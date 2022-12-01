Скончался доктор философии и экс-депутат Парламента Казахстана Амангельды Айталы

22:02 21.12.2022

Айталы Амангельды Абдрахманович



Годы жизни: 10.09.1939-21.12.2022



Место рождения: РСФСР; Астраханская область



окончил Гурьевский пединститут, специальность "Русский язык и литература в национальной школе"; КазНУ им. аль-Фараби, аспирантура. Доктор философских наук, профессор



Учитель начальных классов;

Ассистент в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова (1967-1968);

Преподаватель, заведующий кафедрой, доцент, декан, проректор Актюбинского педагогического института (1968-1995);

Проректор негосударственного института "Дуние" (1995-1996);

Советник заместитель акима Актюбинской области, Заведующий кафедрой философии и культурологии Актюбинского Университета им. Х. Жубанова (1996-1997);

Профессор кафедры социологии Казахского гуманитарно-юридического университета, Астана (2007);

Профессор кафедры Ассамблеи народов Казахстана и социально-политических дисциплин исторического факультета Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова. Руководитель Центра социальных исследований



Прочие должности:



· Академик Академии социальных наук Республики Казахстан (1996)



Выборные должности, депутатство:



· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва (1999-2004);



· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва, член депутатской группы Парламента Республики Казахстан "Ауыл", член депутатской фракции общественного объединения "Аграрно-Индустриальный Союз Трудящихся (АИСТ)" (2004-2007);



· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Демократической партии Казахстана "Ак жол" (2011)



Государственные и международные награды, премии, почетные звания:



· Ордена: "Знак Почета" (1986), Парасат (2001), Барыс ІІІ степени (2015), "Барыс" II степени (16.12.2021);



· Почетная грамота Верховный Совет Казахской ССР;



· Медали: СССР, Почетный работник образования Республики Казахстан, Отличник образования Республики Казахстан;



· Нагрудной знак "За вклад в развитие науки РК" МОН РК (2009);



· Почетный гражданин города Актобе, "Почетный гражданин Актюбинской области" (12.2019)



Научные, литературные труды, публикации:



· Автор более 100 научных публикации, 3 научных труда: "Социализм и интернациональное воспитание масс" Изд. "Казахстан" 1979 г.; Ұлттану. Учебное пособие. Арыс, Ұлт мұраты: депутат көзқарасы. Елорда, 2003 г.