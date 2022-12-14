"Медвежья услуга" от таджикских чекистов, - К.Ларионов

17:33 15.12.2022

"Медвежья услуга" от таджикских чекистов



В последние дни некий Абдулло Рахнамо через свой Youtube-канал пытается активно муссировать тему кыргызско-таджикской границы, предлагая мягко говоря недипломатичные решения приграничных споров и завершения описания границ между Кыргызстаном и Таджикистаном, которые удивительным образом далее тиражируются в коммерческих колонках различных российских изданий.



Но, вот что известно о самом Абдулло Рахнамо? В социальных сетях об этом мало информации. Из имеющейся в сети информации следует, что в 90-х годах прошлого столетия он числился в рядах оппозиционных к центральным властям Таджикистана сил, в то время как одновременно являлся сотрудником органов госбезопасности. Различные группы в социальных сетях почему-то относят его к действующему сотруднику администрации президента Таджикистана. Так кому верить и зачем именно сейчас этот персонаж стал обсуждать такой острый для двух стран вопрос.



Стоит отметить, что все это происходит после заявления Президента Кыргызстана, который в конце ноября в ходе Народного курултая заявил о решимости завершить приграничный вопрос с Таджикистаном до конца текущего года. При этом, глава государства заверил о готовности описать границы с братским государством исключительно в духе добрососедства.



Вместе с тем, именно в такой сложный, но мирный период, который удалось достичь ценой погибших граждан КР и РТ, Рахмано пытается заработать политические очки, выставляя себя компетентным лицом в этой сфере. По чьей указке он это делает, можно догадаться.



Своим посылом Абдулло Рахнамо утверждает о том, что земельные споры между Кыргызстаном и Таджикистаном были разрешены еще в 1924-1927 года, когда земельные участки общей площадью 211 тыс. гектаров были якобы переданы кыргызской стороне незаконно. Следовательно, ссылка на вышеуказанные карты не имеет юридической силы, в связи с тем, что в то время Таджикистан не являлся союзной республикой, а был в составе Узбекской ССР и территориальные претензии к Кара-Киргизской АССР по указанным территориям не заявлял.



В целях образования Таджикской АССР центральными властями в Москве было принято решение, без учета мнения коренного населения, передать часть сопредельных административных районов в состав Таджикской АССР. В этой связи, в 1925 году от Кара-Киргизской АО была отделена нынешняя территория Джергетальского района (Лахшского) и Мургабского района ГБАО, о чем свидетельствует Протокол заседания Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР от 02.01.1925 г., согласно которому "В соответствии со ст.6 Конституции СССР образовать из Кара-Киргизской и Таджикской частей Памира особую Памирскую область со своим областным исполкомом, входящую в состав Таджикской ССР и подчиненную ей".



Как известно, таджикская сторона продолжает настаивать на использовании карт 1924-1927 гг., при этом обходя вопрос бывшей принадлежности Мургабского и Джергетальского (Лахшского) районов к территории Кыргызстана. В таком случае, если таджикские власти не признают территории указанных районов за КР, то передача Кыргызстаном Мургабского и Джергетальского (Лахшского) районов, общей площадью более 3,5 млн. гектаров, является нелегитимной. Существуют реальные карты ранних времен, подготовленные советскими специалистами, где Мургаб относится Кыргызстану.



Таким образом, в случае продолжения Таджикистаном информационных вбросов в СМИ об имеющихся к Кыргызстану территориальных претензиях, то у кыргызов есть также полное право претендовать на Джергетальский (Лахшский) и Мургабский район Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, которые являются исконно кыргызскими землями.



Однако, кыргызские власти, несмотря на безосновательные обвинения таджикских экспертов, в ходе переговорного процесса не предъявляют территориальные претензии, проявляя политическую мудрость и волю к мирному урегулированию имеющихся спорных вопросов.



Относительно мнения Абдулло Рахнамо о целях образования Баткенской области КР, следует отметить, что в августе 1999 года на территорию КР вторглись международные террористические бандформирования с территории Таджикистана. В этой связи, политическим руководством Кыргызстана было принято решение о создании новой территориально-административной области для обеспечения безопасности местного населения и территориальной целостности КР.



Что может произойти, если кыргызская сторона возьмет за основу предлагаемые Абдулло Рахнамо карты в переговорах с Таджикистаном, ответ очевиден - лишь споры и обострение и без того хрупкой ситуации. Поскольку, согласно материалам 1924-1927 гг. ни Таджикистан, ни Кыргызстан не являлись на тот период самостоятельными республиками, юридически всей полнотой власти по административно-хозяйственным границам обладала Узбекская ССР, за таджикскую автономную республику и РСФСР - за кыргызскую автономную область, соответственно.



В этой связи, юридически ссылаться на указанные документы национально-территориального размежевания имеет право в полной мере только современная Республика Узбекистан и Российская Федерация.



Кыргызстан совсем недавно полностью разрешил вопросы границы с Узбекистаном и стремится к аналогичному результату с другим соседом, даже несмотря на периодически появляющуюся в таджикском и региональном информационном пространстве дезинформацию, а порой и откровенную неправду.



Хочется надеется, что вопрос границ, будет оставлен компетентным специалистам и лидерам двух стран, которые сегодня все таки нацелены на снижение эскалации конфликта и переходу к конструктивному диалогу.



Константин Александрович Ларионов

исследователь-аналитик