|Скончался доктор философии и экс-депутат Парламента Казахстана Амангельды Айталы
22:02 21.12.2022
Айталы Амангельды Абдрахманович
Годы жизни: 10.09.1939-21.12.2022
Место рождения: РСФСР; Астраханская область
окончил Гурьевский пединститут, специальность "Русский язык и литература в национальной школе"; КазНУ им. аль-Фараби, аспирантура. Доктор философских наук, профессор
Учитель начальных классов;
Ассистент в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова (1967-1968);
Преподаватель, заведующий кафедрой, доцент, декан, проректор Актюбинского педагогического института (1968-1995);
Проректор негосударственного института "Дуние" (1995-1996);
Советник заместитель акима Актюбинской области, Заведующий кафедрой философии и культурологии Актюбинского Университета им. Х. Жубанова (1996-1997);
Профессор кафедры социологии Казахского гуманитарно-юридического университета, Астана (2007);
Профессор кафедры Ассамблеи народов Казахстана и социально-политических дисциплин исторического факультета Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова. Руководитель Центра социальных исследований
Прочие должности:
· Академик Академии социальных наук Республики Казахстан (1996)
Выборные должности, депутатство:
· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва (1999-2004);
· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва, член депутатской группы Парламента Республики Казахстан "Ауыл", член депутатской фракции общественного объединения "Аграрно-Индустриальный Союз Трудящихся (АИСТ)" (2004-2007);
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Демократической партии Казахстана "Ак жол" (2011)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Ордена: "Знак Почета" (1986), Парасат (2001), Барыс ІІІ степени (2015), "Барыс" II степени (16.12.2021);
· Почетная грамота Верховный Совет Казахской ССР;
· Медали: СССР, Почетный работник образования Республики Казахстан, Отличник образования Республики Казахстан;
· Нагрудной знак "За вклад в развитие науки РК" МОН РК (2009);
· Почетный гражданин города Актобе, "Почетный гражданин Актюбинской области" (12.2019)
Научные, литературные труды, публикации:
· Автор более 100 научных публикации, 3 научных труда: "Социализм и интернациональное воспитание масс" Изд. "Казахстан" 1979 г.; Ұлттану. Учебное пособие. Арыс, Ұлт мұраты: депутат көзқарасы. Елорда, 2003 г.