Известный утырок Оспанкулов дослужился до завотделом госконтроля Администрации К.Токаева

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17:39 12.12.2022
Указ Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2022 года №53
О Баспаеве Е.Ж.
Назначить Баспаева Ернара Женисовича заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Астана, Акорда, 9 декабря 2022 года
№53
---
Указ Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2022 года №54
О Жайсанбаеве К.Б.
Назначить Жайсанбаева Канатбека Бахытовича помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Астана, Акорда, 9 декабря 2022 года
№54
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Распоряжением Главы государства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.
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Указ Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2022 года №55
О назначении Кульгинова А.С.
ОСПАНКУЛОВ Габидулла Абдуллаулы
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[13.07.1981 - ..]
Родился в с. Коксаек Ленгерского района Южно-Каз. обл., казах.
Окончил с отличием Казахский государственный юридический университет по специальности юрист-правовед (2002), Казахстанско-Российский университет по специальности бакалавр экономики (2007).
Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в юридической компании.
С ноября 2002 года по март 2009 года работал помощником председателя Комитета, главным экспертом, главным консультантом Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, в отделах по взаимодействию с комитетами Сената по социально-культурному развитию, по аграрным вопросам и охране окружающей среды и по международным отношениям, обороне и безопасности.
В марте 2009 года назначен заведующим сектором Администрации Президента Республики Казахстан.
С марта 2010 года в порядке ротации кадров из центра в регион назначен на должность заместителя акима города Экибастуза Павлодарской области по социальным вопросам.
С сентября 2011 по март 2012 года работал директором Департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. В марте 2012 года назначен начальником Управления административной и правовой работы Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
С августа 2012 - 2013 - директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан.
В 2013-2014 - председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан.
С 17.10.2017 - 2019 - заместитель акима Западно-Казахстанской области по социальным вопросам
С 26 авг. 2019 - 26 дек. 2019 - секретарь партии Nur Otan.
С 26.12.2019 - 23.06.2020 - вице-министр информации и общественного развития РК /курирует вопросы поддержки молодежи и взаимодействия с гражданским обществом/
В 02.2020 выиграл в лотерею элитную квартиру в Нур-Султане (передавать ее на благотворительные цели отказался).
Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (с 02.2021-12.2022)
заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента
Республики Казахстан (с 9.12.2022 -
Награжден юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл" (2005), "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл" (2011), Почетной грамотой Сената Парламента Республики Казахстан (2009), благодарственным письмом акима города Экибастуза Павлодарской области (2011).