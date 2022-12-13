Вышел в свет 2-томный труд Хуснута Мухсумадьена "Чужие революции, или закат Туркестана" (1917-1925 годы)

00:07 15.12.2022

Вышел в свет труд независимого исследователя истории Центральной Азии Хуснута Мухсумадьена "Чужие революции, или закат Туркестана". В 2-х томах. Ташкент - Алматы, LEM. 2022.



Эта книга об истории распада Туркестана и рождения Узбекистана. На фоне Октябрьской революции и создания СССР. Хроника 1917-1925 годов: факты и комментарии.



Труду этого автора принадлежат также книги: Узбеки. И вокруг них. Алматы, Дайк-Пресс, 2006 г.; Узбеклар. Тарих ва талкин. Ташкент, Tafakkur qanoti, 2019г.; эссе "О предках народов Центральной Азии и не только…", https://centrasia.org/newsA.php?st=1307564160, и другие публикации, размещенные на сайте ЦентрАзия.



Книгу "Хуснут Мухсумадьен. Чужие революции, или закат Туркестана" можно прибрести в книжных магазинах сети "Китоб олами": Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, проспект Мусакиллик, 6-7, тел.: +998 71 233-10-26, +998 71 232-49-94.



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ЛИЦА ТУРКЕСТАНА

(заключительная глава книги "Чужие революции, или закат Туркестана")



В 1865 г. почти 8 лет (1865-1873 гг.) и 24 батальона (ок. 15 тыс.солдат и офицеров) потребовалась царской России, чтоб завоевать Центральную Азию, население которой составляло 7-8 млн.чел., и попытаться сделать ее "белой" и вывести к капитализму.



В 1917 г. 7 лет и 3 (три) армии (120 тысяч солдат и офицеров) потребовалось большевистской России, чтобы перекрасить 12,5 миллионную Центральную Азию в "красный" цвет и заставить ее жить по социализму.



Ценою этого стали потеря 4,8 млн.чел., или почти 2/5 населения Центральной Азии. В боях, а также от голода, болезней, белого и красного террора во время гражданской войны погибло около 3,6 млн.чел.. Свыше 1,2 млн.чел., особенно представители обеспеченных классов и интеллигенции, эмигрировали в Афганистан, Турцию, Западный Китай, Персию, Саудовскую Аравию, Германию и другие страны, эмиграция их продолжалась почти до начала 1930-х гг.



Большевизм в Центральной Азии победил, деформировав общественное сознание Туркестана.



В нем уживались вера в светлые идеалы и во всемогущество насилия, энтузиазм строительства новых национальных государств и уничтожение памяти его тысячелетней истории, революционный романтизм и пренебрежение человеческой жизнью.



Однако вся эта вера носила ограниченный, условный характер и оказалась невечной.



Куропаткин, Сухомлинов, Саид Алимхан, Асфандиярхан

Махмуд Бехбуди, Мунаввар Кари Абдурашидханов, Убайдулла Ходжаев,

Щепкин, Наливкин, Коровиченко, Букейханов, Танышбаев,

Бельков, Бройдо, Фитерман, Успенский.

Абдул Вахид Кари, Мустафа Чокаев, Серали Лапин, Тунгус Колбаев.

Перфильев, Черневский, Ляпин, Домогатский, Подпалов.

Колесов, Тоболин, Кобозев, Фунтиков,

Осипов, Фигельский, Вотинцев, Шумилов, Казаков, Сорокин, Колузаев, Белов.

Иргаш, Мадамин-бек, Монстров, Куршермат.

Файзулла Ходжаев, Абдулкадир Мухитдинов, Абдурауф Фитрат, Ахмадзаки Валидов

Усман Ходжаев, Энвер-паша, Ибрагим-бек

Баба-Ахун Ишан, Джунаид-хан, Юсупов, Султанмурадов, Моллаораз Ходжамамедов,

Элиава, Фрунзе, Куйбышев, Голощекин, Зиновьев, Сокольников,

Рыскулов, Эфендиев, Тюракулов, Рахимбаев, Атабаев, Хидир-Алиев, Ходжанов.

Сафаров, Томский, Гусев, Рудзутак,

Эпштейн, Розенблюм, Светлов, Карклин, Варейкис, Иванов.

Сергазиев, Айтаков, Исламов.

Тунганчин, Джангельдин, Пестковский, Радус-Зенькович, Акулов,

Мендешев, Мурзагалиев, Коростелев,

Нусратулла Максум, Аралбаев, Айдарбеков, Кудабаев.



Именно эти 90 и еще все те, чьи имена упомянуты в этой книге ("Чужие революции, или закат Туркестана" – х.м.), осуществив свыше 20 "революций", государственных и военных переворотов, 104 года назад перевернули одну из главных страниц истории Центральной Азии.



Все они, стараясь сохранить здесь власть своих царей, эмиров и ханов или принести сюда советскую власть, круто изменили жизнь ее народов, которые из средневековья, перепрыгнув капитализм, попали в социализм.



Но никто их них не получил благодарности за это. Не смерть, а сама советская власть уравняла и свои жертвы, и своих героев.



Первых она уничтожила и изгнала из страны сразу, развязав гражданскую войну.



Вторых, которые осмеливались защищать национальные интересы вновь созданных республик, отвергла позже, объявив "врагами народа", репрессировав и уничтожив спустя десятилетия, в 20-30-х годах прошлого века, несмотря на амнистию всех лиц, выступавших против советской власти и "совершивших контрреволюционные преступления" до 1 января 1923 года. Она была объявлена 2 ноября 1927 г. Президиумом ЦИК СССР "в ознаменование 10-летия Октябрьской революции".



Особенно она усилилась после директивы ГУ ГБ НКВД СССР № 57788 от 08 июня1937 г. в НКВД республик "об работе по антисоветским тюрко-татарским националистическим организациям". В результате на 1 января 1939 г. в стране среди 1 317 195 лагерных заключенных было 24 499 узбеков, 17 123 казахов, 9352 туркменов, 4347 таджиков.



А имена их всех вместе и каждого в отдельности советская власть попыталась вообще предать забвению и вычеркнуть из истории. При этом она запретила их детям и близким унаследовать их фамилии или сама сменила их. И многие их потомки, живущие сейчас, может быть бок с боком с нами, вряд ли знают, кто же на самом деле был их предками. .



Однако история все ставит на свои места. Тридцать лет назад Советская власть, просуществовав 74 года, сама умерла и теперь покоится на кладбище человечества.



Но каждый год на ее заброшенных и неухоженных могилах, как трава прорастают, и сгоревши под солнцем, отцветают имена тех, кто противился ей и кому она была обязана своим рождением.



И напоминает, что именно на их костях высится наша сегодняшняя независимость… Независимость Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, которые сто лет назад носили одно имя – ТУРКЕСТАН.



Хуснут Мухсумадьен,

автор книги

"Чужие революции, или закат Туркестана".

г. Ташкент.