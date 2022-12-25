К вопросу о составлении полноценного плана финансирования строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане

15:23 25.12.2022

Финансовое планирование – составная часть планирования завершения строительства очень дорогостоящего, капиталоемкого макропроекта - Рогунская ГЭС, с уточненной/увеличенной установленной мощностью 3780 МВт (6 гидроагрегатов по 630 МВт каждый). Данные гидроагрегаты и другие электромеханические оборудования по Лоту №1 будут изготовлены, доставлены, установлены и будут сданы под ключ, всемирно известной австрийской дочерней компанией Voith Hydro, с которым в январе 2021 года подписан международный контракт на сумму 370 млн. Евро.



Финансовое планирование обычно проводится в следующей обязательной последовательности: Вначале оцениваются финансовые потребности, затем выбираются конкретные надежные источники финансирования, только после этого составляется финансовый план. Процесс финансового планирования завершается выбором методов контроля над исполнением плана финансирования (в случае необходимости и проведения корректирующих действий при обнаружении отклонений). Только такой процесс составления плана дальнейшего финансирования строительства Рогунской ГЭС должен считаться полноценным, т.е. полностью соответствующим требованиям.



Однако, в опубликованном Техническом задании (ТЗ) на международные консультационные услуги по подготовке макроэкономически и финансово жизнеспособного "Плана финансирования проекта Рогунской ГЭС и разработка Соглашений по закупке электроэнергии Рогунской ГЭС" обнаруживаются некоторые существенные, на мой взгляд, отклонения от требований.



Финансовые потребности оценены и определены Всемирным банком (ВБ). Величина предстоящих (начиная с 2022 года) обоснованных затрат для полного, комплексного завершения строительства Рогунской ГЭС составляет 5, 1 млрд. долл. США (по данным ТЗ 4,8 млрд. долл. США).



Что касается второй ступени процесса – выбора источников финансирования – то здесь основным и первым, надежным, гарантированным источником финансирования, безусловно, по прежнему остаются средства государственного бюджета Республики Таджикистан, с рекомендуемой ВБ величиной финансирования не более 200 млн. долл. в год. Другие, конкретные источники финансирования и выделяемые ими суммы пока не определены.



Пересмотренный ВБ график завершения строительства Рогунской ГЭС предполагает последовательное государственное и частное финансирование, состоящее из комбинации расходов за счет государственного бюджета, грантов, льготных заимствований и коммерческого кредитования.



В ТЗ на консультационные услуги записано: План финансирования должен включать все реалистичные источники финансирования, включая государственный бюджет, но, не ограничиваясь им; гранты и займы от международных финансовых учреждений (МФУ), двусторонних агентств по развитию и фондов; коммерческое финансирование; и основной капитал.



Как видим, в этих записях пока не приводятся конкретные наименования внешних финансирующих организаций и суммы, которые как ожидалось бы, будут получены из каждого источника. Даже не упоминается возможность частичного самофинансирования за счет доходов от реализации, вырабатываемой в настоящее время Рогунской ГЭС электроэнергии. В СМИ прошла информация о том, что Рогунская ГЭС пока никаких доходов от действующей стадии ранней выработки не получает, хотя за 4 года уже выработала и передала в республиканскую электроэнергетическую систему порядка 5 млрд. кВт. час электроэнергии.



Выше приведенные записи указывают на то, что вторая ступень процесса составления плана финансирования Рогунской ГЭС должным образом пока не подготовлена, она "сырая". Нет свода данных обо всех источниках финансирования.



По моему мнению, план финансирования этого объекта не может основываться на предполагаемых условиях финансирования из различных источников, включая потенциальных финансовых институтов. Следовательно, в данное время нет соответствующих исходных условий для составления полноценного, макроэкономически и финансово жизнеспособного плана финансирования завершения строительства Рогунской ГЭС.



Внешние источники финансирования открыты. Возможные (реальные) крупные внешние финансирующие организации, их ключевые представители много раз высказывали в СМИ свои предварительные, ориентировочные условия рассмотрения в будущем возможностей финансирования. Они требуют доказать экономическую состоятельность завершенного проекта в будущем. Желают убедиться в этом. Просят разъяснить кое-какую сложившуюся ситуацию с закупками товаров, работ и услуг для проекта Рогунской ГЭС, выдвигают некоторые другие условия.



Потенциальные инвесторы ожидают от нас подготовку и завершение в следующем, в 2023 году согласованные проекты Соглашений о закупке электроэнергии вырабатываемой непосредственно Рогунской ГЭС. Эти Соглашения должны быть как внутриреспубликанскими, так и внешними – межгосударственными. Они также ожидают, получит в следующем году отчет "О независимой оценке контракта по Лоту №3" (комплекс сооружений правого берега реки Вахш, в створе Рогунской ГЭС). Подготовка (как можно скорее, быстрее) этих материалов должен являться наивысшим приоритетом для нас.



Ознакомившись с предоставленными материалами, если потенциальные инвесторы будут удовлетворены полученными документами, ответами, разъяснениями и т.д. то видимо, затем твердо подтвердят свои намерения об участии в финансировании проекта строительства Рогунской ГЭС, даже возможно озвучат сумму предлагаемых инвестиций. После чего можно составлять консолидированный, сводный бюджет проекта с объемом финансирования в 5,1 млрд. долл. США и плавно перейти к составлению плана финансирования проекта Рогунской ГЭС. Если вдруг определится разрыв между располагаемыми финансовыми ресурсами и потребностями, то ее можно восполнить путем введения временного целевого налога, поступления от которого должны быть использованы исключительно на нужды стройки (например, налог с электричества может собираться с целью финансирования строительства Рогунской ГЭС).



И последнее: В Техническом задании не ставится Консультанту задача по выбору метода (методов) контроля над исполнением плана финансирования, что является нарушением процесса планирования финансирования. Недостаток налицо! Следовательно, рекомендую доработать задание. Это в наших интересах.



Использованные источники:

1. Техническое задание (Подготовка плана финансирования проекта Рогунской ГЭС и разработка Соглашений по закупке электроэнергии для Рогунской ГЭС), 9 стр., сентябрь 2022, (www.energyprojects.tj) ;

2. Таджикистан. Обзор государственных расходов. Стратегические вопросы для среднесрочной программы реформ (Р172237), Всемирный банк, июнь 2022, 274 стр. (www.worldbank.org/tj);

3. Проект Рогунской ГЭС. Техническое задание (Независимая оценка контракта по Лоту 3), 15 стр., август 2022, (www.energyprojects.tj);



инж. Сирожидинов Камолидин

г. Душанбе

25 декабря 2022 года.