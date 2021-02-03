Советником КырПрезидента по идеологии назначен матерый нацик и британский ино-агент - псевдоисторик Койчиев

09:44 21.12.2022

Глава государства Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Койчиев Арслан Капайович назначен советником президента. Об этом сообщает пресс-служба президента.



КОЙЧИЕВ Арслан Капайович

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[29.09.1965 - ..]

Родился 29 сентября 1965 года в селе Токтогул в долине Кетмен-Тобо Токтогульского района современной Джалал-Абадской области в семье сельского учителя-историка. Кыргыз.



окончил истфак КирГУ и школу востоковедения и Африки Лондонского университета.



С 1994 по 1996 год работал корреспондентом Бишкекской службы Радио Свобода .

С 1996 по 2010 год он был продюсером Всемирной службы Би-би-си в Кыргызстане. Жил в Лондоне.



С 1996 по 2010 год он был продюсером Всемирной службы Би-би-си в Кыргызстане. Одно время жил в Лондоне. Занимался бизнесом и писательской деятельностью.



с 3.02.2021 - советник Президента КР



с 06.2022 - заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств



С 20 декаб. 2022 - советник президента Кыргызстана.



Арслан Койчиев специализируется на истории КР. Его работы опубликованы на кыргызском, английском и русском языках.



А роман "Проклятие", посвященный истории подъема национального освобождения в 1916-м, издан в 2010 году в Бишкеке на кыргызском языке.



Лауреат литературной премии "Арча" (2015),