.В. Петров в своем справочнике "Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого". Здесь он рассматривает не дошедшее до нашего времени издание, название которого мы приводим в точности: "Объявление аудиенции, Какову имел у Его Царского Величества, Ныняшнего 1710 го, Февраля в 5 день, Ея Королевина Величества великобританской, чрезвычайный посол, комисар и полномочный Господин карл витворт. Печатано в Москве 1710 в мае".

Суть дела такова: "Витворт приезжал по повелению английской королевы Анны с извинениями по случаю оскорбления в Лондоне русского посла Андрея Матвеева в 1708 г. Оскорбление заключалось в том, что когда посол после тщетных переговоров о заключении союза с Англией против Швеции был отозван и собирался уже выехать из Лондона, его карету остановили посланные купеческим шерифом люди, избили посла, изодрали его платье, "держа за ворот", и отняли у него шпагу трость и шляпу; затем на простой извозчичьей повозке отправили в долговую тюрьму. Причиной такого "трактамента" была неуплата взятых взаймы денег. За Матвеева немедленно вступились дипломатические представители других иностранных держав в Лондоне, в виду чего английский статс-секретарь от имени королевы обещал, что посол получит полное удовлетворение. После этого Матвеев покинул Лондон и уехал из Англии, от "христианского народа, канальского злочестия исполненного" (Соловьев, т. III, стр. 1333 и след.)" [5][6].

Далее Петров сообщает, что "в рассматриваемой брошюре подробно описывается прием Петром Великим английского чрезвычайного посла, содержание его речи и ответ царя. Витворт при этом вручил и грамоту с извинениями, подписанную самой королевой". Автор также подмечает, что "оскорбление Матвееву было нанесено в 1708 г., а извинение принесено в 1710-м, т.е. после Полтавской баталии" [7].

Не следует также упускать из вида, что у Петра I на службе состояло много шотландцев: Патрик Гордон, Яков Брюс, Людвиг Алларт и др. Да и сам А.А. Матвеев, по семейному преданию, имел шотландские корни: его мать, Евдокия Григорьевна Хомутова, якобы происходила из шотландского рода Гамильтон, прибывшего на службу в Россию в начале XVII в. В год прибытия Матвеева в Лондон, в 1707 г., Шотландия, как независимое государство, перестало существовать, став частью Великобритании.

Примечательно, что в своем сочинении "О России, какой она была в 1710 г." ("An account of Russia as it was in the year 1710") сам Уитворт [8] об извинениях за инцидент с Матвеевым ничего не сообщает. [9]

Специалист по внешней политике России эпохи Петра I Н.Н. Молчанов в своей работе "Дипломатия Петра Великого" утверждает, что "казус с Матвеевым вошел в историю международного права и послужил прецедентом для выработки гарантий прав и привилегий дипломатических представителей" [10]. С этим нельзя не согласиться.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Вильгельм III, принц Оранский (1650–1702) – статхаудер Нидерландов в 1672–1702 гг., король Англии в 1689–1702 гг.

[2] Анна Стюарт (1665–1714) – королева Англии, Шотландии и Ирландии в 1702–1707 гг., с 1707 г. – королева Великобритании и Ирландии.

[3] Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах и фактах: Справочник. Выпуск I: Ведомства внешней политики и их руководители. М., 1992, стр. 67.

[4] Андрей Артамонович Матвеев (1666–1728) – дипломат и государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол в Гааге и Вене, посол по особым поручениям в Лондоне и Париже.

[5] Петров А.В. Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого. СПб., 1913, стр. 15.

[6] Соловьев С.М. Сочинения. Т. VIII. М., 1993, стр. 41–43.

[7] Петров А.В. Ук. соч., стр. 15.

[8] Чарльз Уитворт (1675–1725) – английский и британский дипломат. Кроме многих прочих государств Европы, являлся чрезвычайным и полномочным послом в России в 1704–1710 и 1711–1714 гг.

[9] См.: Россия в начале XVIII в. Сочинение Ч. Уитворта. М., 1988, стр. 58–104.

[10] Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1990, с. 267.

Источник - ЦентрАзия
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