 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.12.2022
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Известный утырок Оспанкулов дослужился до завотделом госконтроля Администрации К.Токаева
17:39 12.12.2022

Указ Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2022 года №53
О Баспаеве Е.Ж.

Назначить Баспаева Ернара Женисовича заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Астана, Акорда, 9 декабря 2022 года
№53

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Указ Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2022 года №54
О Жайсанбаеве К.Б.

Назначить Жайсанбаева Канатбека Бахытовича помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Астана, Акорда, 9 декабря 2022 года
№54

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Распоряжением Главы государства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

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Указ Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2022 года №55
О назначении Кульгинова А.С.

ОСПАНКУЛОВ Габидулла Абдуллаулы
/ /
[13.07.1981 - ..]
Родился в с. Коксаек Ленгерского района Южно-Каз. обл., казах.

Окончил с отличием Казахский государственный юридический университет по специальности юрист-правовед (2002), Казахстанско-Российский университет по специальности бакалавр экономики (2007).

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в юридической компании.

С ноября 2002 года по март 2009 года работал помощником председателя Комитета, главным экспертом, главным консультантом Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, в отделах по взаимодействию с комитетами Сената по социально-культурному развитию, по аграрным вопросам и охране окружающей среды и по международным отношениям, обороне и безопасности.

В марте 2009 года назначен заведующим сектором Администрации Президента Республики Казахстан.

С марта 2010 года в порядке ротации кадров из центра в регион назначен на должность заместителя акима города Экибастуза Павлодарской области по социальным вопросам.

С сентября 2011 по март 2012 года работал директором Департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. В марте 2012 года назначен начальником Управления административной и правовой работы Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
С августа 2012 - 2013 - директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан.
В 2013-2014 - председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан.
С 17.10.2017 - 2019 - заместитель акима Западно-Казахстанской области по социальным вопросам
С 26 авг. 2019 - 26 дек. 2019 - секретарь партии Nur Otan.

С 26.12.2019 - 23.06.2020 - вице-министр информации и общественного развития РК /курирует вопросы поддержки молодежи и взаимодействия с гражданским обществом/

В 02.2020 выиграл в лотерею элитную квартиру в Нур-Султане (передавать ее на благотворительные цели отказался).

Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (с 02.2021-12.2022)

заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента
Республики Казахстан (с 9.12.2022 -

Награжден юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл" (2005), "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл" (2011), Почетной грамотой Сената Парламента Республики Казахстан (2009), благодарственным письмом акима города Экибастуза Павлодарской области (2011).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670855940


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