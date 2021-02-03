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|Советником КырПрезидента по идеологии назначен матерый нацик и британский ино-агент - псевдоисторик Койчиев
09:44 21.12.2022
Глава государства Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Койчиев Арслан Капайович назначен советником президента. Об этом сообщает пресс-служба президента.
КОЙЧИЕВ Арслан Капайович
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[29.09.1965 - ..]
Родился 29 сентября 1965 года в селе Токтогул в долине Кетмен-Тобо Токтогульского района современной Джалал-Абадской области в семье сельского учителя-историка. Кыргыз.
окончил истфак КирГУ и школу востоковедения и Африки Лондонского университета.
С 1994 по 1996 год работал корреспондентом Бишкекской службы Радио Свобода .
С 1996 по 2010 год он был продюсером Всемирной службы Би-би-си в Кыргызстане. Жил в Лондоне.
С 1996 по 2010 год он был продюсером Всемирной службы Би-би-си в Кыргызстане. Одно время жил в Лондоне. Занимался бизнесом и писательской деятельностью.
с 3.02.2021 - советник Президента КР
с 06.2022 - заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств
С 20 декаб. 2022 - советник президента Кыргызстана.
Арслан Койчиев специализируется на истории КР. Его работы опубликованы на кыргызском, английском и русском языках.
А роман "Проклятие", посвященный истории подъема национального освобождения в 1916-м, издан в 2010 году в Бишкеке на кыргызском языке.
Лауреат литературной премии "Арча" (2015),